আরও একটি Apple স্টোর চালু হচ্ছে ভারতে, কলকাতায় কবে চালু ?

আরও একটি Apple স্টোর চালু হচ্ছে ভারতে, কলকাতায় কবে চালু ?
Apple Store Noida : নয়ডার সেক্টর 18-এ অবস্থিত DLF মলে চালু করা হবে অ্য়াপল স্টোরটি ৷ বৃহস্পতিবার ওই স্টোরের একটি ব্র্য়ান্ডিং ওপেন করা হয় ৷
Published : November 28, 2025 at 12:55 PM IST
নয়ডা : দিল্লি NCR-এ দ্বিতীয় স্টোর খুলতে চলেছে Apple ৷ সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, 11 ডিসেম্বর ওই স্টোর উদ্বোধন করা হবে ৷ নতুন এই স্টোরটি চালু হতে চলেছে নয়ডায় ৷ এর আগে 2023 সালে দিল্লির সাকেতে Apple স্টোর পথ চলা শুরু করেছিল ৷ শুধু নয়ডা নয়, 2026 সালে দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়েও আরও একটি স্টোর ওপেন করতে পারে কুর্পার্টিনোর এই সংস্থাটি ৷ তবে কলকাতায় কবে শুরু হবে সেই বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত নেই ৷
Apple Store Noida
নয়ডার সেক্টর 18 এ অবস্থিত DLF মলে চালু করা হবে অ্য়াপল স্টোরটি ৷ বৃহস্পতিবার ওই স্টোরের একটি ব্র্য়ান্ডিং ওপেন করা হয় ৷ লক্ষ্যনীয় ভাবে Apple এর প্রতিটি স্টোর চালু করার ক্ষেত্রে Peacock - inspired Campaign করা হয় ৷ বেঙ্গালুরুর Apple Hebbal এবং পুণের Apple Koregaon পার্কের উদ্বোধনেও একইভাবে প্রচার চালানো হয়েছিল ৷ মনে করা হচ্ছে নয়ডার স্টোরের ক্ষেত্রেও একই ক্যাম্পেন করা হবে ৷
অন্য স্টোরগুলির মতোই নয়ডার অ্য়াপল স্টোর থেকে ক্রেতারা iPhone, iPad, Mac এবং অ্য়াপেলের যাবতীয় প্রডাক্ট কিনতে পারবেন ৷ জানানো হয়েছে, Apple এর সমস্ত লেটেস্ট প্রডাক্ট রাখা হবে নতুন এই স্টোরে ৷ এরসঙ্গে সার্ভিস সাপোর্টও দেওয়া হবে ৷
শুধু প্রডাক্ট সেল-ই নয়, Today at Apple নামে একটি ক্যাম্পেন রান করছে এই টেক জায়ান্ট ৷ শুধু সেলস নয়, Apple ব্যবহারকারীরা আর্ট, কোডিং, ফটোগ্রাফি ও মিউজিক সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়াই লক্ষ্যেই এই ক্যাম্পেন চালানো হয় ৷ এবং এই প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই পাবেন ব্যবহারাকারীরা ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ নয়ডার এই স্টোরে থাকবে একটি অ্য়াপল জিনিয়াস বার (Apple Genius Bar) ৷ যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা অ্য়াপল প্রডাক্ট আপডেট, অরিজিনাল পার্টস দিয়ে রিপেয়ার করতে পারবেন ৷ এখানেই শেষ নয়, ‘Shop with a Specialist over Video' সুবিধাও থাকবে এই স্টোরে ৷ এর মাধ্যমে কোনও প্রডাক্ট কেনার জন্য কোনও অভিজ্ঞ Apple কর্মীর অন ভিডিয়ো সাহায্য় পাওয়া যাবে ৷ যে ব্যক্তি ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী প্রডাক্ট রেকমেন্ড করতে সাহায্য় করবেন ৷
এর সঙ্গে সঙ্গে Apple এর তরফে জানানো হয়েছে তারা মুম্বইয়েও আরও একটি স্টোর চালু করবে ৷ সংস্থাটি মূলত ভারতে ব্র্য়ান্ড এক্সটেনশনের জন্য অ্য়াগ্রেসিভ স্ট্র্য়াটেজি নিয়েছে ৷ আর সেই কারণে ফিজিক্যাল রিটেল স্টোর চালুর দিকে জোর দিচ্ছে ৷ তারই অংশ হিসেবে মেট্রো শহরগুলিতে একের পর এক স্টোর চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷