'মেঘে ঢাকা সমুদ্র'; Artemis II থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি প্রকাশ করল NASA

Artemis II : প্রথম ছবিতে পৃথিবীর একটি অংশ দেখা গেলেও দ্বিতীয় ছবিতে পুরো পৃথিবী দেখা যাচ্ছে ৷

Artemis II Astronauts Share Stunning First Photos of Earth on Path to the Moon
মেঘে ঢাকা সমুদ্র (ছবি- NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 10:56 AM IST

কেপ ক্যানাভেরল : সফলভাবেই উৎক্ষেপণ হয়েছে Artemis II এর ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে চার মহাকাশচারীকে নিয়ে ডিপ স্পেসের দিকে রওনা দিয়েছিল অরিওন স্পেসক্রাফ্ট ৷ এর একদিন পরেই দুটি ছবি প্রকাশ করল NASA ৷ যে দুটি ছবি পাঠানো হয়েছে মহাকাশযান থেকে ৷

মূলত চাঁদের কাছাকাছি পৃথিবীর ছবি তোলা হয়েছে ৷ ক্যাপসুল অরিওনের একটি জানলা থেকে ওই ছবিটি তুলেছেন ফ্লাইট কমান্ডার রেড উইশম্যান ৷ ওই ছবিতে পুরো পৃথিবী দেখা যাচ্ছে না ৷ নীল গ্রহের একটি অংশ দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র ৷ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর চাঁদের কাছ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি প্রকাশ্যে এল ৷

প্রথম ছবিতে পৃথিবীর একটি অংশ দেখা গেলেও দ্বিতীয় ছবিতে পুরো পৃথিবী দেখা যাচ্ছে ৷ NASA-র তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় ছবিটিতে সমগ্র বিশ্বকে দেখা যাচ্ছে, যেখানে সাদা মেঘের আবরণে ঢাকা রয়েছে মহাসাগরগুলি ।

NASA-র একটি এক্সপ্লোরেশন সিস্টেম লিডার লাকিয়েশা হকিংস জানিয়েছেন,"আমার একটা ভেবেই খুবই আনন্দিত লাগছে যে ওই ছবিতে শুধুমাত্র চারজন ছাড়া (যাঁরা আর্টিমিস 2 মিশনে রয়েছেন) এই বিশ্বের সবাই উপস্থিত রয়েছি ৷" এর সঙ্গেই তিনি জানান, এই মিশন সঠিকভাবেই পরিচালিত হচ্ছে ৷

শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত আর্টিমিস 2 মিশনে থাকা চার মহাকাশচারী অরিওন স্পেসক্রাফ্টে চড়ে 1 লাখ 10 হাজার মাইল ভ্রমণ করেছেন ৷ এরপরও তাঁরা প্রায় দেড় লাখ মাইল ভ্রমণ করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সোমবার তাঁরা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন বলে NASA-র তরফে জানানো হয়েছে ৷

কী কাজ করবে আর্টিমিস 2 ?

নাসা এই বিষয়টি নিয়ে একটি রিল আপলোড করেছিল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে । সেখানে একটি গ্রাফিক্স ভিডিয়োর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে পুরো বিষয়টি । সেখানে দেখা গিয়েছে উৎক্ষেপণের পর প্রথমে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে অরিওন স্পেসক্রাফ্ট । তারপর সেটি চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে ফের ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে । ওই রিলের ডেসক্রিপশনে নাসা লিখেছিল, "আমাদের আর্টেমিস 2 ক্রু চাঁদের আশপাশে যাচ্ছে…কিন্তু তাঁরা সবসময় ঘরে ফিরে আসার পথ খুঁজবেন ।" এবং এরপর একটি পৃথিবীর ইমোজি ব্যবহার করা হয়েছে ।

নাসা জানিয়েছে, চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে ফের U টার্ন নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে আর্টিমিস 2 ৷

Read More - এবার কি মঙ্গলাভিযান ! Artemis 2 উৎক্ষেপণ সফল হতেই আশায় বুক বাঁধছে নাসা

