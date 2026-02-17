মার্চ মাসেই আসছে Apple এর কম দামী ফোন, ল্যাপটপ ! কিনবেন নাকি ?
Published : February 17, 2026 at 7:20 PM IST
হায়দরাবাদ : জল্পনা চলছিল কয়েকদিন ধরেই ৷ তবে এবার অফিসিয়াল সিলমোহর দিল Apple ৷ 2026 সালে প্রথম Apple Launch Event হতে চলেছে মার্চ মাসের 4 তারিখ ৷ ইতিমধ্যে আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে শুরু করেছে Apple ৷ ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে 7টা থেকে শুরু হবে ওই ইভেন্ট ৷ মনে করা হচ্ছে iPhone 17e, iPad Air, iPad Pro এবং কম বাজেটের MacBook লঞ্চ করা হবে ওই ইভেন্টে ৷
Apple Event 2026 এর প্রচারে একটি রিল প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে লেখা হয়েছে, স্পেশাল Apple এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার জন্য Apple New York এর ইভেন্টে যোগদান করুন ৷ এরসঙ্গে ইভেন্টের ডেট ও টাইম জানানো হয়েছে ৷ ওই রিলে নীল, হলুদ ও সবুজ রঙের শেড দেখা গেছে ৷
অন্যদিকে Apple এর এই রিলটি একটু অন্যভাবে শেয়ার করেছেন Nothing এর CEO কার্ল পেই ৷ সেখানে ওই পোস্টারের উপরেই স্প্রে কালারে লেখা Nothing 5 March ৷ এবং নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ওই পোস্টারটি শেয়ার করেছেন ৷ অর্থাৎ মনে করা হচ্ছে 5 মার্চ-এ বড় কোনও ঘোষণা করতে পারে Nothing ৷
কী কী লঞ্চ করা হতে পারে ?
কোনও ইভেন্টের আগে Apple এর তরফে জানানো হয় না তারা কী কী প্রডাক্ট লঞ্চ করতে চলেছে ৷ তবে বেশ কয়েক মাস ধরেই জল্পনা চলছে বাজেট ফ্রেন্ডলি MacBook লঞ্চ করা হতে পারে ৷ এবং মার্চ মাসের ইভেন্টে ওই ডিভাইস লঞ্চ হতে পারে ৷ সুতরাং আপকামিং ইভেন্টে বাজেট ফ্রেন্ডলি ম্যাকবুক লঞ্চ করবে অ্যাপল ৷
এছাড়াও বাজেট ফ্রেন্ডলি স্মার্টফোন iPhone 17e লঞ্চও হতে পারে ওই ইভেন্টে ৷ এই মডেলে থাকতে পারে A 17 ডিসপ্লে, এজ-টু-এজ ডিসপ্লে ৷ মাল্টি কালার অপশনে এই স্মার্টফোনটি লঞ্চ করা হতে পারে ৷ iPad Air 8th জেনারেশন লঞ্চ করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর পাশাপাশি iPad Pro-ও লঞ্চ করা হতে পারে ৷ দুটি ডিভাইসেই ব্যবহার করা হতে পারে OLED ডিসপ্লে ৷
অন্যদিকে Nothing এর তরফেও Nothing 4A Pro লঞ্চ করা হতে পারে ওই একই দিনে ৷ যেখানে থাকতে পারে 144Hz AMOLED ডিসপ্লে, Snapdragon 8 Gen 3 চিপসেট, 12GB RAM, 256GB UFS 3.1 স্টোরেজ ৷ 50MP ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হতে পারে ৷ এবং 5080mAh ব্যাটারি দেওয়া হতে পারে ৷