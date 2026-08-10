আর প্রয়োজন হবে না GPay বা PhonePe, কারণ অক্টোবরেই ভারতে চালু হবে Apple এর এই পরিষেবা

আর প্রয়োজন হবে না GPay বা PhonePe, কারণ অক্টোবরেই ভারতে চালু হবে Apple এর এই পরিষেবা
এই ফিচারটি চালু হলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের কার্ড Apple ডিভাইসের ওয়ালেটে রাখতে পারবেন ৷ ফলে পেমেন্টের সুবিধা হবে ৷
Published : August 10, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে এবার চালু হতে চলেছে Apple Pay সার্ভিস ৷ বিভিন্ন সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 2026 সালের অক্টোবর থেকেই এই পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ যদিও এই বিষয়ে Apple আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি ৷ পাশাপাশি এই পরিষেবায় কী কী ফিচার যোগ করা হবে সেই বিষয়েও বিস্তারিতভাবে জানা যায়নি ৷
এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম Business Standerd ৷ তারা ওই প্রতিবেদনে লিখেছে, চলতি বছরে অর্থাৎ 2026 সালে সেপ্টেম্বরের শেষে অথবা অক্টোবরে এই ফিচার লঞ্চ করবে ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে ভিসা ও মাস্টারকার্ডের ক্রেডিট কার্ড সাপোর্ট করবে এই পরিষেবায় ৷ তবে পুরো বিষয়টির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এমন একজন জানিয়েছেন, Apple বিভিন্ন কার্ড ইস্য়ুকারী ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলছে ৷ এর ফলে বিভিন্ন ট্রানজাকশন থেকে তাদের আয়ও বৃদ্ধি হবে ৷
এই ফিচারটি চালু হলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের কার্ড Apple ডিভাইসের ওয়ালেটে রাখতে পারবেন ৷ এবং সরাসরি পয়েন্ট অফ সেল-এ কন্ট্যাক্টলেস পেমেন্ট করতে পারবেন ৷
জানা গিয়েছে, Apple প্রতি ট্রানজাকশনে 15 থেকে 20 বেসিস পয়েন্ট চার্জ করবে ৷ এমনই জানানো হয়েছে ব্যাঙ্কগুলিকে ৷ কিন্তু বিভিন্ন ব্যঙ্কের তরফে 10 বেসিস পয়েন্ট চার্জ করার দাবি তোলা হয়েছে ৷
এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল Bloomberg ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল, ভারতে অনলাইন পেমেন্ট সার্ভিস শুরু করার পথে Apple ৷ ইতিমধ্যে তাদের তরফে ICICI ব্যাঙ্ক, HDFC ব্যাঙ্ক এবং Axis Bank এর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের অর্থাৎ 2026 সালের মাঝামাঝি সময়ে এই পরিষেবা চালু করতে পারে তারা ৷ তবে এখনও এই পরিষেবা চালু করার পক্ষে Apple এর তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷
কেন ভারতে পেমেন্ট সার্ভিস চালু করতে চায় Apple ?
একদিকে 140 কোটিরও বেশি জনসংখ্যা অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে iPhone কেনার ঝোঁক ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতে ৷ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত Apple প্রডাক্ট ব্যবহার করতেন শুধুমাত্র ধনী বা উচ্চবিত্তরা ৷ কিন্তু বর্তমানে সেই ধারণা বদলেছে ৷ উচ্চবিত্তদের পাশাপাশি মধ্যবিত্তরাও ব্যবহার করছেন iPhone ৷ এমনকি, নিম্ন মধ্যবিত্তদেরও অনেকে EMI এর মাধ্যমে iPhone কিনছেন ৷ যেহেতু ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে ভারতে সেই কারণে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য পেমেন্ট সার্ভিস চালু করা ৷