Ather Konarc vs Ather 450: EV সেগমেন্টের মধ্যে কোন গাড়িটা কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে ? Explainer
ATHER KONARC PRICE : দুটি স্কুটারের দাম, রেঞ্জ, ব্যাটারি, স্পিড, স্টোরেজ ডিজাইন, এবং ফিচারের দিক থেকে দু'টি স্কুটারের মধ্যে একাধিক পার্থক্য রয়েছে।
Published : August 31, 2026 at 7:53 PM IST
হায়দরাবাদ : Ather Konark ইলেকট্রিক স্কুটার ভারতে লঞ্চ করেছে Ather ৷ মূলত পরিবার নিয়ে ও যাঁরা দৈনন্দিন গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করেন তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই স্কুটার লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, Ather-এর দীর্ঘদিনের জনপ্রিয় 450 সিরিজ মূলত পারফরম্যান্স, স্পোর্টি ডিজাইন এবং একাধিক ফিচারের জন্য পরিচিত ।
দুটি স্কুটারের দাম, রেঞ্জ, ব্যাটারি, স্পিড, স্টোরেজ ডিজাইন, এবং ফিচারের দিক থেকে দু'টি স্কুটারের মধ্যে একাধিক পার্থক্য রয়েছে। আপনিও কি আপনার জন্য স্কুটার কেনার কথা ভাবছেন ? তাহলে আপনার জন্য কোনটি বেশি উপযুক্ত? দেখে নিন এই প্রতিবেদনে ৷
দাম ও ভ্যারিয়েন্ট
Ather Konark-এর এক্স শো-রুম দাম শুরু হচ্ছে 99,999 টাকা থেকে। এই প্রাইস বেস S 100 KM ভ্যারিয়েন্টের জন্য । এছাড়া S 125 KM-র এক্স শোরুম দাম 1,21,999 টাকা এবং S 161 KM ভ্যারিয়েন্টের এক্স প্রাইস 1,44,999 টাকা ৷
|ভ্যারিয়েন্ট
|দাম (এক্স শো-রুম)
|S 100 KM
|99,999 টাকা
|S 125 KM
|1,21,999 টাকা
|S 161 KM
|1,44,999 টাকা
Konark-এর 200 KM এবং Z Line ভ্যারিয়েন্টের দাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি ৷ পরে এবিষয়ে ঘোষণা করা হবে । কয়েকটি ভ্যারিয়েন্টের ডেলিভারি 2026 সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা, অন্য কিছু ভ্যারিয়েন্টের ডেলিভারি শুরু হবে 2027 সালে।
অন্যদিকে Ather 450 সিরিজে রয়েছে মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্ট ৷ সেগুলি হল 450S, 450X এবং 450 Apex। 450S-এর এক্স শোরুম দাম 1.28 লাখ টাকা থেকে 1.46 লাখ টাকা, 450X-এর এক্স শোরুম প্রাইস 1.48 লাখ থেকে 1.58 লাখ টাকা এবং 450 Apex-এর এক্স শোরুম দাম শুরু হচ্ছে 1.85 লাখ টাকা থেকে।
|ভ্যারিয়েন্ট
|দাম (এক্স শো-রুম)
|450S
|1.28 লাখ টাকা থেকে 1.46 লাখ টাকা
|450X
|1.48 লাখ থেকে 1.58 লাখ টাকা
|450 Apex
|1.85 লাখ টাকা থেকে
অর্থাৎ দামের হিসাবে স্পষ্টভাবেই এগিয়ে রয়েছে Ather Konark। তবে 450 সিরিজের দাম বেশি হলেও এর পারফরম্যান্স ও ফিচারের তালিকা তুলনামূলকভাবে বেশি।
ব্যাটারি ও রেঞ্জ
Ather Konark-এ মোট তিনটি ব্যাটারি অপশনে পাওয়া যাচ্ ছে। 2.1kWh ব্যাটারি থেকে 100 km IDC রেঞ্জ, 2.7kWh ব্যাটারি থেকে 125 km IDC রেঞ্জ এবং 3.5kWh ব্যাটারি থেকে 161 km IDC রেঞ্জ পাওয়া যাবে বলে দাবি করা হয়েছে সংস্থার তরফে ।
পরবর্তীতে 200 km রেঞ্জের একটি ভ্যারিয়েন্টও আসবে বলে জানানো হয়েছে । ফলে বর্তমানে রেঞ্জের দিক থেকে Konark কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও ভবিষ্যতের মডেল এলে ছবিটা বদলাতে পারে।
EV চার্জিংয়ের ক্ষেত্রেও Konark-এ রয়েছে বিশেষ সুবিধা। এই গাড়িতে রয়েছে 450W onboard charger, যা সাধারণ বাড়ির সকেট থেকেই ব্যবহার করা যাবে । এবং 0 থেকে 40 শতাংশ চার্জ হতে সময় লাগে প্রায় 4 থেকে সাড়ে 5 ঘণ্টা । অতিরিক্ত চার্জার ব্যবহার করলে এই সময় প্রায় অর্ধেক হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি Ather Grid থেকেও চার্জ করা যাবে।
Ather 450 সিরিজে রয়েছে 2.9kWh এবং 3.7kWh ব্যাটারি অপশন। এগুলির IDC রেঞ্জ যথাক্রমে 122 km এবং 161 km। তবে বাস্তবে রাইডিং মোড অনুযায়ী রেঞ্জ প্রায় 75 থেকে 130 km-এর মধ্যে থাকতে পারে । বাড়ির সাধারণ সকেট এবং Ather Grid— দুই জায়গা থেকেই চার্জ করা যায়। কিছু ভ্যারিয়েন্টে ফাস্ট চার্জিংয়ের সুবিধাও রয়েছে।
To keep improving your ride, we’re rolling out Dark Mode, Smart Destinations, WhatsApp Call Controls, and Flyover Alerts on Rizta! More importantly, key safety features are rolling out to the entire fleet via a simple OTA update. pic.twitter.com/74LFlhpanE— Ather Energy (@atherenergy) August 29, 2026
পাওয়ার, স্পিড ও পারফরম্যান্স
Ather Konark স্কুটারটি মূলত শহরের দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য তৈরি। এর মোটরের মাধ্যমে 4 থেকে 4.7kW পাওয়ার এবং 16Nm টর্ক জেনারেট করা সম্ভব। এই স্কুটারের সাধারণ ভ্যারিয়েন্টের সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘণ্টায় 70 কিলোমিটার, এবং Z Line-এর সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘণ্টায় 80 km।
0 থেকে 40 km/h গতিতে পৌঁছতে Konark-এর প্রায় 4.7 থেকে 5 সেকেন্ড সময় লাগে।
অন্যদিকে, পারফরম্যান্সের দিক থেকে Ather 450 সিরিজ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে । 450S মডেলটি 5.4kW পাওয়ার এবং 22Nm টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম । এবং 450X-মডেলটি 6.4kW পাওয়ার এবং 26Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে । 450 Apex আরও বেশি পারফরম্যান্স দেয়।
450 সিরিজের সর্বোচ্চ গতি প্রায় 90 থেকে 100 km/h-এর মধ্যে। 0 থেকে 40 km/h গতিতে পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র 3.3 থেকে 3.9 সেকেন্ড।
অর্থাৎ যারা স্পোর্টি রাইডিং এবং দ্রুত অ্যাক্সিলারেশন চান, তাঁদের কাছে 450 সিরিজ বেশি আকর্ষণীয়। আর আরামদায়ক ও স্থির শহুরে যাতায়াতের জন্য Konark বেশি উপযুক্ত।
ডিজাইন ও স্টোরেজ
Ather Konark স্কুটারে ব্যবহার করা হয়েছে steel unibody chassis এবং metal body panels। ফলে স্কুটারটি বেশ মজবুত বলেই মনে করা হচ্ছে । সামনে 14-ইঞ্চি এবং পিছনে 12-ইঞ্চির চাকা রয়েছে। সাসপেনশন ট্রাভেলও যথেষ্ট ভালো।
Konark-এর অন্যতম বড় সুবিধা হল 31 লিটারের under-seat storage। পিছনের যাত্রীর জন্য রয়েছে cushioned grab rails এবং adjustable backrest। ফলে পরিবার নিয়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি বাড়তি সুবিধা দিতে পারে।
অন্যদিকে Ather 450 সিরিজের ডিজাইন তুলনামূলকভাবে কমপ্যাক্ট এবং স্পোর্টি। এতে প্রায় 22 লিটারের স্টোরেজ রয়েছে। লম্বা চেহারার যাত্রীদের ক্ষেত্রে জায়গা কিছুটা কম মনে হতে পারে। তবে এর হ্যান্ডলিং বেশ ভালো।
ডিসপ্লে ও স্মার্ট ফিচার
Konark-এর বেস মডেলে রয়েছে 4.2-ইঞ্চির ডিসপ্লে। উচ্চতর ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে 7-ইঞ্চির DeepView display।
এতে Auto Hold, Park Assist, Reverse Mode, Airwalk, Theft Alert এবং Find My Scooter-এর মতো ফিচার রয়েছে। পাশাপাশি Konark Z Line-এ Magic Key এবং Auto Pop Boot দেওয়ার কথাও জানিয়েছে সংস্থা।
Ather 450 সিরিজে রয়েছে 7-ইঞ্চির TFR touchscreen display। এর সঙ্গে Magic Twist, traction control, cruise control এবং pothole alert-এর মতো স্মার্ট ফিচার রয়েছে। এছাড়া নিয়মিত সফটওয়্যার আপডেটও পাওয়া যায়।
|Feature
|ATHER KONARC
|ATHER 450
|Starting price
|Rs 99,999
|₹1.28 lakh
|Battery
|2.1 to 3.5 kWh
|2.9 to 3.7 kWh
|IDC Range
|100 to 161 km (200 km plan)
|122 to 161 km
|Power
|4 to 4.7 kilowatts
|5.4 to 7 kW
|torque
|16 Newton meters
|22 to 26 Newton meters
|Top Speed
|70-80 km/h
|90-100 km/h
|Storage
|31 liters
|about 22 liters
|Focus
|Family and leisure
|Sport and performance
|charger
|450 watts onboard
|Home + Fast Options
তাহলে কোন Ather স্কুটার কিনবেন?
সহজভাবে বললে, কম বাজেটে পরিবার ও দৈনন্দিন শহুরে ব্যবহারের জন্য Ather Konark বেশি উপযুক্ত। এর দাম কম, স্টোরেজ বেশি এবং রাইডিং সেটআপও আরামদায়ক।
অন্যদিকে, আপনি যদি বেশি স্পিড, শক্তিশালী পারফরম্যান্স, স্পোর্টি রাইডিং এবং বেশি স্মার্ট ফিচার চান, তাহলে Ather 450 সিরিজ আপনার জন্য ভালো বিকল্প হতে পারে।
অর্থাৎ Konark-এর মূল শক্তি হল দাম, ব্যবহারিকতা ও পরিবারকেন্দ্রিক ডিজাইন, আর 450 সিরিজের শক্তি পারফরম্যান্স, স্পিড ও ফিচার। শেষ পর্যন্ত আপনার বাজেট এবং ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী দুটির মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়াই সবচেয়ে ভালো।