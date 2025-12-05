হাইপারটেনশনের সমস্যা রয়েছে ? আপনাকে এবার সতর্ক করবে Apple

হাইপারটেনশনের সমস্যা রয়েছে ? আপনাকে এবার সতর্ক করবে Apple
Apple Watch hypertension alerts : বর্তমানে প্রতিটি অ্যাপল ওয়াচে রয়েছে হার্ট রেট সেন্সর ৷ হাইপার টেনশনের নোটিফিকেশন পাঠাতে থাকবে অ্য়াপল ওয়াচ ৷
Published : December 5, 2025 at 1:44 PM IST
হায়দরাবাদ : আপনার কি হাইপারটেনশনের সমস্যা রয়েছে? একটু চিন্তা করলেই বুক ধরফর করে ৷ তাহলে আপনার কাছে একটি অ্য়াপল ওয়াচ থাকা দরকার ৷ কারণ, এবার থেকে হাইপারটেনশন হলেই আপনাকে বারবার ইনফর্ম করবে অ্যাপল ওয়াচ ৷ সতর্ক হবেন আপনি, প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ বা ওষুধ সেবন করতে পারবেন ৷
বিস্তারিত-
বিভিন্ন কারণে হাইপারটেনশন শুরু হয় ৷ সেখান থেকে বু ধরফর, ঘুম না হওয়া, মনখারাপ সহ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয় ৷ এমনকি হার্ট অ্য়াটাকেরও ঝুঁকি থাকে বলে মনে করেন চিকিৎসকরা ৷ কিন্তু একটু সতর্ক হলেই এই মারাত্মক সমস্যাগুলি থেকে সমাধান পাওয়া সম্ভব ৷ অনেকক্ষেত্রে এমনও হয়, আপনার হয়তো হাইপার টেনশন হচ্ছে কিন্তু আপনি বুঝতেই পারছেন না ৷ এবার সেই সব সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধান করবে অ্য়াপল ওয়াচ ৷
অ্য়াপেলের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে প্রতিটি অ্যাপল ওয়াচে রয়েছে হার্ট রেট সেন্সর ৷ সেখান থেকে বিগত 30 দিনের ডেটা সংগ্রহ করে একটি মেশিন লার্নিং অ্য়ালগোরিদম ব্যবহার করে photoplethysmography অ্য়ানালাইজ করা হবে ৷ এবং সেই অ্য়ানালাইজিং রিপোর্ট দেখেই হাইপার টেনশনের নোটিফিকেশন পাঠাতে থাকবে অ্য়াপল ওয়াচ ৷
পুরো ফিচারটি ডেভেলপ করতে সাহায্য করেছেন, অ্য়াডম ফিলিপস নামে অ্য়াপেলের একজন কার্ডিওলজিস্ট ৷ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অ্য়াডম ফিলিপস জানিয়েছেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, মেশিন লার্নিংকে কাজে লাগিয়ে এই ফিচারটি ডেভেলপ করা হয়েছে ৷ যেখানে সমস্ত ক্লিনিক্যাল স্ট্য়ান্ডার্ড মেনে চলা হয়েছে ৷ অ্য়াপল ওয়াচ ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি থেকে খুবই সুবিধা পাবেন বলেও আশাবাদী তিনি ৷ তিনি জানিয়েছেন, 2229 জনের উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে ৷ 30 দিন ধরে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ এবং তার ফলাফলও পাওয়া গিয়েছে ৷ পুরো বিষয়টিতে তিনি খুশি বলেই জানিয়েছেন ৷ তবে ফিচারটি ডেভেলপ করার জন্য এক লাখেরও বেশি অ্য়াপল ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর ৷
এই ফিচারটি চালু করার জন্য শুধুমাত্র একবার অ্য়াপল ওয়াচের সঙ্গে অ্য়াপল হেল্থ অ্য়াপ কানেক্ট করতে হবে ৷ তারপর নিজে থেকেই ব্যাকগ্রাউন্ডে চালু থাকবে অ্য়াপটি ৷ এবং নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে হাইপারটেনশনের নোটিফিকেশন পাঠাতে থাকবে ৷
যাঁরা Apple Watch সিরিজ 9,10,11, আলট্রা 2 এবং আলট্রা 3 -তে কাজ করবে ৷ ইমেল, হোয়াটসঅ্য়াপ, মেসেজের মাধ্যমে রিপোর্ট পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷