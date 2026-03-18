SQ 8 flagship মডেল লঞ্চ করল Audi, ফিচারের তুলনায় দাম কি ঠিকঠাক ? জানুন

SQ 8 flagship মডেল লঞ্চ করল Audi, ফিচারের তুলনায় দাম কি ঠিকঠাক ? জানুন
এই লাইনআপে মোট তিনটি গাড়ি রয়েছে ৷ সেগুলি হল Audi Q8, Audi SQ8 (new), Audi RS Q8 ৷
Published : March 18, 2026 at 5:55 PM IST
হায়দরাবাদ : লাক্সারি গাড়ি ব্র্যান্ড Audi ভারতে লঞ্চ করল তাদের একটি নতুন মডেল ৷ ফ্ল্যাগশিপ Audi Q8 এবং পারফরম্যান্স-নির্ভর RS Q8-এর পর তাদের লাইনআপে যুক্ত হল Audi SQ8 ৷ যার দাম 1.78 কোটি টাকা (ex-showroom) । স্ট্যান্ডার্ড Q8 এবং RS Q8-এর ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে রাখা হয়েছে SQ8 ফ্ল্যাগশিপ লাক্সারি মডেলটি ৷ এরসঙ্গে V8 পারফরম্যান্সকে এই গাড়ির ফিচার হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে । ইতিমধ্যে গাড়িটির বুকিং শুরু হয়েছে ৷ 5 লাখ টাকার বিনিময়ে গাড়িটি বুকিং করতে পারবেন । SQ8-এ এক্সটেরিয়র স্টাইলিং এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ পারফরম্যান্সের দিকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে RS Q8 ৷ তাই যাঁরা লাক্সারির পাশাপাশি SUV খুঁজছেন তাঁদের জন্য Audi SQ8 হতে পারে বেস্ট অপশন ৷
Audi RS Q8 Price
|Variant
|Price (ex-showroom)
|Audi Q8
|Rs 1.13 Crore
|Audi SQ8 (new)
|Rs 1.78 Crore
|Audi RS Q8
|Rs 2.34 Crore
Exterior
Front
- এক ঝলকে দেখলে Audi SQ8 খুব সাধারণ মনে হলেও এর ডিজাইনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ সামগ্রিক ডিজাইনে Q8-এর সঙ্গে এই গাড়ির অনেকটা মিল রয়েছে ।
- সামনের দিকে SQ8-এ Audi-র সিগনেচার বড় গ্রিল রয়েছে ৷ যা সম্পূর্ণ সিলভার সারাউন্ড এবং সিলভার ইনসার্ট দিয়ে শেষ করা হয়েছে ৷ যা এটিকে স্ট্যান্ডার্ড মডেল থেকে আলাদা করে।
- গ্রিলের দুপাশে LED Matrix হেডলাইট রয়েছে ৷ যা শুধু দৃশ্যমানতা বাড়ায় না বরং SUV-এর ফ্রন্ট ফেসিয়াকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে ।
- বাম্পারে বড় এয়ার ইনটেক দেওয়া হয়েছে ৷ যা এয়ারফ্লো এবং কুলিং উন্নত করে এবং SUV-কে আরও আকর্ষণীয় লুক দিয়েছে ৷
- সামগ্রিকভাবে, ফ্রন্ট ডিজাইনে রয়েছে লাক্সারি এবং স্পোর্টিনেসের ছোঁয়া ৷
Side
- কনট্রাস্টের জন্য, লোয়ার ডোর ট্রিম এবং আউটসাইড রিয়ারভিউ মিরর (ORVMs)-এর সঙ্গে সিলভার অ্যাকসেন্ট দেওয়া হয়েছে।
- Audi SQ8-এ দেওয়া হয়েছে 22-inch অ্যালয় হুইল ৷ যা SUV-এর বডি লুক আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ৷
Rear
- রিয়ার ডিজাইনও অত্যন্ত স্পোর্টি এবং মডার্ন দেওয়া হয়েছে ৷
- রুফ-মাউন্টেড স্পয়লার এবং শার্ক ফিন অ্যান্টেনা দেওয়া হয়েছে ।
- রিয়ার বাম্পারে সূক্ষ্ম সিলভার ডিটেলিং দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে রয়েছে স্পোর্টি কোয়াড-এক্সহস্ট আউটলেট, যা তাৎক্ষণিকভাবে পিছনের অংশকে এমন একটি SUV-এর মতো দেখায় যার গুরুতর পারফরম্যান্স ক্ষমতা রয়েছে ৷
Interior
- লাক্সারি এবং স্পোর্টিনেস মিলিয়ে ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা হয়েছে ৷
- ইন্টেরিয়রে প্রিমিয়াম লেদার এবং Alcantara আপহোলস্ট্রি ব্যবহার করা হয়েছে ৷ স্টিয়ারিং হুইল ও সিটগুলিতে S- ব্যাজিং দেওয়া হয়েছে ৷
- ড্যাশবোর্ডের লেআউট স্ট্যান্ডার্ড Q8-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রয়েছে ৷ Audi-এর সিগনেচার ডুয়াল-স্ক্রিন সেটআপ রয়েছে । এর মধ্যে একটি 10.1-inch ইনফোটেইনমেন্ট ডিসপ্লে এবং তার নিচে আরেকটি টাচস্ক্রিন রয়েছে, যা ক্লাইমেট এবং গাড়ির অন্যান্য সেটিংস কন্ট্রোল করে ।
- 12.3-inch Audi Virtual Cockpit ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷
Powertrain Options
|Engine
|4-litre twin-turbo V8 petrol
|Power
|507 PS
|Torque
|770 Nm
|Transmission
|8-speed automatic