ব্রাউজার সাজিয়ে দেবে AI, Apple-এর নতুন ফিচারে ঝক্কি কমবে ব্যবহারকারীদের

ব্রাউজার সাজিয়ে দেবে AI, Apple-এর নতুন ফিচারে ঝক্কি কমবে ব্যবহারকারীদের
Published : May 11, 2026 at 5:23 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রযুক্তি দুনিয়ার শীর্ষ সংস্থা অ্যাপল (Apple) তাদের নিজস্ব ব্রাউজার 'সাফারি' (Safari)-তে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চলেছে । আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের (Blumberg) বিখ্যাত টেক-জার্নালিস্ট মার্ক গুরম্যান তাঁর সাম্প্রতিক ‘Power On’ নিউজলেটার-এ জানিয়েছেন, আইফোন (iPhone), আইপ্যাড (iPad) এবং ম্যাক (Mac) ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপল একটি নতুন ফিচার নিয়ে কাজ শুরু করেছে, যার নাম ‘অটোমেটিক গ্রুপিং ফর ট্যাবস’ (Automatic Grouping for Tabs)। এই বিশেষ সুবিধাটি সম্ভবত আসন্ন iOS 27, iPadOS 27 এবং macOS 27 আপডেটগুলোর মাধ্যমেই গ্রাহকদের কাছে পৌঁছবে।
বর্তমানে সাফারিতে 'ট্যাব গ্রুপস' (Tab Groups) নামক একটি ফিচার রয়েছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা অফিস বা ব্যক্তিগত কাজের ট্যাবগুলো আলাদা করে সাজিয়ে রাখতে পারেন । তবে এখন পর্যন্ত এই পুরো বিষয়টি ম্যানুয়ালি বা নিজে হাতে করতে হয় । কিন্তু নতুন এই আপডেটে ব্যবহারকারীকে আর কষ্ট করতে হবে না । জানা গেছে, অ্যাপল এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI ব্যবহার করছে, যার ফলে ব্রাউজার নিজেই আপনার ব্রাউজিং প্যাটার্ন বা বিষয়বস্তু বুঝে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ট্যাবগুলোকে নিজে থেকেই সঠিক গ্রুপে সাজিয়ে দেবে । অনেকটা গুগল ক্রোম-এর ট্যাব অর্গানাইজেশন টুলের আদলেই তৈরি করা হয়েছে এই প্রযুক্তি ।
গুরম্যানের তথ্য অনুযায়ী, সাফারির ওপরের দিকে থাকা ন্যাভিগেশন বাটনে ‘অর্গানাইজ ট্যাবস্’ (Organize Tabs) নামক একটি নতুন অপশন যুক্ত হবে । এর মাধ্যমে ইউজাররা পছন্দমতো অটোমেটিক বা ম্যানুয়াল গ্রুপিং বেছে নিতে পারবেন। যখনই অটোমেটিক মোড অন করা হবে, ব্রাউজার ডিসপ্লেতে জানিয়ে দেবে যে ইউজারের ব্রাউজিং টপিক অনুযায়ী ট্যাবগুলো সাজানো হচ্ছে।
শুধু আইফোন বা ল্যাপটপ নয়, অ্যাপল তাদের AR/VR হেডসেট ‘ভিশন প্রো’-র জন্যও visionOS 27 নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে । এই নতুন আপডেটে মূলত পারফরম্যান্স এবং বাগ ফিক্সিং-এর ওপর জোর দেওয়া হলেও, এতে iOS 27-এর মতো অ্যাডভান্সড AI এডিটিং টুল এবং সিরি (Siri)-র নতুন সব ফিচারও থাকবে । আগামী জুন মাসে অ্যাপলের বার্ষিক সম্মেলন 'WWDC 2027'-এ এই সমস্ত নতুন অপারেটিং সিস্টেম এবং ফিচারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে । সব মিলিয়ে, আগামী দিনে অ্যাপল ডিভাইস ব্যবহারের অভিজ্ঞতা যে আরও স্মার্ট ও স্বয়ংক্রিয় হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য ।