16 বছরের কম বয়সীরা ব্যবহার করতে পারবে না Fb, Insta ? AI Summit 2026-এ বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

16 বছরের কম বয়সীরা ব্যবহার করতে পারবে না Fb, Insta ? AI Summit 2026-এ বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
AI Summit 2026 : দিল্লিতে চলছে AI Impact Summit 2026 ৷ সেখানেই বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের ৷
Published : February 17, 2026 at 5:17 PM IST
দিল্লি : অস্ট্রেলিয়ার পথেই কি হাঁটতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ? সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কি বয়সসীমা চালু করা হতে পারে ? কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কথায় এই বিষয়ে কিছুটা হলেও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে ৷
দিল্লিতে চলছে AI Impact Summit 2026 ৷ সোমবার ওই ইভেন্টের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ সেখানে উপস্থিত রয়েছেন প্রায় 30টি দেশের রাষ্ট্রনায়করা ৷ এছাড়াও একাধিক বড় বড় টেক সংস্থার শীর্ষ কর্তারা ওই সামিটে রয়েছেন ৷ সেখানেই বুধবার বক্তব্য রাখেন অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷
নিজের ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছে ৷ এবং দ্রুত এই বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসা হবে ৷
তিনি বলেন, "বর্তমানে আমরা এখন ডিপফেক এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বয়সের ঊর্ধ্বসীমা নিয়ে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আলোচনা চলছে ৷ যেটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে সেটাই গ্রহণ করা হবে ৷"
এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় ডিপফেকের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে ৷ যা আটকানো প্রয়োজন ৷ তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, নেটফ্লিক্স, এক্স (অতীতের টুইটার), মেটা বা ফেসবুক ও ইউটিউব সহ প্রতিটি ইন্টারনেট সংস্থাকেই আইন মেনে এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে হবে ৷
ডিপফেক প্রসঙ্গে মন্ত্রীর বক্তব্য, "আমার মনেহয় ডিপফেক আটকানোর জন্য আরও কঠোর রেগুলেশন প্রয়জন ৷ কারণ এই সমস্যা নিয়মিত বাড়ছে ৷ এছাড়াও এই ক্ষতিকারক বিষয় থেকে আমাদের শিশু ও সমাজকে রক্ষা করতে হবে ৷"
2025 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে এই বিষয়ে নতুন নিয়ম লাগু করেছে অস্ট্রেলিয়ার সরকার ৷ 16 ডিসেম্বর 2025 থেকে 16 বছর বয়সের নীচে সেখানকার কোনও ব্যবহারকারী কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না ৷
2024 সালের নভেম্বর মাসে একটি নির্দেশিকা জারি করে অস্ট্রেলিয়া প্রশাসন। ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়, সেই দেশের ১৬ বছরের নীচে যাদের বয়স তারা কোনও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ নতুন প্রোফাইল খোলা যেমন অবৈধ ঘোষণা করা হয় তেমনই 16 বছরের নীচে যাদের প্রোফাইল রয়েছে সেই প্রোফাইলগুলোও ডিলিট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ সেইমতো Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X এবং YouTube পদক্ষেপ গ্রহণ করে ৷ এবং নতুন নিয়ম অনুযায়ী 16 বছর বয়সের নীচের কোনও ব্যবহারকারীকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতি দেওয়া হয় না ৷
এবার এই রাস্তাতেই হাঁটতে পারে ভারত সরকার ৷ নির্দিষ্ট বয়সের পরই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে ৷