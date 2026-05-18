গবেষকদের জন্য খারাপ খবর, এই কাজ করলে 1 বছরের জন্য ব্যান !
কোনও গবেষণাপত্রে যদি সম্পূর্ণ AI ব্যবহারের প্রমাণ মেলে তাহলে কড়া পদক্ষেপ নেবে arXiv ৷
Published : May 18, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণার জগতে এক অত্যন্ত পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য নাম arXiv । বিশ্বের অধিকাংশ গবেষকই তাঁদের গবেষণাপত্র (Preprint) সাধারণ মানুষের সামনে আনতে সবার আগে এই প্ল্যাটফর্মেই আপলোড করেন । কিন্তু সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-এর অপব্যবহার রুখতে বড় পদক্ষেপ নিল এই সংস্থাটি । কোনও রকম যাচাই ছাড়া শুধুমাত্র চ্যাটবট বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে লেখা এবং ভুল তথ্যে ভরা গবেষণাপত্র জমা দেওয়ার প্রবণতা রুখতে কঠোর শাস্তির নিয়ম চালু করেল এই প্ল্যাটফর্মটি ।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনও গবেষণাপত্রে সম্পূর্ণ AI ব্যবহারের প্রমাণ মেলে, তবে ওই গবেষণার সঙ্গে জড়িত সমস্ত গবেষকদের পেপার পাবলিশের ক্ষেত্রে এক বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে । arXiv-এর কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান থমাস ডিটারিক জানিয়েছেন, গবেষকেরা AI টুলের সাহায্য নিতেই পারেন, কিন্তু জমা দেওয়ার আগে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার দায়িত্ব তাঁদেরই । যদি কোনও গবেষণাপত্রে ভুয়ো বা কাল্পনিক তথ্যসূত্র (Hallucinated references), চ্যাটবটের ফেলে রাখা নির্দেশিকা (Prompts) বা কোনো ভুল তথ্য পাওয়া যায়, তবে তা নিয়মভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে । গবেষকেরা চ্যাটবটের তৈরি করা কোনো ভুল বা পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যের দায় কোনওভাবেই এড়াতে পারবেন না ।
কী বলা হয়েছে arXiv-এর তরফে ?
এই 'ওয়ান-স্ট্রাইক' শাস্তির মডেলটির অধীনে প্রথমবার নিয়ম ভাঙলেই এক বছরের জন্য অ্যাকাউন্ট ব্যান করা হবে । শুধু তাই নয়, সাসপেনশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ওই লেখকেরা সরাসরি আর কোনও গবেষণাপত্র arXiv-এ আপলোড করতে পারবেন না । তাঁদের কাজ প্রথমে কোনো স্বীকৃত পিয়ার-রিভিউড জার্নাল বা কনফারেন্সে গৃহীত হতে হবে, তবেই তা এই আর্কাইভে জায়গা পাবে । অবশ্য শাস্তি দেওয়ার আগে মডারেটর এবং বিভাগীয় প্রধানরা যৌথভাবে প্রমাণ খতিয়ে দেখবেন এবং গবেষকদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হবে ।
মূলত একাডেমিক জগতে AI-এর ক্রমবর্ধমান ভুল ব্যবহার রুখতেই এই সিদ্ধান্ত । বিগত কয়েক বছরে একাধিক গবেষণায় মনগড়া সাইটেশন ও ভুল তথ্যের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে । এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কর্নেল ইউনিভার্সিটির অধীনে থাকার পর, arXiv এখন একটি স্বাধীন অলাভজনক সংস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে । এর ফলে তারা নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে গবেষণার সততা ও গুণমান আরও কঠোরভাবে বজায় রাখতে পারবে ।