স্মার্টফোন বিক্রি করে বাড়ছে না আয় ? বাড়ির কলিং বেল বিক্রি করবে Apple

স্মার্টফোন বিক্রি করে বাড়ছে না আয় ? বাড়ির কলিং বেল বিক্রি করবে Apple
পুরো বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এমন এক আধিকারিক জানিয়েছেন, চলতি বছরের 13 অক্টোবর নতুন এই ডিভাইসগুলি লঞ্চ করবে ।
Published : October 7, 2026 at 4:18 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রযুক্তির দুনিয়ায় Apple একটি বিশ্বাসযোগ্য নাম । স্মার্টফোন থেকে শুরু করে MacBook, Apple Watch এর মতো একাধিক ডিভাইস রয়েছে এই টেক জায়ান্টের ঝুলিতে । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে নতুন আরও কয়েকটি ডিভাইস ।
এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে Bloomberg । সেখানে বলা হয়েছে, Apple তাদের স্মার্ট হোম ডিভাইসের মধ্যে যুক্ত করতে চলেছে ডোর বেল, থার্মোস্ট্যাট এবং আরও কয়েকটি সামগ্রী । বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা LG-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ওই ডিভাইসগুলি লঞ্চ করছে Apple ।
Apple সরাসরি এই বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য় প্রকাশ্যে জানায়নি । তবে পুরো বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এমন এক আধিকারিক জানিয়েছেন, চলতি বছরের 13 অক্টোবর নতুন এই ডিভাইসগুলি লঞ্চ করবে । এছাড়াও Homepod Mini, TV Set-top Box এর আপগ্রেডেশন করা হয়েছে ।
এই প্রতিটি ডিভাইস তৈরির দায়িত্বে রয়েছে সাউথ কোরিয়ার সংস্থা LG । তারা একটি ইনডোর, আউটডোর ও ফ্লাডলাইট সিকিওরিটি ক্যামেরাও তৈরি করছে । যদিও এই ডিভাইসগুলির দাম ও বিস্তারিত নাম জানানো হয়নি ।
Apple ও LG যৌথ উদ্যোগে এই ডিভাইস তৈরি করলেও ডিভাইসগুলিতে LG ব্র্যান্ডিং করা থাকবে । কারণ তাদের তরফেই প্রডাক্ট তৈরি ও সাপোর্ট দেওয়া হবে ।
Apple যে প্রথমবার এই ধরনের প্রডাক্ট তৈরি করছে এমনটা কিন্তু নয় । এর আগে Foxconn Technology-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে একাধিক প্রডাক্ট বিক্রি করেছে তারা ।
কেন এই সিদ্ধান্ত ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, Apple বা অন্য কোনও বড় সংস্থা শুধুমাত্র একটি প্রডাক্ট বা ডিভাইসের উপর নির্ভর করে থাকতে চায় না । তারা প্রত্যেকেই নিজেদের লাইনআপ বৃদ্ধি করতে চায় । সেক্ষেত্রে Apple ও সেই একই পথে হেঁটেছে । এই সব ক্ষেত্রে Apple সাধারণতঃ প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ও সেলসের পুরো দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নেয় না । বরং, ডিভাইসের ডিজাইন, ফিচার এবং পুরোপুরি ইঞ্জিয়ারিংয়ের দায়ভার থাকে কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্টের উপর ।
এক্ষেত্রে কী সুবিধা হয়?
দুটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রডাক্ট তৈরি ও তার বিক্রি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় সেকেন্ড পার্টি সাপ্লায়ার্স । এক্ষেত্রে Apple এর দুটি সুবিধা হয় । প্রথমত, আর্থিক বিনিয়োগ কমানো সম্ভব হয় । এবং দ্বিতীয়ত, নিজেদের প্রডাক্টলাইন বৃদ্ধি করতে পারে এই সংস্থাটি ।