Apple WWDC 2026-তে লঞ্চ iOS 27, কোন কোন ফোনে সাপোর্ট করবে ? ডাউনলোড কীভাবে ?
চলতি বছর থেকেই iOS 27 Developers Beta 1 আপডেট নিজের স্মার্টফোনে ব্যবহার করতে পারবেন ৷
Published : June 9, 2026 at 1:10 PM IST
হায়দরাবাদ : 8 জুন শুরু হয়েছে Apple WWDC 2026 ৷ সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টে লঞ্চ করা হয়েছে iOS 27 ৷ এছাড়াও SIRI-তেও একাধিক ডেভেলপমেন্ট লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর ফলে Apple ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ কিন্তু কবে থেকে নতুন এই ফিচার এবং iOS 27 ব্যবহার করতে পারবেন ?
Apple এর তরফে iOS 27 চলতি বছরে রিলিজ করা হবে ৷ ফলে চলতি বছর থেকেই iOS 27 Developers Beta 1 আপডেট নিজের স্মার্টফোনে ব্যবহার করতে পারবেন ৷ তবে তার জন্য নির্দিষ্ট দিন জানানো হয়নি ৷
কোন কোন সিরিজের আইফোনে সাপোর্ট করবে নতুন এই iOS ?
ইতিমধ্যে Apple এর তরফে একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে iPhone 11 এবং তার পরবর্তী একাধিক মডেলে নতুন এই iOS রান করবে ৷ জেনে নিন সেই তালিকা-
- iPhone 16 Series
- iPhone 15 Series
- iPhone 14 Series
- iPhone SE (2022)
- iPhone 13 Series
- iPhone 12 Series
- iPhone 11 Series
- iPhone SE (2020)
কীভাবে ইনস্টল করবেন ?
iOS 27 Developer Beta 1 Update আপডেট করার আগে আপনার জানা দরকার এটি কিন্তু কোনও সম্পূর্ণ ভার্সন নয় ৷ এটি একটি প্রি-লঞ্চ বিটা ভার্সন ৷ সুতরাং সব অ্যাপ ব্যবহার এবং সব ফিচার এই ভার্সনে নাও পেতে পারেন ৷ এছাড়াও ডাটা লসও হতে পারে ৷ সেই কারণে Apple এর তরফে জানানো হয়েছে iOS 27 এর বিটা ভার্সন ইনস্টল করার আগে অবশ্যই ডাটা ব্যাকআপ নেওয়া জরুরি ৷ তাহলে ডাটা লস হওয়ার মতো সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হবে না ৷
এবার জেনে নিন কীভাবে ইনস্টল করবেন নতুন OS ?
- সর্বপ্রথম beta.apple.com
- সেখানে Signup Button রয়েছে ৷ ক্লিক করে Apple ID দিতে হবে
- এরপর সম্পূর্ণ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেখানো হবে ৷ পুরো তালিকা পড়ে তা এগ্রি (Agree) করতে হবে
- Apple Developer Account তৈরি হবে ৷ এবং সেখান থেকে বিটা আপডেট পাওয়া যাবে ৷
- এরপর Go to Settings > General > Software Update এ ট্যাপ করুন
- বিটা আপডেট সিলেক্ট করে ইনস্টল করুন ৷