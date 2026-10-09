স্মার্টফোনের পর এবার কোন ডিভাইস ? 13 অক্টোর কী কী নতুন প্রডাক্ট লঞ্চ করবে Apple ?
HomePod mini নতুন কয়েকটি কালারে লঞ্চ করা হবে । যেখানে N1 নেটওয়ার্কিং চিপ, উন্নতমানের WiFi এবং Bluetooth এবং ফাস্টার S সিরিজ প্রসেসর দেওয়া থাকবে ।
Published : October 9, 2026 at 5:01 PM IST
হায়দরাবাদ : Apple আরও একটি লঞ্চ ইভেন্টের ঘোষণা করল । তবে এবার কোনও ফোন বা Macbook এর লঞ্চ নয় । স্মার্ট হোম প্রডাক্ট লঞ্চ করবে কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি । 13 অক্টোবরের এই ইভেন্টটি হবে । যেখানে একাধিক স্মার্টহোম প্রডাক্ট লঞ্চ করা হবে । তারমধ্যে থাকবে Apple TV এবং একটি রিফার্বিস HomePod mini । এছাড়ও Apple Home Hub-ও লঞ্চ করা হবে ।
Apple Home Hub সংস্থার একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রডাক্টলাইন। যা iPad এবং HomePod এর মধ্যবর্তী একটি ডিভাইস । এই ডিভাইসের কনফিগারেশন কী হতে চলেছে তা আনুষ্ঠানিকভাবে Apple জানায়নি । তবে বিভিন্ন জল্পনায় জানা গিয়েছে, 6 ইঞ্চি স্কয়্যার ডিসপ্লে থাকবে । এছাড়াও এই স্মার্টহোম প্রডাক্ট পরিচালনা করার জন্য মাল্টি পার্সন কন্ট্রোল অপশন থাকবে । যার মাধ্যমে স্মার্ট হোম হাবের সঙ্গে সংযুক্ত ডিভাইসগুলি কন্ট্রোল করা যাবে । পাশাপাশি খবর শোনা, ফেসটাইম কল, ভিডিয়ো দেখা সহ বিভিন্ন কাজ করা সম্ভব ।
যে জল্পনা তৈরি হয়েছে সেখানে জানা গিয়েছে, HomePod mini নতুন কয়েকটি কালারে লঞ্চ করা হবে । যেখানে N1 নেটওয়ার্কিং চিপ, উন্নতমানের WiFi এবং Bluetooth এবং ফাস্টার S সিরিজ প্রসেসর দেওয়া থাকবে । Siri-র সঙ্গেও সংযুক্ত থাকবে এই ডিভাইসটি । Apple TV-র মধ্যে A19 অথবা A19 Pro চিপসেট থাকবে । এর পাশাপাশি OLED iPad mini ডেভেলপমেন্ট পর্যায়ে রয়েছে । যা এই ইভেন্টেই লঞ্চ হতে পারে । এই ডিভাইসটি আগের থেকে আরও বেশি জল প্রতিরোধী তৈরি করা হচ্ছে ।
13 অক্টোবর লঞ্চ ইভেন্ট রাখা হলেও এর নির্দিষ্ট করে কোনও সময় জানানো হয়নি । ফলে এটা এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না আদতেই কোনও ইভেন্ট হবে নাকি নতুন এই ডিভাইসগুলি শুধুমাত্র প্রেস রিলিজ প্রকাশ করেই জানানো হবে । তবে New York এর ট্রাইবেকাতে বেশ কিছু মিডিয়া হাউসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । জানানো হয়েছে, Apple Home এর বেশ কিছু প্রডাক্ট লঞ্চ হবে ওই দিন । ওই দিন আমেরিকার সময় অনুযায়ী সকাল 9টায় তাঁদের উপস্থিত থাকার জন্য জানানো হয়েছে ।
সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ Bloomberg । ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, Apple তাদের স্মার্ট হোম ডিভাইসের মধ্যে যুক্ত করতে চলেছে ডোর বেল, থার্মোস্ট্যাট এবং আরও কয়েকটি সামগ্রী । বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা LG-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ওই ডিভাইসগুলি লঞ্চ করবে Apple ।
Apple সরাসরি এই বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য় প্রকাশ্যে জানায়নি । তবে পুরো বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এমন এক আধিকারিক জানিয়েছেন, চলতি বছরের 13 অক্টোবর নতুন এই ডিভাইসগুলি লঞ্চ করবে । এছাড়াও Homepod Mini, TV Set-top Box এর আপগ্রেডেশন করা হয়েছে ।