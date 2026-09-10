Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 এবং AirPods 5 লঞ্চ হল, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে এই ডিভাইসে ?

Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 এবং AirPods 5 লঞ্চ হল, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে এই ডিভাইসে ?
Apple Watch Series 12-র দাম শুরু হচ্ছে 56,900 টাকা থেকে ৷ এবং Ultra 4-এর দাম শুরু হচ্ছে 1,09,900 টাকা থেকে ৷
Published : September 10, 2026 at 10:29 AM IST
হায়দরাবাদ : নতুন সিরিজ ও ফোল্ডেবল স্মার্টফোন লঞ্চের পাশাপাশি স্মার্টওয়াচও লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ Apple Watch Series 12 এবং Apple Watch Ultra 4 গ্লোবাল মার্কেটের পাশাপাশি ভারতেও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে AirPods 5 earbuds ও লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷
এই স্মার্টওয়াচগুলি সংস্থার নতুন watchOS 27 অপারেটিং সিস্টেমে রান করবে ৷ এরসঙ্গে একটি নতুন অ্যাপও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যেখানে ব্যবহারকারীরা দৈনন্দিন বিভিন্ন শারীরিক বিষয়গুলি নজর রাখতে পারবেন ৷ প্রয়োজনে রিকভারিও করতে পারবেন ৷ অন্যদিকে AirPods 5-এ আপডেটেড নয়েজ ক্যানসেলেশন ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷
From iPhone Duo, iPhone 18 Pro, and iPhone 18 Pro Max to Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, and AirPods 5… here's a look at all of the latest announcements dropping today! #AppleEvent pic.twitter.com/YvswtNEA7m— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2026
Price and availability
Apple Watch Series 12-র দাম শুরু হচ্ছে 56,900 টাকা থেকে ৷ এবং Ultra 4-এর দাম শুরু হচ্ছে 1,09,900 টাকা থেকে ৷ দুটি স্মার্টওয়াচ ইতিমধ্যে প্রি-অর্ডির শুরু হয়েছে ৷ এবং 18 সেপ্টেম্বর থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷
AirPods 5 এর দাম শুরু হচ্ছে 14,900 টাকা থেকে ৷ এবং এটির একটি অয়ারলেস চার্জিং কেস-এর ভ্যারিয়েন্টও লঞ্চ হয়েছে ৷ যার দাম 17,900 টাকা ৷ এই ডিভাইসটিও প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে ৷ এবং তার বিক্রি শুরু হবে 18 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে ৷
What's new on the Apple Watch Series 12?
Apple Watch Series 12 মডেলটি 42mm এবং 46mm সাইজে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম, এবং একটি সেরামিক কেস অপশন দেওয়া হয়েছে ৷ বিভিন্ন কালারে এটি বিক্রি করা হবে ৷
Apple একটি নতুন হেল্থ সেন্সিং সিস্টেম লঞ্চ করেছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে আপগ্রেডেড অপটিক্যাল ও ইলেকট্রিক হার্ট সেন্সর ৷ প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে ওই সেন্সরটি হার্টরেট মনিটর করতে পারবে ৷ এবং সারাদিন ধরে হার্টরেট মনিটর করার ক্ষমতা রয়েছে ৷ সারাদিনের শারীরিক পরিশ্রমের ভিত্তিতে রেটিংও দেবে এই ডিভাইসটি ৷ স্লিপ ট্র্যাক করার ক্ষমতাও রয়েছে ডিভাইসটির ৷
Apple Watch Series 12 packs a punch! Engineered with our all-new Health Sensing System and most powerful wearable chip, it delivers the most accurate heart rate sensing in a wearable… in a beautiful, thin, and light design you can wear all day and night. pic.twitter.com/DdnbPKjYSH— Greg Joswiak (@gregjoz) September 9, 2026
Series 12-র ব্যাটারি লাইফের আপগ্রেডশন করা হয়েছে ৷ সিঙ্গল চার্জে 24 ঘণ্টা চলবে ৷ ফলে আগের মডেল থেকে প্রায় 24 শতাংশ উন্নত করা হয়েছে ৷ Siri সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ এবং Watch 27 এর মাধ্যমে এই ডিভাইসটি চলবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ৷
Airpods 5 gets Active Noise Cancellation
Apple Watch এর পাশাপাশি Airpods 5-ও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যেখানে রয়েছে Active Noise Cancellations ৷ এবং সাউন্ড সিস্টেমও আপডেটেড করা হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি, Airpods4 এর তুলনায় এই মডেলটিতে 50 শতাংশ বেশি আউটসাইড নয়েজ ক্যানসেল করতে পারবে ৷
AirPods 5 এ উন্নতমানের Transparency মোড, Adaptive অডিয়ো, এবং Conversation Awareness দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে যখন আপনি সাধারণ কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন তখন নিজে থেকেই AirPods এর শব্দ কম হয়ে যাবে ৷ Hands-free Siri AI এবং Live Translation দেওয়া হয়েছে ৷
হায়ার এন্ড ভার্সনে Wireless Charging Case এবং একটি ফোর্স সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷