Apple Surprise and shine : 9th সেপ্টেম্বর Apple-এর মেগা ইভেন্ট, কী কী ডিভাইস লঞ্চ হতে পারে ?
মাস খানেক আগের জল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ তখন অনেকেই মনে করছিলেন, iPhone 18 এবং iPhone Fold বা Ultra মডেলটি লঞ্চ করবেন টিম কুক ৷
Published : September 6, 2026 at 8:32 PM IST
হায়দরাবাদ : মাঝে আর মাত্র 3 দিন ৷ তারপরই Apple এর "Surprise and Shine" ইভেন্ট ৷ এই ইভেন্ট ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে Apple প্রেমীদের মধ্যে ৷ কারণ, এই ইভেন্টের মাধ্যমেই লঞ্চ হবে একাধিক নতুন প্রডাক্ট ৷ তবে এবারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুরো অনুষ্ঠানে টিম কুকের উপস্থিতি ৷
1 সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাপেলের CEO পদে দায়িত্ব নিয়েছেন জন টার্নাস ৷ এবং জল্পনা তৈরি হয়েছে তিনিই এবারের ইভেন্টে নতুন প্রডাক্ট লঞ্চ করবেন ৷ এই বিষয়টির পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি তুলে ধরেছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷ তাঁদের বক্তব্য, Apple এই ইভেন্টেই লঞ্চ করতে চলেছে তাদের প্রথম ফোল্ডিং স্মার্টফোন ৷ যার নাম iPhone Ultra ৷ সুতরাং এই ফোনটিকে মাইলস্টোন হিসেবে ব্যবহার করে Apple-এ CEO হিসেবে যাত্রা শুরু করতে চাইছেন জন টার্নাস ৷
মাস খানেক আগের জল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ তখন অনেকেই মনে করছিলেন, iPhone 18 এবং iPhone Fold বা Ultra মডেলটি লঞ্চ করবেন টিম কুক ৷ এবং এটাই হবে তাঁর করা Apple-এর শেষ প্রডাক্ট লঞ্চ ৷ যদিও পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে ৷ 21 অগাস্ট আনুষ্ঠানুকভাবে Apple-এর CEO হিসেবে নিজের কর্মজীবন শেষ করেছেন টিম কুক ৷ যদিও তিনি অ্যাপল ছাড়ছেন না ৷ জানা গিয়েছে, বর্তমান CEO জন টার্নাসের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবেন তিনি ৷
ফলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, টিম কুক নয়, Apple-এর Surprise and Shine ইভেন্টের মঞ্চে থাকবেন জন টার্নাস ৷ এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই যেমন আলোচনা চলছে, তেমনই অনেকেই আসন্ন প্রডাক্ট নিয়ে আগ্রহ রয়েছে ৷ কী কী প্রডাক্ট লঞ্চ করবে সংস্থাটি সেই নিয়ে স্পষ্ট করে সংস্থাটি কোনও স্পষ্ট ধারণা দেয়নি ৷ তবে বেশ কিছু তথ্য উঠে এসেছে ৷
These are some of the new products Apple could launch at the #AppleEvent next month 🔥 pic.twitter.com/rdu4nTp5TP— Apple Hub (@theapplehub) August 26, 2026
Apple Ultra- Apple ইতিমধ্যে তাদের ফোল্ডেবল স্মার্টফোনের টিজার প্রকাশ করেছে ৷ সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, এই ইভেন্টে Apple তাদের প্রথম ফোল্ডিং স্মার্টফোন লঞ্চ করবে ৷ যার নাম হতে চলেছে iPhone ultra ৷
iPhone 18 সিরিজ - এই সিরিজটিও সম্ভবত Apple আসন্ন ইভেন্টে লঞ্চ করবে ৷ কিন্তু অন্য সিরিজ লঞ্চ এবং 18 সিরিজ লঞ্চের মধ্যে বড়সড় পার্থক্য হতে পারে ৷ কারণ এই সিরিজের সঙ্গে 18 সিরিজের বেস মডেলটি সম্ভবত লঞ্চ হবে না ৷ অর্থাৎ, Pro, pro max মডেলদুটি লঞ্চ হতে পারে ৷ এবং বেস মডেলটি 2027 সালে লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
AirPods 5- Surprise and shine ইভেন্টে Airpod 5 লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কারণ এই ডিভাইসটির বিষয়ে ইতিমধ্যে Apple Hub-এর তরফে জানানো হয়েছে ৷