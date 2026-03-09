ETV Bharat / technology

লঞ্চ হবে Apple iPhone Fold ! সামনে এল 3টি ডিভাইসের বড় আপডেট

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ-এর একটি রিপোর্ট অনুসারে, Apple তিনটি ফ্ল্যাগশিপ ক্লাসের ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে।

প্রতীকী ছবি (ছবি- IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ : অ্যাপল সম্প্রতি একাধিক নতুন ডিভাইস লঞ্চ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের সবচেয়ে কম দামী ল্যাপটপ, MacBook Neo। কিন্তু এই মডেলটি লঞ্চ করে কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি শুধু এন্ট্রি-লেভেলের লাইনআপ বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে না, বরং নিজেদের পোর্টফোলিও-তে নতুন নতুন ডিভাইস যোগ করার দিকেও এগোচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ-এর একটি রিপোর্ট অনুসারে, Apple তিনটি ফ্ল্যাগশিপ ক্লাসের ডিভাইস নিয়ে কাজ করছে। এগুলি যে কেবলমাত্র বর্তমান প্রোডাক্টের আপগ্রেড করছে এমনটা নয় ৷ বরং কোম্পানির বর্তমান লাইনআপের চেয়ে এক ধাপ উপরে অবস্থান করবে।

ফোল্ডেবল আইফোন (iPhone Fold বা iPhone Ultra)

সমস্ত শীর্ষস্থানীয় মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির বিচারে অ্যাপলই একমাত্র স্মার্টফোন নির্মাতা যারা এখনও কোনও ফোল্ডেবল ডিভাইস লঞ্চ করেনি। কিন্তু শীঘ্রই এর বদল হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আইফোন ফোল্ড নিয়ে গুঞ্জন চলছে এবং এটি লঞ্চ হলে প্রো ম্যাক্স মডেলের চেয়েও উপরে অবস্থান করবে।

ব্লুমবার্গের ওই প্রতিবেদন অনুসারে, এই ফোল্ডেবল iPhone-এর ভিতরের স্ক্রিন 7.8 ইঞ্চির ক্রিজ-লেস OLED এবং বাইরের প্যানেল 5.5 ইঞ্চির হবে। এই মডেলে A20 Pro চিপসেট ব্যবহার করা হতে পারে ৷ যদিও এই চিপসেট এখনও লঞ্চ করেনি Apple ৷ মোট চারটি ক্যামেরা এবং 5,500 mAh-এর বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি থাকতে পারে। 2026 সালের সেপ্টেম্বরে রয়েছে Apple Event ৷ সেইসময় এই মডেলটি লঞ্চ করা হতে পারে ৷ এই ইভেন্টেই iPhone 18Pro এবং Pro Max লঞ্চ হতে পারে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাম হতে পারে প্রায় 2400 ডলার (ভারতে আনুমানিক 2,15,000 টাকা)।

OLED Macbook Pro

ম্যাকবুক প্রো-তে অবশেষে বড় ডিসপ্লে আপগ্রেড আসতে চলেছে। ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, অ্যাপল OLED ডিসপ্লে নিয়ে আসবে এবং টাচ সাপোর্টও যোগ করবে। এটি হলে ম্যাকবুক প্রো-তে প্রথমবারের মতো টাচস্ক্রিন আসবে।

এই OLED ম্যাকবুক প্রো সম্ভবত নতুন M6 Pro এবং M6 Max চিপসেটের সঙ্গে আসবে, যা 2nm প্রসেসে তৈরি। এতে ডায়নামিক আইল্যান্ড, নতুন ডায়নামিক ইন্টারফেস এবং টাচ ব্যবহারের জন্য বড় কন্ট্রোল প্যানেল থাকবে।

Apple Airpods

ফোল্ডেবল আইফোন এবং OLED ম্যাকবুক প্রো-এর পাশাপাশি অ্যাপল নতুন প্রজন্মের এয়ারপডস নিয়েও কাজ করছে। এতে IR ক্যামেরা থাকবে, যা SIRI-কে ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্স ডেটা সরবরাহ করবে। এটি লাইনআপের টপ ভ্যারিয়েন্ট হিসেবেই থাকবে ৷ এর নাম দেওয়া হতে পারে “এয়ারপডস আলট্রা”।

