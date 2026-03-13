Artemis II-এর দিনক্ষণ চূড়ান্ত ! 1 এপ্রিল চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা NASA-র 4 মহাকাশচারীর
Published : March 13, 2026 at 1:19 PM IST
হায়দরাবাদ : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মাসের 1 তারিখ উৎক্ষেপণ হবে Artemis II ৷ মোট চারজন মহাকাশচারী চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছবে ৷ দীর্ঘদিন ধরেই এই উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা থাকলেও বিভিন্ন কারণে ভেস্তে গিয়েছিল ৷ এবার 1 এপ্রিল ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দেবে Artemis II ৷ বৃহস্পতিবারই ওই ঘোষণা করেছে NASA ৷
NASA-র এক্সপ্লোরেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট মিশন ডিরেক্টরেটের অ্যাক্টিং অ্যাসোসিয়েট লোরি গ্লেজ জানিয়েছেন, উৎক্ষেপণের জন্য পুরো টিম প্রস্তুত রয়েছে ৷ সিস্টেম রকেট পৌঁছবে গন্তব্যে এবং অরিওন স্পেসক্রাফ্ট ফের লঞ্চ প্যাডে ফিরে আসবে ৷ সবকিছু সঠিকভাবে কাজ করছে বলেও দাবি তাঁর ৷ 50 বছর পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার যেখানে চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছবে মানুষ ৷
ভূপৃষ্ঠ থেকে চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছনো এবং সেখান থেকে ফিরে আসা নিয়ে মোট 10 দিনের মিশন Artemis 2 ৷ মোট চারজন মহাকাশচারী থাকবেন এই অভিযানে ৷ তাঁরা হলেন, কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচি ( Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেন (Jeremy Hansen) ৷
এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে 1 এপ্রিল সন্ধে ইস্টার্ন টাইম অনুযায়ী সন্ধে 6টা 24 মিনিটে (ভারতীয় সময় ভোর 4টে 54 মিনিটে) ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করবে অরিওন ৷ যদিও পরবর্তীতে এই সময়ের পরিবর্তন হতে পারে ৷ বর্তমানে রকেটটির শেষ মুহূর্তের পর্যবেক্ষণ চলছে ৷ এছাড়াও লঞ্চ প্যাডেও যাবতীয় কাজকর্ম চলছে ৷
চাঁদের মাটিতে নামবে না Artemis II ৷ শুধুমাত্র চাঁদের চারপাশে নির্দিষ্ট অক্ষপথে ঘুরবে সেটি ৷ এবং বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে ৷ কী কী তথ্য সংগ্রহ করবে ? এই বিষয়ে NASA জানিয়েছে 2027 সালে Artemis III মিশনের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ যেখানে সরাসরি চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মহাকাশচারী পাঠানো হবে ৷ এবং তাঁরা চাঁদের মাটিতে নামবেন ৷ ওই মিশনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন ৷ আর সেই প্রস্তুতির কাজ করবে Artemis II ৷
জানা গিয়েছে মহাকাশচারীরা যখন চাঁদের চারিদিকে ঘুরবেন তখন তাঁরা পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য 3 ঘণ্টা সময় পাবেন ৷ এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি, চাঁদের ছবিও তুলতে পারবেন ৷