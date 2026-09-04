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iPhone Ultra-র দাম হতে পারে 3 লাখের কাছাকাছি ! সাংঘাতিক রিপোর্ট প্রকাশ্যে

চলতি মাসেই লঞ্চ হতে চলেছে Apple এর নতুন সিরিজ ৷ 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর লঞ্চ ইভেন্টটি হবে ৷

Apple s First Foldable iPhone Ultra Tipped to Cost Over 2000USD
Apple iPhone Fold (ছবি - YouTube/Front Page Tech)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 5:29 PM IST

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হায়দরাবাদ : Apple-এর প্রথম foldable iPhone নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা তুঙ্গে । এই ফোনটি নিয়ে ইতিমধ্যে একাধিক লিক প্রকাশ্যে এসেছে ৷ তাতে আগেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে সংস্থার প্রথম foldable ফোনের দাম বেশ চড়া হতে পারে । এবার TrendForce-এর তরফে একটি নতুন রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, Apple-এর foldable iPhone-এর দাম শুরু হতে পারে প্রায় 2, 099 ডলার থেকে, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 1.98 লাখ টাকা। সর্বোচ্চ configuration-এর দাম আরও অনেকটাই বেশি হতে পারে।

2.17 লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে দাম

TrendForce-এর অনুমান অনুযায়ী, Apple-এর প্রথম foldable iPhone, যাকে রিপোর্টে iPhone 18 Fold নামে উল্লেখ করা হয়েছে, তার দাম configuration অনুযায়ী 2099 থেকে 2299 ডলার হতে পারে। ভারতীয় মুদ্রায় এই দাম প্রায় 1.98 লাখ থেকে 2.17 লাখ টাকা।

তবে সবচেয়ে high-end version-এর দাম 3000 ডলারেরও বেশি হতে পারে। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় দাম প্রায় 2.83 লাখ টাকা বা তারও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কবে এই ফোনটি লঞ্চ হবে ?

চলতি মাসেই লঞ্চ হতে চলেছে Apple এর নতুন সিরিজ ৷ ওই ইভেন্টের (Apple Event) দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্ট ৷ 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর ওই ইভেন্টটি হবে ৷

চলতি মাসের ওই ইভেন্টে iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ করতে পারে সংস্থাটি ৷ পাশাপাশি অ্য়াপেলের প্রথম ফোল্ডিং স্মার্টফোনও লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷

এদিকে Bloomberg-এর প্রতিনিধি Mark Gurman-এর দাবি, লঞ্চের আগে iPhone Fold ফোনটি ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া পরীক্ষকরা এর ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট । তবে এটির ক্যামেরা বেশ হতাশাজনক বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

Gurman-এর মতে, Apple চলতি মাসে iPhone 18 Pro এবং iPhone 18 Pro Max-এর সঙ্গে iPhone Ultra লঞ্চ করতে পারে। যাঁরা এই ফোনটি পরীক্ষা করেছেন সেই পরীক্ষকদের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী, এর ডিজাইন এবং কমর্টেবল ফর্ম ফ্যাক্টর তাদের নজর কেড়েছে। বিশেষ করে ফোল্ডেবল ফোনটির হিঞ্জ মেকানিজম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশংসা পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বুক-স্টাইলের এই ফোল্ডেবল ফোনে থাকতে পারে 5.5-ইঞ্চির আউটার ডিসপ্লে ৷ ইনার ডিসপ্লে হতে পারে 7.8-ইঞ্চির। ফোনটি ফোল্ডেবল অবস্থায় প্রায় 9.4mm পুরু হতে পারে। অন্যদিকে, ফোনটি সম্পূর্ণ খুললে এটি 4.5mm পুরু হতে পারে।

9 সেপ্টেম্বরের ওই ইভেন্টে কী কী লঞ্চ হতে পারে ৷ জেনে নিন-

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Fold
  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 4
  • AirPods 5
  • OLED iPad mini
  • HomePod mini 2
  • Apple TV 4K (4th gen)
  • Apple Home Hub
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