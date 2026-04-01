মিটেছে যান্ত্রিক ত্রুটি, বৃহস্পতিবার ভোরে রওনা দেবে Artemis II ; জানুন বিস্তারিত
NASA-র তরফে জানানো হয়েছে 1 এপ্রিল 6.24 PM (EDT) তে ভূপৃষ্ঠ ছাড়বে মহাকাশযান ৷ ভারতীয় সময়ে যা 2 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোর 3.54 AM ৷
Published : April 1, 2026 at 1:19 PM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর বৃহস্পতিবার ভোররাতে ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে চাঁদের উদ্দেশে রওনা দেবে Artemis 2 ৷ মোট চারজন মহাকাশচারী ডিপ-স্পেসে 10 দিন সফর করবেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন মহিলা ৷ ফেব্রুয়ারি মাসে উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা থাকলেও আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে উৎক্ষেপণে বিলম্ব হয় ৷
কবে, কখন উৎক্ষেপণ ?
NASA-র তরফে জানানো হয়েছে 1 এপ্রিল 6.24 PM (EDT) তে ভূপৃষ্ঠ ছাড়বে মহাকাশযান ৷ ভারতীয় সময়ে যা 2 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোর 3.54 AM ৷
কোন লঞ্চ প্যাড থেকে উৎক্ষেপ‘ ?
ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারের 39B লঞ্চ প্যাড থেকে উৎক্ষেপণ হবে ৷
NASA জানিয়েছে এই মহাকাশযানটি-রিয়েল টাইম ট্র্যাক করা সম্ভব হবে ৷ এবং যে কেউ ট্র্যাক করতে পারবেন ৷ NASA-র ওয়েবসাইটে Artemis Real-time Orbit Website (AROW) নামে একটি ডেডিকেটেড পেজ তৈরি করা হয়েছে ৷ তার মাধ্যমেই এই ট্র্যাকিং সম্ভব ৷
স্পেস লঞ্চ সিস্টেম রকেটের মাধ্যমে এবং অরিওন স্পেসক্র্যাফ্টে চড়ে মহাকাশে পৌঁছবেন চারজন মহাকাশচারী ৷ তাঁরা হলেন, কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচ ( Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) ৷
Tomorrow, we launch.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 1, 2026
At sunset tonight, Artemis II waits on the pad, ready to carry astronauts potentially farther than any humans have traveled in more than half a century.
Artemes II -কি চাঁদের মাটিতে নামবে ?
না ৷ NASA-র এটি চন্দ্র অভিযান নয় ৷ যার ফলে চাঁদের মাটিতে নামবে না এমনকি চাঁদের কক্ষপথেও ঢুকবে না ৷ এটি লো-আর্থ অর্বিটে ঘুরবে ৷ সেখান থেকে চাঁদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ফের ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে ৷ এর সঙ্গে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা চালাবে ৷
Artemes II এর লিড ফ্ল্যাইট ডিরেক্টর জানিয়েছেন, এই মহাকাশযানে চেপে মহাকাশের এমন একটি জায়গায় চার মহাকাশচারী পৌঁছবেন যেখানে কখনও মানুষ যায়নি ৷ যা মূলত ডিপ-স্পেস ৷ চাঁদ থেকে আরও 5000 নটিক্যাল মাইল (9200 কিমি) ভিতরে পৌঁছবেন তাঁরা ৷ এবং ফের ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবেন ৷ মোট 10 দিনের সফর হবে ৷
এই অভিযানের লক্ষ্য কী কী-
- 1) অরিয়ন স্পেসশিপের লাইফসাপোর্ট সিস্টেম দেখা - স্পেসশিপের মধ্যে লাইফসাপোর্ট সিস্টেমের কাজকর্ম খতিয়ে দেখা হবে এই 10 দিনে ৷
- 2) ম্য়ানুয়াল পাইলটিং - প্রক্সিমিটি অপারেশনস-এর জন্য ম্যানুয়াল পাইলটিং প্রয়োজন হয় ৷ এক্ষেত্রে অরিয়ন মহাকাশযানটি যখন SLS রকেট থেকে আলাদা হবে তখন পুরো প্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রণ থাকবে পাইলটদের হাতে ৷
- 3) অতিরিক্ত দূরত্ব - মহাকাশের সবথেকে গভীরে ঢুকবে এই মহাকাশযান ৷
- 4) অতি দ্রুত রিটার্ন - ফেরার সময় অরিয়ন স্পেস শিপের গতিবেগ থাকবে প্রতিঘণ্টায় 25000 মাইল ৷
Check out images the #Artemis II crew with SLS and Orion at Launch Complex 39B as well as other images as final preparations for launch continue at @NASAKennedy — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) March 31, 2026
1972 সালে Apollo 17 এ চড়ে লো আর্থ অর্বিটে পৌঁছেছিল মানুষ ৷ এর 52 বছর পর ফের মহাকাশচারীরা পৌঁছবেন তার থেকেও আরও গভীরে অর্থাৎ ডিপ স্পেস ট্রাভেল করবেন ৷
কী কী খাবার থাকবে ?
10 দিনের এই সফরে মহাকাশচারীরা কী কী খাবেন তা জানিয়েছে NASA ৷ তাঁদের সঙ্গে থাকবে, কফি, গ্রিন-টি, ম্যাঙ্গো-পিচ স্মুদি, ভ্যানিলা ব্রেকফাস্ট ড্রিঙ্ক, গমের রুটি, ব্রেকফাস্ট সসেজ, ম্যাঙ্গো স্যালাদ, আমন্ড, ফুলকপি, কফি ইত্যাদি ৷
Brisket and cobbler and quiche, oh my!— NASA (@NASA) March 31, 2026
কেন আগের সফর বাতিল হয়েছিল ?
এর আগে একাধিকবার Artemis II মিশন বাতিল হয়ে যায় ৷ মূলত প্রতিকূল আবহাওয়া তারমধ্যে অন্যতম কারণ ছিল ৷ লঞ্চ প্যাডের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি নেমে গিয়েছিল ৷ সেই কারণে বাতিল হয় এই অভিযান ৷ এর সঙ্গে যান্ত্রিক গোলযোগও ছিল ৷
