বাড়ছে iPhone ব্যবহারকারীর সংখ্যা, শহরে খুলছে Apple Store ; লোকেশন জেনে নিন
এই স্টোরটি চালু করার ফলে ভারতে Apple-এর আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে । এই স্টোরের মাধ্য়মে অ্যাপেলের সমস্ত রেঞ্জের প্রডাক্ট পাওয়া যাবে ।
Published : November 26, 2026 at 2:12 PM IST
হায়দরাবাদ : নিজামের শহরে Apple-এর প্রবেশ । এই প্রথম হায়দরাবাদে রিটেল স্টোর চালু করতে চলেছে Apple । 2026 সালের 10 ডিসেম্বর ওই স্টোর চালু হবে । এই স্টোর চালু হলে এটাই হবে Apple-এর সপ্তম স্টোর । ইতিমধ্যে স্টোরের একটি আউটডোর ডিজাইন প্রচার করতে শুরু করেছে কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি ।
Apple-এর এই সপ্তম স্টোরটি ওপেন হবে হায়দরাবাদের কুকটপল্লির লেকশোর Y জংশন মলে । নিজামের শহরে লেকশোর একটি বৃহৎ ও অতি জনপ্রিয় শপিং মল হিসেবেই পরিচিত । দৈনিক কয়েক হাজার মানুষ সেখানে যাতায়াত করেন । ফলে নির্দিষ্ট লক্ষের ক্রেতাদেরকাছে সহজেই পৌঁছবে Apple । সেখানেই রয়েছে একাধিক জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের স্টোর ।
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই স্টোরটি চালু করার ফলে ভারতে Apple-এর আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে । এই স্টোরের মাধ্য়মে অ্যাপেলের সমস্ত রেঞ্জের প্রডাক্ট পাওয়া যাবে । এছাড়াও সার্ভিস, টেকনিক্যাল সাপোর্ট এবং ইন-স্টোর এডুকেশনাল সেশনও থাকবে ।
Apple এর তরফে ইতিমধ্যে স্টোরের বাইরের একটি ডিজাইন প্রকাশ্যে আনা হয়েছে । যেখানে একটি মুক্তর মতো ডিজাইন তুলে ধরা হয়েছে । যেহেতু হায়দরাবাদ মুক্ত-র জন্য বিখ্যাত সেই কারণে স্টোরের বাহ্যিক দৃশ্য মুক্তর মতোই রাখা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়েছে, ভারতে সঠিকভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য Apple-এর কাছে হায়দরাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর । সংস্থার রিটেল কাস্টমার কেয়ার টিমের রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগটি রয়েছে এই শহরেই । সেই কারণে এই শহরের গুরুত্ব অপরিসীম ।
আপকামিং স্টোরে Apple-এর সমস্ত আপডেটেড প্রডাক্ট থাকবে । iPhone এর যাবতীয় রেঞ্জের পাশাপাশি Mac, Apple Home, apple watch সহ সমস্ত ডিভাইসই পাওয়া যাবে এই স্টোর থেকে । এছাড়াও ক্রেতারা Today at Apple Programme-এ অংশ নিতে পারবেন । যেখানে ফটোগ্রাফি, ভিডিয়ো ক্রিয়েশন, ড্রয়িং এবং ডিভাইস-এর ব্যবহার নিয়ে সঠিক প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন তাঁরা ।
এর আগেও একাধিক শহরে স্টোর ওপেন করেছে Apple । তারমধ্যে রয়েছে মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু এবং পুনে । বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, এতদিন পর্যন্ত ভারতে মূলত অথোরাইজড রিসেলার-এর মাধ্যমে প্রডাক্ট সেল করত । কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে Apple প্রডাক্ট কেনার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । এবং ভারত অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ মার্কেট । সেই কারণে একের পর এক শহরে স্টোর ওপেন করছে সংস্থাটি । আগামীদিনেও কলকাতাতেও স্টোর ওপেন করতে পারে তারা ।
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