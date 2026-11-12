Big News : বন্ধ হতে চলেছে এই জনপ্রিয় পরিষেবা, মাথায় হাত Apple ব্যবহারকারীদের

Big News : বন্ধ হতে চলেছে এই জনপ্রিয় পরিষেবা, মাথায় হাত Apple ব্যবহারকারীদের
Apple Support Community-র মাধ্যমে আর মিলবে না কোনও পরিষেবা ৷ জানিয়ে দিয়েছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷
Published : November 12, 2026 at 2:15 PM IST
হায়দরাবাদ : দাম আকাশছোঁয়া হলেও ক্রেতার অভাব নেই স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা Apple-এর ৷ বিশ্বব্যাপী স্মার্টফোন বিক্রির যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দেখা গিয়েছে, 2026 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মোট বিক্রি হওয়া স্মার্টফোনের মধ্যে 22 শতাংশ মডেল-ই Apple এর ৷ কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ এই তথ্য প্রকাশ করেছিল ৷ গত বছরের ঠিক একই সময়ে এই সংখ্যাটি ছিল 18 শতাংশ ৷ ফলে Apple ব্যবহারকারীর সংখ্যা যে বাড়ছে সে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷
Apple-এর ফোন বিক্রি বাড়লেও একটি জনপ্রিয় পরিষেবা বন্ধ করে দিচ্ছে কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি ৷ জানা গিয়েছে, মার্কিন এই স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাটি তাদের কমিউনিটি সাপোর্ট বন্ধ করে দিতে চলেছে অতি দ্রুত ৷ ইতিমধ্যে কমিউনিটি সাপোর্ট প্ল্যাটফর্মে এই বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছে সংস্থাটি ৷ 20 নভেম্বর 2026 থেকে এই পরিষেবা আর ব্যবহার করা যাবে না ৷
Apple Community Support-এ কী কী পরিষেবা পাওয়া যায় ?
Apple ব্যবহারকারীরা তাঁদের কোনও সমস্যা ওই কমিউনিটির মাধ্যমে জানাতে পারতেন ৷ সেই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পরামর্শও পেতেন ৷ এছাড়াও নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য আদানপ্রদাণ করতে পারতেন ব্যবহারকারীরা ৷
আজ অর্থাৎ 12 নভেম্বর 2026-এ Apple আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, Support Community-আর চালাবে না সংস্থাটি ৷ 20 নভেম্বর থেকেই পুরোপুরি বন্ধ করা হবে ওই নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মটি ৷ ইতিমধ্যে একাধিক ফিচার ইনঅ্যাকটিভ করা হয়েছে ৷ শুধুমাত্র রিড-অনলি মোড রাখা হয়েছে ৷ অর্থাৎ নতুন করে কোনও কমিউনিটি মেম্বার কিছুই পোস্ট করতে পারছেন না ৷ বদলে শুধুমাত্র যে পোস্টগুলি রয়েছে সেগুলি পড়তে পারবেন তাঁরা ৷
তাহলে সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে ?
ওই ডেডিকেটেড পোর্টাল বন্ধ করার পাশাপাশি Apple জানিয়েছে, এবার থেকে যেকোনও সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবহারকারীদের Apple Support ব্যবহার করতে হবে ৷ সেখান থেকেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও ট্রাবলসুট পরামর্শ দেওয়া হবে ৷
Apple Support Community-র যে প্ল্যাটফর্মটি রয়েছে বর্তমানে সেটি ওপেন করলেই একদম উপরে একটি মেসেজ দেখা যাচ্ছে ৷ যেখানে এই প্ল্যাটফর্ম বন্ধের নির্দিষ্ট দিন উল্লেখ করা হয়েছে ৷ এছাড়াও নতুন করে কোনও পোস্টও করা সম্ভব হচ্ছে না ৷
1988 সালে সর্বপ্রথম এই প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয়েছিল ৷ সেই সময় এর নাম দেওয়া হয়েছিল Apple Tech Exchange ৷ এটি একটি প্রবলেম সলভিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্য়বহার করা হতো ৷ যেখানে Apple ব্যবহারকারীরা নিজেদের ডিভাইস সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করতেন ৷ বদলে অন্য ব্যবহারকারীরা সেই সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ দিতেন ৷
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