কম দামের ল্যাপটপের পর তালিকায় এবার iPad, বাজেট প্রাইসে নতুন ডিভাইস কবে আনছে Apple ?

কম দামের ল্যাপটপের পর তালিকায় এবার iPad, বাজেট প্রাইসে নতুন ডিভাইস কবে আনছে Apple ?
Published : March 23, 2026 at 8:25 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার এন্ট্রি লেভেল iPad লঞ্চ করার সম্ভাবনা Apple এর ৷ চলতি বছরের আর কয়েক মাসের মধ্যেই ওই ডিভাইস লঞ্চ হতে পারে ৷ এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে Bloomberg ৷ ওই প্রতিবেদনের প্রতিবেদক মার্ক গুরম্যান জানিয়েছেন, সম্ভবতই ওই ডিভাইসটিই হতে চলেছে এখনও পর্যন্ত Apple এর সবথেকে কমদামী ডিভাইস ৷ যদিও ওই iPad এর কী কী স্পেসিফিকেশন থাকবে তা এখনও জানা যায়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে বেশ বড়সড় কিছু পরিবর্তন আসতে পারে ৷
সম্প্রতি Apple এর তরফে লঞ্চ করা হয়েছে তাদের সবথেকে কমদামী ল্যাপটপ MacBook Neo ৷ A18 চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ যার বেস মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 69900 টাকা ৷ এবার একইভাবে এন্ট্রি লেভেল iPad আসতে পারে বাজারে ৷ এমনই জানানো হয়েছে ব্লুমবার্গের ওই প্রতিবেদনে ৷
মার্ক গুরম্যানের ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, iOS 26.4 রিলিজের সঙ্গেই এই ডিভাইসটি লঞ্চ করা হতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে প্রডাকশনের দেরি হলে মে মাসেও লঞ্চ হতে পারে ডিভাইসটি ৷
নতুন যে আইপ্যাডটি লঞ্চ করা হবে সেখানে চিপসেটে বড়সড় পরিবর্তন করা হতে পারে ৷ A16 এর পরিবর্তে A18 চিপসেট ব্যবহার করা হতে পারে বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে দেওয়া হতে পারে Apple Intelligence ৷ বর্তমানে বাজেট iPad এ এই ফিচার্স দেওয়া হয়নি ৷
গতবছর ই হাই-এন্ড iPad এ বড়সড় আপডেট এনেছে Apple ৷ এরপর iPad লাইনআপে বাকি মডেলগুলিরও আপডেট আনতে চলেছে ৷ প্রযুক্তিগত ও হার্ডওয়ারে পরিবর্তন আনলেও ডিজাইনে সেভাবে কোনও পরিবর্তন করা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ এর পাশাপাশি জল্পনা উঠেছে Apple তাদের নিজেদের একটি মডেম ও নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়ার লঞ্চ করতে পারে ৷
iPad 2025 মডেলটির স্টার্টিং রেঞ্জ 59000 টাকা ৷ এটি 11 ইঞ্চি WiFi মডেল, যেখানে দেওয়া হয়েছে A16 বায়োনিক চিপসেট এবং 12 মেগাপিক্সেল রিয়ার ও ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ এছাড়াও রয়েছে Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G এবং 4G LTE ৷ iPad OS এ এই ডিভাইসটি পরিচালিত হয় ৷