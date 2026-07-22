কেনার দরকার নেই ; এবার iPhone, iPad ভাড়া দেবে Apple ! মাসিক খরচ কত ?
জানা গিয়েছে iPhone এবং Apple Watch 24 মাসের জন্য এবং Mac ও iPad 36 মাসের জন্য রেন্ট করা যাবে ৷
Published : July 22, 2026 at 7:43 PM IST
হায়দরাবাদ : সম্প্রতি প্রায় প্রতিটি ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি করেছে Apple ৷ ভারতে এখনও নতুন দামের প্রভাব না পড়লেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে বর্ধিত দামে ডিভাইস বিক্রি শুরু করেছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ এবার আরও একটি নতুন প্রোগ্রাম লঞ্চ করল তারা ৷ এবার থেকে অ্যাপল ডিভাইস না কিনে ভাড়া নিতে পারবেন ইচ্ছুকরা ৷
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এমনিতেই Apple প্রডাক্টের দাম অন্য বিভিন্ন ডিভাইসের থেকে বেশি ৷ তারমধ্যে কয়েকদিন আগেই সংস্থার বর্তমান CEO টিম কুক ঘোষণা করে দিয়েছেন প্রতিটি ডিভাইসের দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটবে তারা ৷ সেইমতো iPhone ছাড়া প্রায় বাকি ডিভাইসগুলির দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ এই অবস্থায় রেন্টাল প্রোগ্রাম চালু করল সংস্থাটি ৷
এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে iPhone, Mac, iPad এবং Apple Watch ভাড়া নেওয়া সম্ভব ৷ প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যে কোনও ডিভাইস ভাড়া হিসেবে নেওয়া যাবে ৷ নির্দিষ্ট সময়ের পরও ওই ডিভাইস রাখতে পারেন অথবা ফিরিয়ে দিতে পারেন ৷ পুরোটাই নির্ভর করছে ব্যবহারকারীর ইচ্ছার উপর ৷
জানা গিয়েছে iPhone এবং Apple Watch 24 মাসের জন্য এবং Mac ও iPad 36 মাসের জন্য রেন্ট করা যাবে ৷ পরবর্তীতে রেন্টের সময়সীমা বৃদ্ধি করাও সম্ভব ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Bloomberg এর প্রতিনিধি মার্ক গুরম্যান এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন ৷
চলতি মাসের 28 তারিখ থেকে আমেরিকায় এই প্রোগ্রাম চালু হতে চলেছে ৷ ভারতে কবে এই প্রোগ্রাম চালু হবে সেই বিষয়ে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ৷ পাশাপাশি মাসিক কতটাকা খরচ হবে সেই বিষয়েও কোনও তথ্য উল্লেখ করা হয়নি ৷
কেন এই প্রোগ্রাম লঞ্চ করা হয়েছে ?
এই বিষয়ে Apple এর তরফে পরিষ্কার করে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, Apple যেহেতু প্রতিটি ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি করেছে সেই কারণে তাদের বিক্রি এক ধাক্কায় অনেকটা কমতে পারে ৷ ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই কারণেই সম্ভবত রেন্টাল প্রোগ্রাম চালু করতে চলেছে এই টেক জায়ান্ট ৷ পাশাপাশি এক্ষেত্রে প্রতি মাসের হিসেবে রেন্টাল চার্জ দিতে হবে নাকি একসঙ্গে একবছর বা তার বেশি সময়ের বিল একসঙ্গে দিতে হবে সেই বিষয়ে জানানো হয়নি ৷