অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট অ্যাপ ব্লক করার অভিযোগ, মামলা দায়ের Apple এর বিরুদ্ধে

অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট অ্যাপ ব্লক করার অভিযোগ, মামলা দায়ের Apple এর বিরুদ্ধে
Published : April 4, 2026 at 3:36 PM IST
হায়দরাবাদ : অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট অ্যাপ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অ্যাপস্টোর থেকে ৷ আর সেই কারণে Apple এর বিরুদ্ধে এবার দায়ের হল মামলা ৷ ঘটনাটির কথা জানিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে Francisco Business Times ৷ একটি AI সংস্থা এই মামলা দায়ের করেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তাদের অভিযোগ, উপযুক্ত কারণ ছাড়াই তাদের অ্যাপ App Store থেকে সরিয়ে দিয়েছে Apple ৷ এর ফলে তাদের 5 লাখ মার্কিন ডলার আয় ক্ষতি হয়েছে ৷
AI স্টার্টআপ Ex-Human এর একাধিক অ্যাপ রয়েছে ৷ তারমধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় দুটি অ্যাপ অ্যাডাল্ট AI অবতার তৈরি করতে সক্ষম ৷ ওই দুটি অ্য়াপ অ্যাপ স্টোর থেকে ব্লক করা হলেও Google Play Store এ এখনও রয়েছে অ্যাপগুলি ৷
কী কারণে Apple এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ?
Apple এর তরফে তাদের কাছে একটি নোটিস পাঠানো হয়েছিল ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল অসৎ এবং জালিয়াতির কারণে তাদের দুটি অ্যাপ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ ফলে অ্যাপস্টোরে ওই অ্যাপগুলি আর দেখা যাবে না ৷ Ex-human জানিয়েছিল, এই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারেনি অ্যাপেল ৷ তাদের আরও অভিযোগ, যেহেতু ইমেজ তৈরির ক্ষেত্রে তাদের AI মডেল Apple এর থেকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল সেই কারণে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ৷
ওই আইনি অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, Ex-Human এর কোনও অ্যাপ অবৈধ লেনদেন, ইউজার অ্যাক্টিভিটি বা অ্যাপ্লিকেশন বিহেভিয়ারের সঙ্গে জড়িত তা প্রমাণিত নয় ৷ অনুমাণের উপর ভিত্তি করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে Apple ৷
মূলত মোবাইল অ্যাপ-নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে MIT টেকনোলজি ৷ সেখানে জানানো হয়েছিল, EX-Human এর দুটি অ্যাপ 18 বছরের কম বয়সীদের যৌন সম্পর্কিত কন্টেন্ট দেখাচ্ছে ৷ সেই কারণেই অ্যাপল তাদের প্লে স্টোর থেকে অ্যাপদুটি সরিয়ে দিয়েছে ৷
Ex-Human কী কাজ করে ?
যে দুটি অ্যাপ রয়েছে ওই সংস্থার তারা AI এর মাধ্যমে অবতার তৈরির সুযোগ দেয় ৷ এবং তারা অন্য ইউজারের সঙ্গে কমিউনিকেশন করতে পারে ৷ অন্যদিকে এই অ্যাপের মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির বা মহিলার সাধারণ ছবি থেকে নগ্ন ছবি তৈরি করা সম্ভব এবং নগ্ন ছবি থেকে পোশাক পরিহিত ছবি বা ভিডিও প্রস্তুত সম্ভব ৷