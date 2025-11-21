আমরা মহাকাশে কেন যাচ্ছি জানেন ? জবাবে যা বললেন Shubhanshu Shukla
Shubhanshu Shukla : ফিউচার মেকার্স কনক্লেভ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শুভাংশু শুক্লাকে ৷
Published : November 21, 2025 at 2:57 PM IST
হায়দরাবাদ : আন্তর্জাতিক স্পেশ স্টেশন (International Space Station ) অভিযান সফল করে ফিরেছেন শুভাংশু শুক্লা ৷ আর তারপর তাঁর পরিচয় হয়েছে, মহাকাশ মানব ৷ সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর টেক সামিটে উপস্থিত হয়ে তিনি জানিয়েছেন, এই বিশ্বে ঘটে চলা বিভিন্ন বিষয় বুঝতে মহাকাশে যাত্রা করেন তাঁরা ৷
বেঙ্গালুরুর টেক ফেস্টে আয়োজন করা হয়েছিল, ফিউচার মেকার্স কনক্লেভ ( Future Makers Conclave ) ৷ ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল শুভাংশু শুক্লাকে ৷
প্রথমেই অনুষ্ঠান সম্পর্কে শুভাংশু বলেন, যাঁরা প্রযুক্তি পছন্দ করেন, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভরশীলতার প্রয়োজন অনুভব করেন তাঁরা সবাই ওই অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন ৷ এরপরই তিনি মহাকাশযাত্রা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ৷
তিনি বলেন, "আমরা মহাকাশে যাই পুরো বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য ৷ মানুষের প্রধান লক্ষ্য় হল কোনও সমস্যার সমাধান খোঁজা ৷ এবং নিজের গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে কাজ করার চেষ্টা করা ৷ আমরা যখন কোনও সমস্যার সমাধান খুঁজতে শুরু করি তখন আমরা সেগুলি অন্যভাবে দেখি ৷ মহাকাশ আপনাকে সব সমস্যার সমাধান খুঁজতে সাহায্য় করবে ৷ এবং অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি দেবে ৷ "
এরপরই মহাকাশ যাত্রায় ব্যবহৃত মহাকাশযান নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন ৷ তাঁর বক্তব্য, 1961 সালে মার্কারি ক্যাপসুল ব্যবহার করে মহাকাশযাত্রা হয়েছিল ৷ কিন্তু সম্প্রতি যে ক্রু ড্রাগন ক্যাপসুল ব্যবহার করা হয়েছিল মহাকাশ যাত্রার জন্য তা অত্যাধুনিক ৷ সেখানে কোনও হ্যান্ডেল বা ম্যানুয়াল সিস্টেম নেই ৷ ড্রাগন ক্যাপসুল ওড়ানোর জন্য পুরোটাই কন্ট্রাল করা হয়েছে টাচস্ক্রিন সিস্টেম থেকে ৷ সুতরাং পুরো পদ্ধতিটি এত সহজতর হয়েছে শুধুমাত্র প্রযুক্তির উন্নতির জন্য ৷
নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "সাড়ে চার বছর ধরে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি ৷ আমি পুরোটাই শিখেছিলাম এবং আত্মবিশ্বাস ছিল ৷ কিন্তু ভূপৃষ্ঠ ছাড়ার যে মুহূর্তে রকেট থেকে আগুন বেরোনো শুরু করবে সব ভুলে যাবে তুমি ৷ কারণ পুরো সিস্টেমটি অতি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ভীষণ দ্রুত কাজ করে ৷ " এই প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ওই ড্রাগন ক্যাপসুলটির গতিবেগ প্রতিঘণ্টায় 0 থেকে 28 হাজার কিলোমিটার হয়েছিল মাত্র সাড়ে আট মিনিটে ৷ যা তিনি কখনই প্রত্যক্ষ করেননি বলে জানিয়েছেন ৷