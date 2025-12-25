2026 এই লঞ্চ করছে Apple iPhone Fold ? চোখ ধাঁধানো ডিজাইন, অকল্পনীয় ফিচার্স

2026 এই লঞ্চ করছে Apple iPhone Fold ? চোখ ধাঁধানো ডিজাইন, অকল্পনীয় ফিচার্স
Published : December 25, 2025 at 3:31 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোনের ট্রেন্ড যেদিকে এগোচ্ছে তাতে বিশেষজ্ঞদের ধারণা আর কয়েক বছরের মধ্যে বাজারে ছেয়ে যাবে ফোল্ডেবল ফোনে ৷ Samsung, Oppo সহ বিভিন্ন সংস্থা ইতিমধ্যে তাদের ফোল্ডেবল ফোন লঞ্চ করেছে ৷ আগেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল, Apple ও ফোল্ডেবল ফোন লঞ্চ করবে ৷ সেই জল্পনাই কি সত্যি হতে চলেছে ? কারণ Front Page Tech এর একটি প্রতিবেদনে এই জল্পনা আরও জোড়ালো হয়েছে ৷
Front Page Tech এর তরফে জন প্রসার iPhone ফোল্ডের একটি computer-aided design (CAD) রেন্ডার প্রকাশ করেছেন ৷ ইনিই হচ্ছেন সেই ইউটিউবার যিনি Apple এর প্রতিটি লিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিখুঁত করে ৷ সেখানেই আপকামিং ফোনটি সম্পর্কে একাধিক তথ্য জানানো হয়েছে ৷
ওই ভিডিয়োতে দেখানো হয়েছে, ফোল্ডেবল ফোন হওয়া সত্বেও স্ক্রিনের মাঝে কোনও ভাঁজ থাকবে না ৷ Oppo বা অন্য ফোনের ক্ষেত্রে যে ভাঁজ থাকে তা এখানে নেই ৷ ফলে স্ক্রিনে কোনও কিছু দেখতে সমস্যা হবে না ৷ দ্বিতীয়ত ওই ইউটিউবারের দাবি iPhone ফোল্ডে দেওয়া হয়েছে 5.5 ইঞ্চি এক্সটারন্যাল ডিসপ্লে, এবং ইন্টারন্যাল ডিসপ্লে 7.8 ইঞ্চির ৷ যা প্রায় iPad Mini র সমান ৷
iPhone 17 এ ফেস আইডি দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু এই ফোল্ডেবল ফোনে ফেস আইডির পাশাপাশি টাচ আইডিকেও ফের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ৷ ফোনের সাইডে টাচ আইডি প্যানেল থাকবে ৷ 9 mm থিকনেস থাকবে ফোনটিতে ৷ যার মধ্যে 4.5 ইঞ্চি আনফোল্ড অবস্থায় থাকবে ৷ যা Galaxy Z এর তুলনায় বেশ কিছুটা মোটা ৷ তবে Pixel Fold এর তুলনায় তুলনামূলক সরু ৷ ওই মডেলটি 12.1mm ফোল্ডেড অবস্থায় পুরু এবং 5.8 mm আনফোল্ডেড অবস্থায় পুরু ৷
Youtuber এর দাবি, Apple iPhone Fold ফোনটিতে প্রেসার ডিপ্রেসিং মেটাল প্লেটের পরিবর্তে লিক্যুইড মেটাল প্লেট ব্যবহার করেছে ৷ এর ফলে স্ক্রিনের ফাঁজ করা অংশে কোনও হিঞ্জ দেখা যাবে না ৷ যা অন্য ফোল্ডেবল মডেলগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তৈরি করেছে ৷ এই হ্যান্ডসেটটিতে 2nm A20 Pro চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যেখানে থাকবে Apple এর ইনহাউস C2 modem ৷
ক্য়ামেরা নিয়ে নিশ্চিত করে ওই ইউটিউবার কিছু জানায়নি ৷ তবে ডুয়েল ব্যাক ক্য়ামেরা সেটআপ থাকতে পারে ৷ 2026 সালেই এই মডেলটি লঞ্চ হতে পারে ৷ এরসঙ্গে iPhone 18 এবং 18 Pro লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে ৷ যদিও এই বিষয়ে Apple এর তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷