চাঁদের কাছাকাছি অরিওন স্পেসক্রাফ্ট, অরিয়েন্টাল বেসিন দেখে কী বললেন মহাকাশচারীরা ?

চাঁদের কাছাকাছি অরিওন স্পেসক্রাফ্ট, অরিয়েন্টাল বেসিন দেখে কী বললেন মহাকাশচারীরা ?
চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছনোর পর মহাকাশচারীরা একাধিক মহাজাগতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন
Published : April 6, 2026 at 1:17 PM IST
হউসটন : সফলভাবেই Artemis II-এর উৎক্ষেপণ হয়েছে ৷ এরপর রবিবার চাঁদের স্লিংশটের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট ৷ ওই মহাকাশযানটি বর্তমানে এমন একটি পর্যায়ে অবস্থান করেছে যেখানে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উপর নির্ভর করবে ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট ৷ অর্থাৎ ওই মহাকাশযানটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ৷
মোট চারজন মহাকাশচারী ওরিঅন স্পেসক্রাফ্টে করে পৃথিবী ছেড়েছিলেন 2 এপ্রিল ভোরে ৷ NASA-র তরফে জানানো হয়েছিল, ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করার পর পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করবে ওরিঅন ৷ এবং তারপর সেটি পৌঁছবে চাঁদের কাছাকাছি ৷ এবং চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে ফের ফিরে আসবে ভূপৃষ্ঠে ৷
এদিকে, চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছনোর পর মহাকাশচারীরা একাধিক মহাজাগতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন ৷ যাদের মধ্যে অধিকাংশই অতীতে দেখা যায়নি ৷ রবিবার ভোরে নাসা আর্টিমিস ক্রুদের তোলা একটি ছবি প্রকাশ করেছে ৷ যেখানে দেখা গিয়েছে অরিয়েন্টাল বেসিন ৷
নাসার তরফে এরপর জানানো হয়েছে, এই অভিযানের মাধ্যমে এই বেসিনটি মানুষের চোখে দেখা গেল ৷ এই বিশাল গর্তটি আগে শুধুমাত্র ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবিতে দেখা সম্ভব হয়েছিল ৷
Artemis astronauts, here’s your Moon-observing assignment 👀— NASA Science (@NASAScience_) April 5, 2026
This custom science plan is fine-tuned for the exact lighting conditions on the Moon’s surface when the Artemis II crew flies by, and for their viewing angle as they’re hurtling through space. ️⬇ (1/5) pic.twitter.com/Il8SHjSG8d
এই বিষয়ে Artemis II মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচ ( Christina Koch) মহাকাশ থেকে সরাসরি কানাডার শিশুদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জানিয়েছেন, ওরিঅন স্পেসক্রাফ্টের ক্রুরা এই বেসিনটি দেখে সবথেকে বেশি আনন্দিত হয়ে পড়েছিলেন ৷ এটিকে চাঁদের গ্রান্ড ক্যানিওনও বলা হয় ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ এই বেসিনটি নিজের চোখে দেখেনি ৷ আমরাই প্রথম যাঁরা এটি নিজের চোখে দেখে অনুভব করতে পারলাম ৷"
জানা গেছে, স্পেসক্রাফ্টের মধ্যে থেকেই মহাকাশাচারীরা একটি সূর্যগ্রহণ দেখতে পাবেন ৷ এর পাশাপাশি এই চারজন মহাকাশচারী ক্রু সারভাইভল সিস্টেম স্পেসস্যুট পরীক্ষা করবেন ৷ এই কমলা রঙের স্যুটগুলো উৎক্ষেপণ এবং ফের পৃথিবীতে ফেরার সময় ক্রু সদস্যদের সুরক্ষা দেয় ৷ এগুলি ছয় দিন পর্যন্ত অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে । এই নভোচারীরাই মহাকাশে সর্বপ্রথম ওসিএসএস (OCSS) স্যুট পরবেন এবং তারা এর বিভিন্ন কার্যকারিতা পরীক্ষা করবেন, যার মধ্যে রয়েছে কত দ্রুত তারা এটি পরতে এবং চাপযুক্ত করতে পারেন ।