সঞ্চারসাথী নিয়ে কেন্দ্রের নির্দেশ মানতে রাজি নয় Apple, ভারতে বন্ধ হবে iPhone বিক্রি ?

iPhone File Photo
iPhone ফাইল ফোটো (ছবি - ANI)
Published : December 2, 2025 at 5:29 PM IST

হায়দরাবাদ : সমস্ত অবিক্রিত স্মার্টফোনে সঞ্চারসাথী অ্যাপ প্রি-ইনস্টল রাখার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ প্রতিটি মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাকে এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ তাদের পক্ষে মানা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে অ্য়াপল ৷ এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ টেলিকম মন্ত্রককে জানিয়েও দেওয়া হবে ৷

কেন্দ্রীয় সরকারের কী নির্দেশ ?

সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিকম মন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রতিটি স্মার্টফোনে প্রি-ইনস্টল অ্য়াপ হিসেবে সঞ্চার সাথী রাখতে হবে ৷ এবং সেই অ্য়াপ ডিসেবল বা ডিলিট করা সম্ভব নয় ৷ অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে সবসময়ের জন্য চলতেই থাকবে ওই অ্য়াপ ৷ যে সব স্মার্টফোন নতুন করে তৈরি হচ্ছে এবং যেগুলি এখনও অবিক্রিত অবস্থায় রয়েছে সেই সব ফোনে এই অ্য়াপটি ইনস্টল করতে হবে ৷

কেন্দ্রীয় সরকার Apple, Samsung এবং Xiaomi সহ প্রতিটি সংস্থাকে এই বিষয়ে জানিয়েছে ৷ এবং নির্দেশিকা ঘোষণার 90 দিনের মধ্যে যাতে যথাযথ পদক্ষেপ করা হয় সেই বিষয়টিও সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি জানানো হয়েছে, কোনও ব্যবহারকারী যাতে অ্য়াপ আনইনস্টল না করতে পারে সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে ৷

এদিকে তিনটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশের সঙ্গে সহমত নয় কুপার্টিনোর সংস্থা Apple ৷ তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বিষয়টি জানাবে ৷ সংস্থার দাবি, বিশ্বের কোনও দেশে এই নিয়ম মানা হয় না ৷ এমনকি iOS -এও এমন কোনও ফিচার সংযুক্ত থাকে না ৷ ফলে এই নিয়ম তাদের পক্ষে মানা সম্ভব নয় ৷

এদিকে কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দাবি, এই অ্যাপ মোবাইলে ইনস্টল করে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়নি৷ ব্যবহারকারীরা চাইলেই ওই অ্য়াপ ডিলিট করে দিতে পারবেন ৷

Apple প্রাথমিকভাবে এই নির্দেশ মানবে না বলে জানালেও যে সব সংস্থাগুলি কী করবে সেবিষয়ে এখনও কিছু তথ্য সামনে আসেনি ৷ এদিকে অন্য একটি সূত্রের দাবি, মোবাইল সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা না করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

সরকারের উদ্দেশ্য কী?

মূলত ইন্টারনেট ব্যবহার করে যাতে কোনও খারাপ কাজ না করা হয় এবং যাঁরা পুরনো ফোন কেনেন তাঁদের হাতে যেন নকল বা চোরাই ফোন না পৌঁছয় তারজন্যই এই পদক্ষেপ ৷

যাঁরা ইতিমধ্যে ফোন ব্যবহার করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে কী করণীয়?

যাঁদের কাছে ফোন আছে তাঁরা এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারেন ৷ Play Store অথবা App Store থেকে এই অ্য়াপটি ডাউনলোড করা সম্ভব ৷

