'মেঘে ঢাকা সমুদ্র'; Artemis II থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি প্রকাশ করল NASA
Artemis II : প্রথম ছবিতে পৃথিবীর একটি অংশ দেখা গেলেও দ্বিতীয় ছবিতে পুরো পৃথিবী দেখা যাচ্ছে ৷
Published : April 4, 2026 at 10:56 AM IST
কেপ ক্যানাভেরল : সফলভাবেই উৎক্ষেপণ হয়েছে Artemis II এর ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে চার মহাকাশচারীকে নিয়ে ডিপ স্পেসের দিকে রওনা দিয়েছিল অরিওন স্পেসক্রাফ্ট ৷ এর একদিন পরেই দুটি ছবি প্রকাশ করল NASA ৷ যে দুটি ছবি পাঠানো হয়েছে মহাকাশযান থেকে ৷
মূলত চাঁদের কাছাকাছি পৃথিবীর ছবি তোলা হয়েছে ৷ ক্যাপসুল অরিওনের একটি জানলা থেকে ওই ছবিটি তুলেছেন ফ্লাইট কমান্ডার রেড উইশম্যান ৷ ওই ছবিতে পুরো পৃথিবী দেখা যাচ্ছে না ৷ নীল গ্রহের একটি অংশ দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র ৷ প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর চাঁদের কাছ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি প্রকাশ্যে এল ৷
Good morning, world! 🌎— NASA (@NASA) April 3, 2026
We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS
প্রথম ছবিতে পৃথিবীর একটি অংশ দেখা গেলেও দ্বিতীয় ছবিতে পুরো পৃথিবী দেখা যাচ্ছে ৷ NASA-র তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় ছবিটিতে সমগ্র বিশ্বকে দেখা যাচ্ছে, যেখানে সাদা মেঘের আবরণে ঢাকা রয়েছে মহাসাগরগুলি ।
NASA-র একটি এক্সপ্লোরেশন সিস্টেম লিডার লাকিয়েশা হকিংস জানিয়েছেন,"আমার একটা ভেবেই খুবই আনন্দিত লাগছে যে ওই ছবিতে শুধুমাত্র চারজন ছাড়া (যাঁরা আর্টিমিস 2 মিশনে রয়েছেন) এই বিশ্বের সবাই উপস্থিত রয়েছি ৷" এর সঙ্গেই তিনি জানান, এই মিশন সঠিকভাবেই পরিচালিত হচ্ছে ৷
শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত আর্টিমিস 2 মিশনে থাকা চার মহাকাশচারী অরিওন স্পেসক্রাফ্টে চড়ে 1 লাখ 10 হাজার মাইল ভ্রমণ করেছেন ৷ এরপরও তাঁরা প্রায় দেড় লাখ মাইল ভ্রমণ করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সোমবার তাঁরা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন বলে NASA-র তরফে জানানো হয়েছে ৷
Lights, camera… lunar action. 📸🌕— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 3, 2026
For Artemis II, Orion will carry 31 cameras designed to capture the mission from every angle. From external cameras mounted on the solar arrays to internal cabin views documenting crew life, these imaging systems will record key moments like… pic.twitter.com/cyj3kO3Gqc
কী কাজ করবে আর্টিমিস 2 ?
নাসা এই বিষয়টি নিয়ে একটি রিল আপলোড করেছিল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে । সেখানে একটি গ্রাফিক্স ভিডিয়োর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে পুরো বিষয়টি । সেখানে দেখা গিয়েছে উৎক্ষেপণের পর প্রথমে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে অরিওন স্পেসক্রাফ্ট । তারপর সেটি চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে ফের ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে । ওই রিলের ডেসক্রিপশনে নাসা লিখেছিল, "আমাদের আর্টেমিস 2 ক্রু চাঁদের আশপাশে যাচ্ছে…কিন্তু তাঁরা সবসময় ঘরে ফিরে আসার পথ খুঁজবেন ।" এবং এরপর একটি পৃথিবীর ইমোজি ব্যবহার করা হয়েছে ।
নাসা জানিয়েছে, চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে ফের U টার্ন নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে আর্টিমিস 2 ৷