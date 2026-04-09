বন্ধ অটোপাইলট, ওরিঅন স্পেসক্রাফ্টে চালু ম্যানুয়াল ফ্ল্যাইট মোড! হঠাৎ কী হল Artemis II অভিযানে ?

বন্ধ অটোপাইলট, ওরিঅন স্পেসক্রাফ্টে চালু ম্যানুয়াল ফ্ল্যাইট মোড! হঠাৎ কী হল Artemis II অভিযানে ?
ওরিঅন স্পেসক্রাফ্টে চেপে মহাকাশে সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করেছেন চার মহাকাশচারী ৷
Published : April 9, 2026 at 5:25 PM IST
কেপ ক্যানাভেরল : আর মাত্র 1 দিন ৷ তারপর ফের পৃথিবীতে ফিরে আসবে আর্টিমিস 2 মিশনের ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট ৷ ইতিমধ্যে চার মহাকাশচারী পৃথিবী অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে ৷ 10 এপ্রিল প্রশান্ত মহাসাগরের ক্যালিফোর্নিয়ার কোনও একটি অংশে নামবে মহাকাশযানটি ৷
এই বিষয়ে একটি ব্লগ পোস্ট করেছে NASA ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, ওরিঅন স্পেসক্রাফ্টে চেপে মহাকাশে সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করেছেন চার মহাকাশচারী ৷ তাঁরা চাঁদের কাছাকাছি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন ৷ এবং সেখান থেকে ফের পৃথিবীতে ফিরে আসছেন ৷ ওই ব্লগে জানানো হয়েছে, মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য যাবতীয় কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন ওই চার মহাকাশচারী ৷ বৃহস্পতিবার তাঁরা ইতিমধ্যে দু-ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছেন ৷ তারমধ্যে প্রথমত অর্থোস্ট্যাটিক ইনটলারেন্স গার্মেন্টের পরীক্ষা ও পর্যালোচনা এবং দ্বিতীয়ত ম্যানুয়াল ফ্ল্যাইট কন্ট্রোলের ডেমোনেস্ট্রেশন ৷
অর্থোস্ট্যাটিক ইনটলারেন্স গার্মেন্ট হল বিশেষ ধরনের একটি পোশাক ৷ যা মহাকাশচারীদের পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় পরতে হবে ৷ ডিপ-স্পেস ভ্রমণের জন্য এই বিশেষ ধরনের পোশাক তৈরি করেছে NASA ৷ শরীরে রক্ত চলাচল সঠিক রাখার জন্য এই পোশাক পরা দরকার বলে জানিয়েছে NASA ৷
That's the end of my takeover of the Artemis accounts!! Thanks for flying along with me. In the words of my bestie Victor Glover, we love you from the Moon!!!! 🫶 Rise out!! pic.twitter.com/XsVkUkK51B— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 9, 2026
দ্বিতীয়ত, এতদিন পর্যন্ত ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট অটো-পাইলট মোডে ছিল ৷ অর্থাৎ স্পেসক্রাফ্টটি নিজে থেকেই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ৷ কিন্তু যেহেতু এবার পৃথিবীতে ফিরে আসছে সেটি সেই কারণে অটোপাইলট মোড বন্ধ করে এবার ম্যানুয়াল ফ্ল্যাইট কন্ট্রোল চালু করবেন মহাকাশচারীরা ৷
মোট 10 দিনের এই ট্রিপের একটি লাইভ ট্রাকিং পেজ লঞ্চ করেছিল NASA ৷ 9 এপ্রিল ভারতীয় সময় 5.10PM এ ওই ট্র্যাকিং পেজ অনুযায়ী দেখা গেছে স্পেসক্রাফ্টটি পৃথিবী থেকে 1 লাখ 57 হাজার 859 মাইল দূরে অবস্থান করছে ৷ ভারতীয় সময় অনুযায়ী শনিবার ভোর 5টার কিছু পড়ে মহাকাশযানটি প্রশান্ত মহাসাগরে ল্যান্ড করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
ওই ওয়েবপেজে ওরিঅন স্পেসক্রাফ্টের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কেও আপডেট দেওয়া হচ্ছে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে ম্যানুয়াল ফ্ল্যাইন কন্ট্রোল ডেমোও সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷ এবং পৃথিবীর দিকে মুখ ঘুরিয়েছে সেটি ৷ ইতিমধ্যে নাসা জানিয়েছে, Artemis II এর মাধ্যমে এই প্রথম মহাকাশে সবথেকে গভীরে পৌঁছলেন চার মহাকাশচারী ৷