নিজের মতো করেই গুছিয়ে দেবে সব কাজ ? এবার 'Autonomus Agent' হিসেবে কাজ করবে Siri !

নিজের মতো করেই গুছিয়ে দেবে সব কাজ ? এবার 'Autonomus Agent' হিসেবে কাজ করবে Siri !
সম্প্রতি iOS 27.3-এর বিটা সংস্করণ প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। সেখানে Siri AI-এর জন্য ‘Advanced In-App Actions’ নামে নতুন সুবিধা যোগ করা হয়েছে।
Published : November 9, 2026 at 5:56 PM IST
হায়দরাবাদ: শুধু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নয়, ব্যবহারকারীর হয়ে বিভিন্ন কাজও করে দেবে Siri। Apple-এর AI অ্যাসিস্ট্যান্টকে এবার একটি ‘Autonomous Agent’ বা স্বয়ংক্রিয় AI এজেন্ট হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে সংস্থা। Bloomberg-এর সাংবাদিক মার্ক গুরম্যানের সাপ্তাহিক নিউজলেটার Power On-এর সর্বশেষ সংস্করণে এমনই দাবি করা হয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, iOS 28 এবং iPadOS 28 তৈরির পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনছে Apple।
গুরম্যানের দাবি, Apple-এর নতুন CEO জন টার্নাস চান, Siri যেন OpenAI-এর Dots, Meta-র Muse এবং Elon Musk-এর xAI-এর Grok-এর মতো AI এজেন্টের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। অর্থাৎ, ব্যবহারকারীর নির্দেশে শুধু তথ্য দেওয়া নয়, বরং তাঁর হয়ে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে পারবে Siri।
বর্তমানে কতটা উন্নত Siri AI?
চলতি বছরের জুন মাসে Worldwide Developers Conference (WWDC)-এ নতুন করে Siri AI-কে সামনে আনে Apple। পরে iOS 27 আপডেটের মাধ্যমে সাপোর্টিং ডিভাইসগুলিতে এই ফিচার চালু হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, AI-চালিত নতুন Siri আনার প্রতিশ্রুতি Apple প্রথম দিয়েছিল দুই বছরেরও বেশি সময় আগে।
বর্তমানে Siri AI দিয়ে ইমেল ও মেসেজের খসড়া তৈরি করা, রিমাইন্ডার সেট করা এবং ক্যালেন্ডারে ইভেন্ট যোগ করার মতো কাজ করা যায়। কিছু থার্ড-পার্টি অ্যাপের মধ্যেও নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে এই অ্যাসিস্ট্যান্ট। Apple-এর নিজস্ব অ্যাপগুলিতে অবশ্য আরও কিছু সুবিধা রয়েছে।
সম্প্রতি iOS 27.3-এর বিটা সংস্করণ প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। সেখানে Siri AI-এর জন্য ‘Advanced In-App Actions’ নামে নতুন সুবিধা যোগ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও OpenAI-এর Dots, Meta-র Muse কিংবা Grok-এর মতো AI এজেন্টের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফিচার এখনও Siri-তে নেই।
কী এই AI এজেন্ট?
OpenAI, Meta-সহ একাধিক AI সংস্থা তাদের এজেন্টকে ‘AI Companion’ বা ব্যক্তিগত ডিজিটাল সহকারী হিসেবে তুলে ধরছে। এই ধরনের AI শুধু ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তর দেয় না, বরং প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। বারবার করতে হয় এমন একঘেয়ে কাজও ব্যবহারকারী এই এজেন্টের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন।
Dots এবং Muse-এর মতো AI এজেন্ট বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নজর রাখতে পারে। কোনও পরিবর্তন হলে ব্যবহারকারীকে সতর্কবার্তা পাঠাতে পারে। পাশাপাশি, সংযুক্ত অ্যাপ ও প্ল্যাটফর্ম থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের আপডেট সংগ্রহ করে তার সারাংশও জানাতে পারে।
Siri AI-তে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে?
গুরম্যানের রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন Siri AI-এর এই ধরনের সক্ষমতা আগামী বছরই চালু হতে পারে। এর ফলে iPhone, Mac এবং iPad ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন কাজ সরাসরি Siri-র হাতে তুলে দিতে পারবেন। প্রতিদ্বন্দ্বী AI এজেন্টগুলির মতো ব্যবহারকারীর হয়ে কাজ সম্পন্ন করাই হবে Apple-এর লক্ষ্য।
iOS 28 তৈরির পদ্ধতিতেও বদল
নতুন Siri-র পাশাপাশি iOS 28 এবং iPadOS 28 তৈরির প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন এনেছে Apple। গুরম্যানের রিপোর্ট অনুযায়ী, সফটওয়্যার তৈরির কাজকে M1, M2 এবং M3—এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ের সময়সীমা আট সপ্তাহ।
আগে M1 পর্যায়টি চার সপ্তাহের দুটি স্প্রিন্টে ভাগ করা থাকত। তবে এবার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের প্রথম ছয় সপ্তাহ কোডিং, নতুন ফিচার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সেগুলি তৈরির কাজে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। শেষ দুই সপ্তাহে বিভিন্ন কাজ একত্রিত করার দায়িত্ব থাকবে তাঁদের উপর।
সহজ কথায়, নিজেদের তৈরি করা ফিচারগুলি একসঙ্গে যুক্ত করার আগে ইঞ্জিনিয়াররা এবার সেগুলি তৈরির জন্য বেশি সময় পাবেন।
কেন গুরুত্বপূর্ণ এই পরিবর্তন?
AI অ্যাসিস্ট্যান্টের দুনিয়ায় প্রতিযোগিতা ক্রমশ বাড়ছে। OpenAI এবং Meta ইতিমধ্যেই এমন AI এজেন্ট নিয়ে এসেছে, যারা ব্যবহারকারীর হয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে বিভিন্ন কাজ করতে পারে। এবার সেই একই পথে Siri-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে Apple।
তবে Apple এখনও এই পরিকল্পনার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি। ফলে রিপোর্টে উল্লেখ করা ফিচার ও সময়সীমা চূড়ান্ত নয়, ভবিষ্যতে বদলাতেও পারে। আপাতত iOS 27-এর বিভিন্ন আপডেটে Siri AI-এর আরও কিছু সুবিধা আসতে পারে। আর বড় পরিবর্তনগুলি আগামী বছর চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
Read More - তুলকালাম কাণ্ড Nvidia-য় ! ; গার্লফ্রেন্ডের পাল্লায় পড়ে চাকরি হারাতে পারেন CEO?