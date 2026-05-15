নাগালের বাইরে যাবে iPhone এর দাম ? চালু হতে পারে নতুন কৌশল
Aggressive Pricing Strategy নিতে পারে Apple ৷ এর ফলে বেশি দামের iPhone 18 এর প্রিমিয়াম ও ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলি বিক্রি করার পরিকল্পনা নিতে পারে কুপার্টিনোর সংস্থাটি৷
Published : May 15, 2026 at 1:17 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরেই লঞ্চ হবে Apple iPhone 18 সিরিজ ৷ এরসঙ্গে Apple এর ফোল্ডেবল মডেলও লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কিন্তু এই সব কিছুর মাঝেই এবার নতুন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করল GF Securities ৷ ওই সংস্থার এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং অ্যানালিস্ট Jeff Pu জানিয়েছেন, নতুন iPhone এর দামের ক্ষেত্রে ভিন্ন স্ট্র্যাটেজি চালু করতে পারে Apple ৷ এর নতুন ডিভাইসের দামের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, Aggressive Pricing Strategy নিতে পারে Apple ৷ এর ফলে বেশি দামের iPhone 18 এর প্রিমিয়াম ও ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলি বিক্রি করার পরিকল্পনা নিতে পারে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ এই একই স্ট্র্য়াটেজি গ্রহণ করেছিল Galaxy S26 ৷
কেন এই স্ট্র্য়াটেজি ?
বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশ, বিগত বছরগুলির মতো iPhone 18 সিরিজের স্ট্যান্ডার্ড ও বেসিক মডেলগুলি চলতি বছরে লঞ্চ করবে না ৷ তাদের পরিকল্পনা রয়েছে, শুধুমাত্র ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলিই 2026 সালে লঞ্চ করার পরিকল্পনা নেবে ৷ ফলে যাঁরা নতুন iPhone 18 কেনার পরিকল্পনা নিয়েছেন তাঁরা বাধ্য হবে প্রিমিয়াম ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলি কিনতে ৷
অন্যদিকে 2027 সালে 18 সিরিজের বেসিক ও স্ট্যান্ডার্ড মডেলগুলি লঞ্চ করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷ এবং সেক্ষেত্রে এই মডেলগুলির দাম তুলনামূলক দাম বৃদ্ধি করতে পারে ৷ ফলে যাঁরা এই মডেলগুলি কেনার কথা ভাবছেন তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে বেশি সময় এবং তুলনামূলক বেশি দাম দিয়ে ফোনগুলি কিনতে হবে ৷
এর সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়েছেন Jeff Pu ৷ তিনি ওই রিপোর্টে জানিয়েছেন, নতুন আইফোন লঞ্চ করার পর পুরনো মডেলগুলির দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে যায় ৷ কিন্তু এবার যেহেতু একসঙ্গে সম্পূর্ণ iPhone 18 লাইনআপ লঞ্চ হবে না সেই কারণে পুরনো মডেলগুলির দাম কমার সম্ভাবনা নেই ৷ ফলে যাঁরা কম দামে পুরনো মডেল কেনার আশায় রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে খুব একটা লাভজনক পরিস্থিতি তৈরি হবে না ৷
শুধু প্রাইসিং বা কৌশলগত দামের তারতম্য নয়, স্টোরেজের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে পারে Apple ৷ ওই রিপোর্টে প্রকাশ কম স্টোরেজের মডেল নাও লঞ্চ করতে পারে অ্যাপল ৷ ফলে এবার হাই স্টোরেজ মডেল কিনতে বাধ্য হবেন ক্রেতারা ৷ এই একই স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করেছে Samsung ৷
যদিও পুরোটাই এখনও রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশ করেছে GF Securities ৷ Apple অফিসিয়ালি এই বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি ৷