লঞ্চ হবে একগুচ্ছ প্রডাক্ট ! WWDC 2026 এর ঘোষণা করল Apple
প্রতিবছর কুপার্টিনোর টেক জায়ান্ট Apple একটি করে কনফারেন্সের আয়োজন করে ৷ সাধারণত জুন মাসেই এই কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় ৷
Published : March 24, 2026 at 10:49 AM IST
হায়দরাবাদ : Worldwide Developers Conference (WWDC)-র দিন ঘোষণা করল Apple ৷ সোমবার অর্থাৎ 23 মার্চ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের 8 জুন থেকে 12 জুন পর্যন্ত এই কনফারেন্স চলবে ৷ 5 দিনের এই কনফারেন্সে কী-নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্থার CEO টিম কুক ৷
WWDC কী ?
প্রতিবছর কুপার্টিনোর টেক জায়ান্ট Apple একটি করে কনফারেন্সের আয়োজন করে ৷ সাধারণত জুন মাসেই এই কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় ৷ যেখানে নতুন ভার্সনের সফ্টওয়ার এবং নতুন ডিভাইস লঞ্চ করে ৷ চলতি বছরে 8 জুন শুরু হবে এবং শেষ হবে 12 জুন ৷ পুরো কনফারেন্স হবে ভার্চুয়ালি ৷ এবং ডেভেলপাররা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবেন ৷
সংস্থার নতুন ডিভাইস সম্পর্কে যেমন বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা হয় তেমনই Apple এর ইঞ্জিনিয়র ও ডিজাইনাররা নতুন নতুন টুল সম্পর্কে আইডিয়া গ্রহণ করেন ৷ এই বিষয়ে ইতিমধ্যে Apple তাদের ব্লগ পোস্টে জানিয়েছে ৷
কী কী প্রকাশ হতে পারে চলতি বছর ?
চলতি বছরে Apple তাদের সফ্টওয়ার প্ল্যাটফর্মে নতুন কিছু আপডেট আনতে পারে ৷ এছাড়াও iOS, iPadOS, macOS, WatchOS এবং আরও কিছু আপডেটেড OS লঞ্চ করতে পারে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷
এর পাশাপাশি Swift Student Challenge আয়োজন করেছে Apple ৷ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিজয়ীর নাম 26 মার্চ প্রকাশ করবে Apple ৷ তাঁদের মধ্যে 50 জন কুপার্টিনোর Apple অফিস ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন ৷ 8 জুন ওই ট্যুর করানো হবে ৷ মোট তিনদিন সেখানে থাকা ও পুরো ক্যাম্পাস ঘুরে দেখার সুযোগ থাকবে ৷
এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে একটি ডেডিকেটেড পেড লঞ্চ করেছে Apple ৷ যেখানে WWDC সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে ৷ ওয়েবঅ্যাড্রেসটি হল - https://developer.apple.com/wwdc26/
Apple এর তরফে জানানো হয়েছে তাদের সংস্থা AI ক্ষেত্রে যে যে উন্নতি করেছে তা তুলে ধরা হবে ওই কনফারেন্সে ৷ এর পাশাপাশি Apple Intelligence ফিচার, Siri র স্মার্ট ভার্সনও রিলিজ করা হতে পারে ৷