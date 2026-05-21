AI এর কড়া নজরদারিতে আটকাল প্রতারণা, App Store-থেকে বাঁচল কয়েকশো কোটি টাকা

AI এর কড়া নজরদারিতে আটকাল প্রতারণা, App Store-থেকে বাঁচল কয়েকশো কোটি টাকা
Published : May 21, 2026 at 12:48 PM IST
হায়দরাবাদ : তথ্য ও টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অন্যতম হাতিয়ার ডিজিট্যাল মাধ্যম ৷ ফিশিং অ্যাপ যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে একাধিক অ্যাপ ৷ যেখানে একটু অসাবধান হলেই ফাঁকা হতে পারে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ৷ আর তারজন্য একাধিক সুরক্ষাব্যবস্থা আত্মস্থ করেছে Google, Apple এর মতো একাধিক ছোট বড় সংস্থা ৷
সম্প্রতি Apple এর তরফে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে ৷ যেখানে জানানো হয়েছে শুধুমাত্র 2025 সালে তাদের নিরাপত্তার জেরে 2.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতারণার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ৷ এবং বিগত ছ-বছরের হিসেবে সেই অঙ্কের পরিমাণ 11.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷
কীভাবে প্রতারণার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ?
Apple মূলত দুটি উদ্দেশে তাদের App Store চালু করেছিল ৷ প্রথমত অ্যাপল প্রডাক্ট ব্যবহারকারীরা নিজেদের প্রয়োজনমতো অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারেন ৷ যাতে তাঁরা সুরক্ষিত থাকবেন এবং বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনও মিটবে ৷ অন্যদিকে ডেভেলপাররা যাতে নিজেদের প্রডাক্ট সাধারণ ব্যবহারকারীদের সামনে আনতে পারে ৷
কিন্তু এই দুটি বিষয় কার্যকর হলেও বেশ কিছু অ্যাপ তৈরিই করা হয় শুধুমাত্র প্রতারণার জন্য ৷ তারা বিভিন্ন ভাবে Apple ব্যবহারকারীদের ফোনে ঢুকে প্রতারণার চেষ্টা করে ৷ নিরাপত্তা মজবুত থাকলেও তার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে ডিভাইসে ঢোকার চেষ্টা করে প্রতারকরা ৷ তারজন্য নিরাপত্তা বেষ্ঠনীও পরিবর্তন করে Apple ৷
2025 সালে Apple এর ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটি টিম একাধিক লার্জ স্কেলের হ্যাকিং ঠেকাতে সমর্থ হয়েছে ৷ এমনকি, 1.1 বিলিয়ন প্রতারণার জন্য তৈরি করা অ্যাকাউন্ট রিজেক্ট করতে সমর্থ হয়েছে ৷ পাশাপাশি 40.4 মিলিয়ন কাস্টমারের অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেটও করেছে ৷ সেই সব অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে প্রতারণার ব্যাপক অভিযোগ উঠেছিল ৷
অ্যাপেল জানিয়েছে, তারা বর্তমানে App রিভিউয়ের জন্য অত্যাধুনিক এবং আপডেটেড মডেলের AI মডেল প্রস্তুত করেছে ৷ ওই মডেলের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অ্যাপ সর্বদা রিভিউ হয় ৷ কোনও অসংগতি ধরা পড়লেই তা বাতিল করা হয় ৷ এর জন্য সংস্থার তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সবসময় যেন ব্যবহারকারীরা যে কোনও অ্যাপের আপডেটেড ভার্সন ব্যবহার করেন ৷