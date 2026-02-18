কাজ করেনি অনলাইন পেমেন্ট, মেলেনি ইন্টারনেট ! AI Summit এর অব্যবস্থা নিয়ে কী বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ?

কাজ করেনি অনলাইন পেমেন্ট, মেলেনি ইন্টারনেট ! AI Summit এর অব্যবস্থা নিয়ে কী বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ?
এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খড়গে ৷
Published : February 18, 2026 at 5:19 PM IST
নয়াদিল্লি : দিল্লির প্রগতি ময়দানে যে AI Summit 2026 চলছে সেখানে ব্যাপক অব্যবস্থায় অভিযোগ তুলেছিলেন দর্শক ও অংশগ্রহণকারীরা ৷ এবার সেই অভিযোগ মেনে নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ জানিয়েছেন দ্রুত সব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এবং আগামীদিনেও তৎপরতার সঙ্গে সব অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে ৷
AI Impact Summit 2026 উদ্বোধন হয় 16 ফেব্রুয়ারি ৷ ওইদিন ভারত মণ্ডপমে ব্যাপক অব্যবস্থার অভিযোগ তোলেন দর্শকরা ৷ অভিযোগ, এন্ট্রি গেটের স্ক্যানার সঠিকভাবে কাজ করছিল না ৷ ফলে প্রতিটি গেটের সামনে লম্বা লাইন ছিল ৷ ভিতরে দর্শকদের জন্য ছিল না কোনও WiFi এর সুবিধা, অনলাইন পেমেন্ট মুখ থুবড়ে পড়েছিল, এমনকি মোবাইল নেটওয়ার্কও সঠিকভাবে কাজ করছিল না ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই আরও অভিযোগ করেছিলেন, বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হচ্ছে এবং ক্যশ পেমেন্ট ছাড়া কোনও সামগ্রী কেনা যাচ্ছিল না ৷
কেন্দ্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, AI এর সবথেকে বড় সামিট হচ্ছে ভারতে ৷ এই পরিস্থিতে স্টেট-অফ-আর্ট সুবিধা পাওয়া তো দূরের কথা, প্রযুক্তিগত সমস্যার কথাই জানিয়েছিলেন অনেকে ৷ এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খড়গে ৷ একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রচার সর্বস্ব (PR Hungry) বলে কটাক্ষ করেন ৷
এরপর মঙ্গলবার বিকালে AI সামিটের একটি সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ সেখানে অব্যবস্থার জন্য প্রথমেই তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন ? তারপর বলেন, " AI Summit নিয়ে আপনাদের যা বক্তব্য আছে তা আমাদের জানান ৷ ওখানে (ভারত মণ্ডপমের) সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের একটি ওয়াররুম খোলা হয়েছে ৷ আমরা অবশ্যই দ্রুত সমস্যার সমাধান করব ৷"
এরসঙ্গে তিনি জানান, AI Summit সমস্যা মুক্ত রাখতে একটি টিম তৈরি করা হয়েছে ৷ যারা রাত-দিন কাজ করছে ৷ সুষ্ঠুভাবে এই সামিট করার জন্য সবরকম পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷
এদিকে প্রথম দিন একাধিক সমস্যা তৈরি হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয়দিন কোনও বড় অভিযোগ তোলেননি দর্শকরা ৷ এদিকে বুধবার ভারতে এসে পৌঁছেছেন গুগল CEO সুন্দর পিচাই ৷ 20 তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার তিনি বক্তব্য রাখবেন AI সামিটে ৷