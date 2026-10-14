লিভিং রুমকেই বানিয়ে ফেলুন পার্সোনাল সিনেমা হল, লঞ্চ হল Apple TV 4K

লিভিং রুমকেই বানিয়ে ফেলুন পার্সোনাল সিনেমা হল, লঞ্চ হল Apple TV 4K
Apple জানিয়েছে Siri AI এর মাধ্যমে ফুল স্ক্রিন জুড়ে ব্যবহারকারী তাঁর পছন্জের কন্টেন্ট খুঁজতে পারবেন ।
Published : October 14, 2026 at 12:20 PM IST
হায়দরাবাদ : Apple লঞ্চ করল নতুন Apple TV 4K । যার মধ্যে 4K প্রযুক্তি রয়েছে । ফলে লিভিং রুমে টেলিভিশন দেখার অভিজ্ঞতাই বদলে যাবে বলে দাবি Apple এর । এই স্ট্রিমিং ডিভাইসে দেওয়া হয়েছে A19 চিপসেট, বিল্ট ইন মাইক্রোফোন এবং হ্যান্ডস ফ্রি ভয়েস ইউজ । ফলে হোম থিয়েটারের মতো আমেজ উপভোগ করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ।
Price and availability
নতুন Apple TV 4K-র দাম রাখা হয়েছে 299 মার্কিন ডলার । আমেরিকায় এই দাম কার্যকর করা হয়েছে । অথবা Apple Card Monthly Installment এর সুবিধা রয়েছে । যার মাধ্যমে 6 মাস ধরে 49.83 মার্কিন ডলার করে পেমেন্ট করতে হবে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আরও 29টি দেশে এই ডিভাইসটি বিক্রি করা হবে । ইতিমধ্যে Pre Order শুরু হয়েছে । 13 নভেম্বর 2026 থেকে এই ডিভাইসটি বিক্রি শুরু হবে ।
Siri AI on the big screen
Apple জানিয়েছে Siri AI এর মাধ্যমে ফুল স্ক্রিন জুড়ে ব্যবহারকারী তাঁর পছন্জের কন্টেন্ট খুঁজতে পারবেন । ব্যবহারকারীরা সরাসরি Apple TV-কে প্রশ্ন করতে পারবেন । এবং সেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে সাহায্য় করবে Siri AI ।
এখানেই শেষ নয়, Apple iPhone ব্যবহারকারীরা Apple TV-র সঙ্গ নিজেদের আইফোন সংযুক্ত করতে পারবেন । যেখান থেকে পছন্দের কন্টেন্ট সরাসরি iPhone থেকে Apple TV-তে প্লে করতে পারবেন ।
ধরে নিন, আপনার কোনও বন্ধু আপনাকে একটি কন্টেন্ট সাজেস্ট করেছেন । বন্ধুর রেকমেন্ড করা কন্টেন্ট সরাসরি Apple TV তে দেখা সম্ভব ।
Hands-free control
নতুন এই স্ট্রিমিং ডিভাইসে তিনটি মাইক্রোফোন দেওয়া হয়েছে । ফলে রিমোট ছাড়া সরাসরি টিভির সঙ্গে কথা বলতে পারবেন ব্যবহারকারীরা । এছাড়াও Echo ক্যানসেলশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কথা নিজে থেকেই নয়েজ ক্যানশেল হবে । Hey Siri বা শুধুমাত্র Siri বলে কথা শুরু করতে হবে ।
Faster chip and smarter remote
Apple TV-তে আরও দ্রুতগামী A19চিপসেট দেওয়া হয়েছে । ফলে আগের মডেলটির তুলনায় প্রায় 50 শতাংশ দ্রুত স্পিড পাওয়া সম্ভব এবং GPU-র কার্যক্ষমতা দ্বিগুন হবে । Apple জানিয়েছে এর ফলে অ্যানিমেশন আরও স্মুথ হবে । এবং টিভি দেখার অভিজ্ঞতা আগের থেকে আরও উন্নত হবে ।
Siri Remote-এর লুক আরও ফ্যামিলিয়র করা হয়েছে । Find My with Precision Finding সাপোর্টেড করা হয়েছে এই ডিভাইসটি ।