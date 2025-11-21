ETV Bharat / technology

আমরা মহাকাশে কেন যাচ্ছি জানেন ? জবাবে যা বললেন Shubhanshu Shukla

Shubhanshu Shukla : ফিউচার মেকার্স কনক্লেভ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শুভাংশু শুক্লাকে ৷

Astronaut Shubhanshu Shukla
শুভাংশু শুক্লা (ছবি- ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : আন্তর্জাতিক স্পেশ স্টেশন (International Space Station ) অভিযান সফল করে ফিরেছেন শুভাংশু শুক্লা ৷ আর তারপর তাঁর পরিচয় হয়েছে, মহাকাশ মানব ৷ সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর টেক সামিটে উপস্থিত হয়ে তিনি জানিয়েছেন, এই বিশ্বে ঘটে চলা বিভিন্ন বিষয় বুঝতে মহাকাশে যাত্রা করেন তাঁরা ৷

বেঙ্গালুরুর টেক ফেস্টে আয়োজন করা হয়েছিল, ফিউচার মেকার্স কনক্লেভ ( Future Makers Conclave ) ৷ ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শুভাংশু শুক্লাকে ৷

প্রথমেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে শুভাংশু বলেন, যাঁরা প্রযুক্তি পছন্দ করেন, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভরশীলতার প্রয়োজন অনুভব করেন তাঁরা সবাই ওই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন ৷ এরপরই তিনি মহাকাশযাত্রা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ৷

তিনি বলেন, "আমরা মহাকাশে যাই পুরো বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য ৷ মানুষের প্রধান লক্ষ্য় হল কোনও সমস্যার সমাধান খোঁজা ৷ এবং নিজের গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে কাজ করার চেষ্টা করা ৷ আমরা যখন কোনও সমস্যার সমাধান খুঁজতে শুরু করি তখন আমরা সেগুলি অন্যভাবে দেখি ৷ মহাকাশ আপনাকে সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে সাহায্য় করবে ৷ এবং অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি দেবে ৷ "

এরপরই মহাকাশ যাত্রায় ব্যবহৃত মহাকাশযান নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন ৷ তাঁর বক্তব্য, 1961 সালে মার্কারি ক্যাপসুল ব্যবহার করে মহাকাশযাত্রা হয়েছিল ৷ কিন্তু সম্প্রতি যে ক্রু ড্রাগন ক্যাপসুল ব্যবহার করা হয়েছিল মহাকাশ যাত্রার জন্য তা অত্যাধুনিক ৷ সেখানে কোনও হ্যান্ডেল বা ম্যানুয়াল সিস্টেম নেই ৷ ড্রাগন ক্যাপসুল ওড়ানোর জন্য পুরোটাই কন্ট্রাল করা হয়েছে টাচস্ক্রিন সিস্টেম থেকে ৷ সুতরাং পুরো পদ্ধতিটি এত সহজতর হয়েছে শুধুমাত্র প্রযুক্তির উন্নতির জন্য ৷

নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "সাড়ে চার বছর ধরে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি ৷ আমি পুরোটাই শিখেছিলাম এবং আত্মবিশ্বাস ছিল ৷ কিন্তু ভূপৃষ্ঠ ছাড়ার যে মুহূর্তে রকেট থেকে আগুন বেরোনো শুরু করবে সব ভুলে যাবে তুমি ৷ কারণ পুরো সিস্টেমটি অতি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ভীষণ দ্রুত কাজ করে ৷ " এই প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ওই ড্রাগন ক্যাপসুলটির গতিবেগ প্রতিঘণ্টায় 0 থেকে 28 হাজার কিলোমিটার হয়েছিল মাত্র সাড়ে আট মিনিটে ৷ যা তিনি কখনই প্রত্যক্ষ করেননি বলে জানিয়েছেন ৷

Read More- Android এবং iPhone এর দূরত্ব ঘুচল ! ছবি, ভিডিও, ফাইল শেয়ারিং এখন খুবই সহজ

TAGGED:

INTERNATIONAL SPACE STATION
SPACE STATION
SHUBHANSHU SHUKLA
ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.