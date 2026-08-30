ETV Bharat / technology

1 লক্ষ টাকা থেকে নতুন ইলেকট্রিক স্কুটার Ather Konarc, সঙ্গে নতুন ব্যাটারি প্ল্যাটফর্ম ও চার্জিং প্রযুক্তি

এই ঘোষণাগুলির মূল লক্ষ্য ভারতের EV বাজারে এখনও থাকা কয়েকটি বড় সমস্যা সমাধান করা। এর মধ্যে রয়েছে রেঞ্জ, ব্যাটারি, বাড়িতে চার্জিং এবং গাড়ির রিসেল ভ্যালু।

Ather Konarc Launched with 200km Range and 10 Year Warranty
Ather Konarc (ছবি - Ather)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : ইলেকট্রিক টু-হুইলার সংস্থা Ather Energy তাদের চতুর্থ বার্ষিক Community Day-তে একসঙ্গে বেশ কয়েকটি বড় ঘোষণা করল। সংস্থাটি লঞ্চ করেছে তাদের নতুন ইলেকট্রিক স্কুটার Ather Konarc। এর প্রারম্ভিক দাম রাখা হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। শুধু নতুন স্কুটার নয়, এই অনুষ্ঠানে Ather নতুন ব্যাটারি প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের জন্য স্মার্ট চার্জিং সলিউশন এবং পুরনো EV-এর স্বাস্থ্য ও সম্ভাব্য রিসেল ভ্যালু বোঝার জন্য নতুন টুলও ঘোষণা করেছে।

সংস্থার দাবি, এই ঘোষণাগুলির মূল লক্ষ্য ভারতের EV বাজারে এখনও থাকা কয়েকটি বড় সমস্যা সমাধান করা। এর মধ্যে রয়েছে রেঞ্জ, ব্যাটারির স্থায়িত্ব, বাড়িতে চার্জিং এবং গাড়ির রিসেল ভ্যালু।

Ather Konarc: দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নতুন ইলেকট্রিক স্কুটার

Community Day-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল Ather-এর নতুন স্কুটার Konarc। এটি সংস্থার নতুন EL platform-এর উপর তৈরি প্রথম মডেল। Ather-এর পারফরম্যান্স-কেন্দ্রিক 450 সিরিজের তুলনায় Konarc-কে মূলত দৈনন্দিন ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে।

স্কুটারটিতে আরাম, স্থিতিশীলতা, ব্যবহারিক সুবিধা এবং সহজ মালিকানার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

Konarc-এ রয়েছে বেশ কিছু নতুন ফিচার। এর মধ্যে রয়েছে Advanced Electronic Braking System (AeBS), MagicKey functionality, AutoPop এবং AirWalk mode। এছাড়াও onboard ও combined charging solution-এর মাধ্যমে দ্রুত চার্জিংয়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

নতুন পঞ্চম প্রজন্মের ব্যাটারি প্ল্যাটফর্ম

Konarc-এর পাশাপাশি Ather তাদের নতুন fifth-generation Bedrock battery platform-এর কথাও ঘোষণা করেছে। এই ব্যাটারির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হল BreachSense।

সংস্থার দাবি, কোনও বড় দুর্ঘটনার পর ব্যাটারির ভিতরে তৈরি হওয়া অত্যন্ত ছোট বা microscopic damage শনাক্ত করতে পারবে এই প্রযুক্তি। পাশাপাশি ব্যাটারির ভিতরে আর্দ্রতা ঢোকার সম্ভাবনাও এটি চিহ্নিত করতে পারবে। কোনও সমস্যা বড় আকার নেওয়ার আগেই রাইডারকে সতর্ক করার লক্ষ্যেই এই প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে।

নতুন ব্যাটারিতে উন্নত cell balancing প্রযুক্তিও রয়েছে। Ather-এর দাবি, এর ফলে ব্যাটারির আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারে। সংস্থার হিসেব অনুযায়ী, নতুন ব্যাটারি প্রায় 1 লক্ষ থেকে 1.2 লক্ষ কিলোমিটার চলার পরেও 70 শতাংশ State of Health ধরে রাখতে পারবে।

এই ব্যাটারির সঙ্গে Ather দিচ্ছে 10 বছর অথবা 1 লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত ওয়ারেন্টি— যেটি আগে পূর্ণ হবে, সেটিই প্রযোজ্য হবে।

Read More - Ola S1Z লঞ্চ হল ভারতে, 1 লক্ষের গাড়িতে সিঙ্গল চার্জে কত কিলোমিটার যেতে পারবেন জানেন?

TAGGED:

ATHER KONARC
ATHER KONARC LAUNCH
ATHER KONARC PRICE
ATHER KONARC RANGE
ATHER KONARC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.