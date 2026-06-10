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সিঙ্গেল সাবক্রিপশনে একাধিক অ্যাপ ব্যবহারের সুবিধা, নতুন ফিচার আনছে Apple

বিশ্বব্যাপী ডেভেলপার সম্মেলন WWDC 2026-এ Apple ঘোষণা করেছে যে, App Store-এর App Bundles ফিচারকে আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

Apple to Allow Multi Studio App Subscription Bundles
Apple এর নতুন অ্যাপ বান্ডল (ছবি - Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 5:27 PM IST

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হায়দরাবাদ : অ্যাপ সাবস্ক্রিপশনের জগতে বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে Apple। এবার App Store-এ এমন একটি নতুন ফিচার আসছে, যার মাধ্যমে একাধিক অ্যাপের সাবস্ক্রিপশন একসঙ্গে কম দামে কিনতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। অনেকটা Netflix, Disney+ বা অন্যান্য স্ট্রিমিং পরিষেবার বান্ডল অফারের মতোই কাজ করবে এই ব্যবস্থা।

বিশ্বব্যাপী ডেভেলপার সম্মেলন WWDC 2026-এ Apple ঘোষণা করেছে যে, App Store-এর App Bundles ফিচারকে আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এতদিন একটি ডেভেলপার শুধুমাত্র নিজের তৈরি একাধিক অ্যাপ একসঙ্গে বান্ডল হিসেবে বিক্রি করতে পারতেন। নতুন ব্যবস্থায় বিভিন্ন কোম্পানির ডেভেলপাররাও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথ সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ তৈরি করতে পারবেন।

ধরা যাক, একটি ফটো এডিটিং অ্যাপ, একটি ভিডিও এডিটিং টুল এবং একটি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ একসঙ্গে একটি প্যাকেজে পাওয়া যাবে। আলাদা আলাদা সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার তুলনায় এই বান্ডলের দাম কম হবে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা কম খরচে বেশি পরিষেবা পাবেন, আর ডেভেলপাররাও নতুন গ্রাহক আকর্ষণ করার সুযোগ পাবেন।

Apple আরও একটি নতুন ফিচার নিয়ে আসছে, যার নাম "Suites"। এটি এমন একটি সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ হবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত পরিষেবাগুলি আলাদাভাবে কেনা যাবে না। শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট প্যাকেজ হিসেবেই সেগুলি ব্যবহার করা যাবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলির মধ্যে বান্ডল অফার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। Apple এবার সেই একই কৌশল অ্যাপ ইকোসিস্টেমে প্রয়োগ করতে চাইছে। এতে সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনা করা ডেভেলপারদের জন্য নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি হবে এবং গ্রাহকদের কাছে পরিষেবার মূল্যও আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

এছাড়াও Apple App Store-এ আরও কিছু নতুন ফিচার আনছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যবহারকারীদের জন্য পার্সোনালাইজড অ্যাপ সুপারিশ (Personalized Recommendations), গ্রুপ সাবস্ক্রিপশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক সংস্থার জন্য বাল্ক সাবস্ক্রিপশন কেনার সুবিধা এবং নতুন ডেভেলপার মার্কেটিং টুল।

Apple জানিয়েছে, সাবস্ক্রিপশন বান্ডল ও Suites সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য চলতি বছরের শেষ দিকে প্রকাশ করা হবে। নতুন ফিচারগুলি iOS 27 এবং Apple-এর অন্যান্য সফটওয়্যার আপডেটের সঙ্গে ধাপে ধাপে চালু হতে পারে।

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