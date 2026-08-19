সময়ের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ অ্যান্টেনা সরালেও নতুনটি বসাতে পারলেন না নভোচারীরা

সময়ের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ অ্যান্টেনা সরালেও নতুনটি বসাতে পারলেন না নভোচারীরা
এই কাজের জন্য মোট 6 ঘণ্টা 23 মিনিট বরাদ্দ করা হয়েছিল ৷ ETD-সময় অনুযায়ী 19 অগস্ট সকাল 8 টা 29 মিনিটে এই কাজ শুরু হয়েছিল৷
Published : August 19, 2026 at 1:47 PM IST
হায়দরাবাদ : সময়ের অভাবের কারণে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে থাকা ত্রুটিযুক্ত অ্য়ান্টেনা সম্পূর্ণভাবে মেরামত করতে পারলেন না দুই মহাকাশচারী ৷
সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে গিয়েছেন দুই নভোচারী ৷ তাঁরা হলেন ভারতীয় বংশদ্ভুত অনিল মেনন এবং সোফিয়া অ্যাডেনট ৷ সোফিয়া ফ্রান্সের নাগরিক ৷ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের বাইরে তাঁরা স্পেস ওয়াক করেছেন ৷ সর্বশেষ স্পেস ওয়াকের সময় তাঁদের পরিকল্পনা ছিল ISS এ থাকা একটি ত্রুটিযুক্ত অ্যান্টেনা রিপ্লেস করা ৷ কিন্তু সময়ের অভাবে সেই কাজ করতে পারলেন না তাঁরা ৷
ISS-এ রয়েছে মোট দুটি স্পেস টু গ্রাউন্ড (Space-to-Ground) অ্যান্টেনা ৷ যার মাধ্যমে বিভিন্ন মিশনে সরাসরি ISS এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয় ৷ এর মধ্যে একটি অ্যান্টেনায় সমস্যা তৈরি হওয়ায় বেশ কয়েক মাস ধরে সেটি কোনও কাজ করছে না ৷ বদলে অন্য অ্য়ান্টেনাটি ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজকর্মগুলি হলেও জটিল ডাটা (Complex Data) ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল ৷ সেই কারণে স্পেসওয়াকের সময় অনিল ও সোফিয়ার দায়িত্ব ছিল ত্রুটিযুক্ত অ্যান্টেনাটির সারাই করা ৷
এই কাজের জন্য মোট 6 ঘণ্টা 23 মিনিট বরাদ্দ করা হয়েছিল ৷ ETD-সময় অনুযায়ী 19 অগস্ট সকাল 8 টা 29 মিনিটে এই কাজ শুরু হয়েছিল ৷
NASA-র তরফে জানানো হয়েছে, ওই দুই মহাকাশচারী খারাপ অ্যান্টেনাটি খুলতে সক্ষম হয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেই জায়গায় নতুন অ্য়ান্টেনা প্রতিস্থাপনের জন্য যা যা করণীয় তা শেষ করতে পারেননি ৷ মূলত শক্তভাবে আটকে থাকা পাওয়ার ও ডাটা কেবলগুলি খোলা, অ্যান্টেনার গিম্বল অ্যাসেম্বলিতে লকিং পিন বসানো এবং বুম থেকে সেটি খুলে ফেলার কাজে তুলনামূলক অনেক বেশি সময় লেগেছে ৷ সেই কারণে দ্বিতীয় অ্যান্টেনাটি ইনস্টল করা সম্ভব হয়নি ৷
এরপর আগামী মঙ্গলবার আরও একটি স্পেসওয়াক করবেন ওই দুই মহাকাশচারী ৷ সেই সময় অ্য়ান্টেনা রিপ্লেসের বাকি কাজ সারতে পারেন তাঁরা ৷ এর আগে 7 অগস্ট স্পেসওয়াক করেছিলেন অনিল ৷ ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের বাইরে স্পেসওয়াক সম্পন্ন করেন তিনি ৷ সোলার অ্যারে সংযুক্ত করার কাজ করেছিলেন সেই সময় ৷
চলতি বছরের 15 জুলাই সফলভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে পৌঁছন ভারতীয় বংশদ্ভুত NASA-র মহাকাশচারী অনিল মেনন ৷ রাশিয়ার তৈরি সইজু MS 29 (Soyuz MS 29)-স্পেসক্রাফ্টে চড়ে মহাকাশে পৌঁছন তিনি ৷ এটাই তাঁর প্রথম মহাকাশ অভিযান ৷ এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আট মাস থাকবেন তিনি ৷ বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা ও প্রযুক্তিগত একাধিক তথ্য বিশ্লেষণ করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷