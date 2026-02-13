আরও একটি নতুন Apple স্টোর মুম্বইয়ে, কলকাতায় কবে হবে ?

আরও একটি নতুন Apple স্টোর মুম্বইয়ে, কলকাতায় কবে হবে ?
ভারতে সর্বপ্রথম রিটেল স্টোর মুম্বইয়ে চালু করেছিল Apple ৷ 2023 সালের অগাস্ট মাসে Jio র World Drive mall ওই স্টোর চালু করা হয়েছিল ৷
Published : February 13, 2026 at 4:46 PM IST
হায়দরাবাদ : মুম্বইয়ে আরও একটি রিটেল স্টোর চালু করতে চলেছে Apple ৷ 26 ফেব্রুয়ারি নতুন এই স্টোরের উদ্বোধন হবে ৷ ওই দিন দুপুর 1টা থেকে কেনাকাটা করতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷ এই স্টোর চালু হলে ভারতে মোট 6টি স্টোর হবে এই টেক জায়ান্টের ৷
ভারতে সর্বপ্রথম রিটেল স্টোর মুম্বইয়ে চালু করেছিল Apple ৷ 2023 সালের অগাস্ট মাসে Jio র World Drive mall ওই স্টোর চালু করা হয়েছিল ৷ এবং সর্বশেষ নয়ডার DLF মলে চালু হয়েছে নতুন একটি স্টোর ৷ এবার মুম্বইয়ের বোরিভালিতে নতুন একটি স্টোর চালুর দিকে এগোচ্ছে Apple ৷
বোরোভালির স্কাই সিটি মলে তৈরি করা হয়েছে ওই স্টোর ৷ যা রয়েছে ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেসওয়ের পাশেই ৷ মূলত বিগত কয়েকটি ত্রৈমাসিকে প্রডাক্ট বিক্রি করে ভালো রকম লাভের মুখ দেখেছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ আর সেই কারণে রিটেল স্টোর এক্সপ্যানশনের দিকে হাঁটছে সংস্থাটি ৷
Apple এর তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই স্টোরে প্রত্যেক ক্রেতার জন্য ওয়ান টু ওয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া হবে ৷ অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রেতার জন্য একজন করে অ্যাসিস্ট্যান্স থাকবে ৷ যাঁরা ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী সবথেকে ভালো প্রডাক্ট সাজেস্ট করতে পারেন ৷ সেলসের পাশাপাসি সার্ভিসও পাওয়া যাবে ওই স্টোর থেকে ৷
মুম্বইয়ের পাশাপাশি Apple Saket, Apple Hebbal, Apple Noida এবং Apple Koregaon Park এ রয়েছে রিটেল স্টোর ৷ প্রতিটি স্টোরেই লেটেস্ট প্রতিটি iPhoen, iPad, Mac সহ যাবতীয় ডিভাইস রয়েছে ৷
অন্যদিকে মুম্বইয়ের পর হায়দরাবাদেও একটি নতুন স্টোর চালু করবে Apple ৷ জানা গিয়েছে, হায়দরাবাদের স্টোরের জন্য৷ ইতিনমধ্যে সিনিয়র পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ যে যে পদে নিয়োগ করা হবে সেগুলি হল - ম্যানেজার, সিনিয়র ম্যানেজার এবং স্টোর লিডার ৷ যদিও ঠিক কোন জায়গায় এই স্টোর চালু করা হবে তা সংস্থার তরফে জানানো হয়নি ৷ এই স্টোর চালু হলে এটাই হবে হায়দরাবদে প্রথম Apple Stor ৷
একাধিক রাজ্যে Apple Store চালু হলেও কলকাতায় স্টোর চালু নিয়ে কোনও তথ্য সামনে আসেনি ৷ তবে অনেকের ধারণা, কলকাতায় স্টোর চালু হলে Apple প্রডাক্ট বিক্রি আরও বাড়বে ৷