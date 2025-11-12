লোককে দেখান আপনারও iPhone আছে, শো-অফ করার জন্য ফোন ঝোলানোর ব্যাগ আনল Apple
Published : November 12, 2025 at 3:08 PM IST
মিরর সেলফিতে iPhone এর লোগো দেখানো Gen Alpha-র কাছে একটু ব্যাকডেটেড ৷ কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষায় সেটা আবার ক্রিঞ্চ কন্টেন্ট ৷ সেই সব আগে পিছু ভেবেই হয়তো Apple লঞ্চ করল iPhone Pocket ৷
iPhone Pocket কী ?
খুব সহজে বলতে গেলে এটা হচ্ছে, iPhone রাখার ব্যাগ ৷ যা হাই ফ্য়াশন অ্য়াকসেসরিজের মধ্যেই পড়ছে ৷ এটি এমন একটি অ্য়াকসেসরিজ যা দুর্দান্ত স্টাইলিশ এবং অতি যত্ন করে রাখা যাবে আপনার প্রিয় আইফোনটি ৷
Apple এবং জাপানি ফ্যাশন ডিজাইনার Issey Miyake যৌথ উদ্যোগে এই অ্য়াকসেসরিজটি তৈরি করেছে ৷ এটি লিমিটেড এডিশন কোলাবোরেশনে তৈরি করা হয়েছে ৷ আইফোনের প্রতিটি মডেলই এই অ্য়াকসেসরিজে রাখা যাবে ৷ এছাড়াও যদি অন্য কোনও ছোট ডিভাইসও রাখতে চান তার জন্যেও iPhone Pocket হবে পারফেক্ট ম্যাচ ৷
দাম
iPhone পকেটের দাম রাখা হয়েছে 229.5 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 20 হাজার 379 টাকা ৷ যদিও দাম শুনেই অনেকের মাথায় হাত ৷
iPhone Pocket নিয়ে Apple এর বক্তব্য-
কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি জানিয়েছে, A piece of Cloth-থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এই অ্য়াকসেসরিজ লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে যে কোনও iPhone এবং অন্য কোনও পকেটেবল ডিভাইস সহজেই রাখা সম্ভব ৷ শুধু তাই না, যে কোনও রকম দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য ছোট সামগ্রীও রাখা সম্ভব ৷
স্টাইলিশ কেন বলা হচ্ছে ?
iPhone Pocket হাতে ঝুলিয়ে ঘোরা সম্ভব ৷ ফলে একটু শো-অফও করা সম্ভব ৷ এমনকি ব্যাগের সঙ্গে ঝুলিয়েও রাখা যেতে পারে ৷
কোথায় পাওয়া যাবে ?
এখনই সব দেশে পাওয়া যাবে না অ্য়াপেলের এই অ্য়াকসেসরিজ ৷ প্রাথমিকভাবে প্রান্স, গ্রেটার চায়না, ইতালি, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা এবং লন্ডনের বাছাই করা কয়েকটি স্টোর থেকে প্রডাক্টটি কিনতে পারবেন ৷
মোট কটি কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ?
মোট 11 টি কালারে লঞ্চ করা হয়েছে iPhone Pocket ৷
প্রডাক্টটি লঞ্চ হতেই পক্ষে ও বিপক্ষে ভিন্নমত পোষণ করেছেন নেট নাগরিকরা ৷ অ্য়াকসেসরিজটির ডিজাইন নিয়ে কোনও মন্তব্য না থাকলেও দাম নিয়ে অনেকেই টিপ্পনি করেছেন ৷