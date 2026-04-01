মিটেছে যান্ত্রিক ত্রুটি, বৃহস্পতিবার ভোরে রওনা দেবে Artemis II ; জানুন বিস্তারিত

রকেটের সামনে চার মহাকাশচারী (ছবি- NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 1:19 PM IST

হায়দরাবাদ : দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর বৃহস্পতিবার ভোররাতে ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দেবে Artemis 2 ৷ মোট চারজন মহাকাশচারী ডিপ-স্পেসে 10 দিন সফর করবেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন মহিলা ৷ ফেব্রুয়ারি মাসে উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা থাকলেও আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে উৎক্ষেপণে বিলম্ব হয় ৷

কবে, কখন উৎক্ষেপণ ?

NASA-র তরফে জানানো হয়েছে 1 এপ্রিল 6.24 PM (EDT) তে ভূপৃষ্ঠ ছাড়বে মহাকাশযান ৷ ভারতীয় সময়ে যা 2 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোর 3.54 AM ৷

Artemis II Mission Guide NASA s First Crewed Moon Flight in 50 Years
এইভাবেই সফর করবে অরিওন রকেট (ছবি- NASA)

কোন লঞ্চ প্যাড থেকে উৎক্ষেপ‘ ?

ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারের 39B লঞ্চ প্যাড থেকে উৎক্ষেপণ হবে ৷

NASA জানিয়েছে এই মহাকাশযানটি-রিয়েল টাইম ট্র্যাক করা সম্ভব হবে ৷ এবং যে কেউ ট্র্যাক করতে পারবেন ৷ NASA-র ওয়েবসাইটে Artemis Real-time Orbit Website (AROW) নামে একটি ডেডিকেটেড পেজ তৈরি করা হয়েছে ৷ তার মাধ্যমেই এই ট্র্যাকিং সম্ভব ৷

স্পেস লঞ্চ সিস্টেম রকেটের মাধ্যমে এবং অরিওন স্পেসক্র্যাফ্টে চড়ে মহাকাশে পৌঁছবেন চারজন মহাকাশচারী ৷ তাঁরা হলেন, কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচ ( Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) ৷

Artemes II -কি চাঁদের মাটিতে নামবে ?

না ৷ NASA-র এটি চন্দ্র অভিযান নয় ৷ যার ফলে চাঁদের মাটিতে নামবে না এমনকি চাঁদের কক্ষপথেও ঢুকবে না ৷ এটি লো-আর্থ অর্বিটে ঘুরবে ৷ সেখান থেকে চাঁদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ফের ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে ৷ এর সঙ্গে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা চালাবে ৷

Artemes II এর লিড ফ্ল্যাইট ডিরেক্টর জানিয়েছেন, এই মহাকাশযানে চেপে মহাকাশের এমন একটি জায়গায় চার মহাকাশচারী পৌঁছবেন যেখানে কখনও মানুষ যায়নি ৷ যা মূলত ডিপ-স্পেস ৷ চাঁদ থেকে আরও 5000 নটিক্যাল মাইল (9200 কিমি) ভিতরে পৌঁছবেন তাঁরা ৷ এবং ফের ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবেন ৷ মোট 10 দিনের সফর হবে ৷

এই অভিযানের লক্ষ্য কী কী-

  • 1) অরিয়ন স্পেসশিপের লাইফসাপোর্ট সিস্টেম দেখা - স্পেসশিপের মধ্যে লাইফসাপোর্ট সিস্টেমের কাজকর্ম খতিয়ে দেখা হবে এই 10 দিনে ৷
  • 2) ম্য়ানুয়াল পাইলটিং - প্রক্সিমিটি অপারেশনস-এর জন্য ম্যানুয়াল পাইলটিং প্রয়োজন হয় ৷ এক্ষেত্রে অরিয়ন মহাকাশযানটি যখন SLS রকেট থেকে আলাদা হবে তখন পুরো প্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রণ থাকবে পাইলটদের হাতে ৷
  • 3) অতিরিক্ত দূরত্ব - মহাকাশের সবথেকে গভীরে ঢুকবে এই মহাকাশযান ৷
  • 4) অতি দ্রুত রিটার্ন - ফেরার সময় অরিয়ন স্পেস শিপের গতিবেগ থাকবে প্রতিঘণ্টায় 25000 মাইল ৷

1972 সালে Apollo 17 এ চড়ে লো আর্থ অর্বিটে পৌঁছেছিল মানুষ ৷ এর 52 বছর পর ফের মহাকাশচারীরা পৌঁছবেন তার থেকেও আরও গভীরে অর্থাৎ ডিপ স্পেস ট্রাভেল করবেন ৷

কী কী খাবার থাকবে ?

10 দিনের এই সফরে মহাকাশচারীরা কী কী খাবেন তা জানিয়েছে NASA ৷ তাঁদের সঙ্গে থাকবে, কফি, গ্রিন-টি, ম্যাঙ্গো-পিচ স্মুদি, ভ্যানিলা ব্রেকফাস্ট ড্রিঙ্ক, গমের রুটি, ব্রেকফাস্ট সসেজ, ম্যাঙ্গো স্যালাদ, আমন্ড, ফুলকপি, কফি ইত্যাদি ৷

কেন আগের সফর বাতিল হয়েছিল ?

এর আগে একাধিকবার Artemis II মিশন বাতিল হয়ে যায় ৷ মূলত প্রতিকূল আবহাওয়া তারমধ্যে অন্যতম কারণ ছিল ৷ লঞ্চ প্যাডের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি নেমে গিয়েছিল ৷ সেই কারণে বাতিল হয় এই অভিযান ৷ এর সঙ্গে যান্ত্রিক গোলযোগও ছিল ৷

