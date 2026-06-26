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মধ্যবিত্তের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, এক লাফে লাখ টাকা পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি Apple ডিভাইসের

যে প্রডাক্টগুলির দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে Mac computers, MacBook, iPad, Apple TV, and HomePod, Mac mini M4 ইত্যাদি ৷

Apple Price hike in India
Apple লোগো (ছবি - Getty images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 10:43 AM IST

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হায়দরাবাদ : আইফোন ছাড়া প্রায় প্রতিটি ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি করল টেক জায়ান্ট Apple ৷ ভারতেও তার প্রভাব পড়েছে ৷ কমপক্ষে 5 হাজার টাকা এবং সর্বাধিক 1 লাখ টাকা দাম বেড়েছে ৷ বৃহস্পতিবার থেকেই নতুন দাম লাগু হয়েছে ৷

যে প্রডাক্টগুলির দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে Mac computers, MacBook, iPad, Apple TV, and HomePod, Mac mini M4 ইত্যাদি ৷ তবে iPhone এর দাম বৃদ্ধির বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷

কেন দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ?

এই বিষয়টি নিয়ে কয়েকদিন আগেই জানিয়েছিলেন বর্তমান CEO টিম কুক ৷ তাঁর কথা অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মেমোরি চিপের ঘাটতি তৈরি হয়েছে ৷ তার ফলে স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে মেমোরি চিপ ৷ ফলে দাম বৃদ্ধি করা ছাড়া কোনও উপায় নেই ৷

এই প্রসঙ্গেই টিম কুক জানিয়েছিলেন, Apple দীর্ঘদিন ধরেই অতিরিক্ত দাম দিয়ে মেমোরি চিপ কিনছে ৷ তার প্রভাব ক্রেতাদের উপর চাপাতে চায়নি সংস্থাটি ৷ কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আর কোনও উপায় নেই ৷ সেই কারণে বাধ্য হয়েই দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি ৷

কেন মেমোরি চিপের ঘাটতি তৈরি হয়েছে ?

বিশ্বব্যাপী তৈরি হচ্ছে একের পর এক ডাটা সেন্টার ৷ ডাটা স্টোর, প্রসেস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরিতে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ৷ এই ডাটা সেন্টারগুলিতে প্রয়োজন হয় মেমোরি চিপ ৷ যে চিপ স্মার্টফোনের জন্য প্রয়োজন সেই একই চিপ ব্যবহার করা হয় ডাটা সেন্টারে ৷ ফলে বিপুল পরিমাণে চিপ ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে ৷ সেই কারণে বিশ্বব্যাপী স্মার্টফেনের জন্য চিপের ঘাটতি তৈরি হয়েছে ৷

কোন ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি হয়েছে ?

MacBook Neo, MacBook Air M5, MacBook Pro M5, MacBook Pro M5 Max, Mac mini M4, iPad (11th Gen), iPad mini, iPad Air, iPad Pro, Apple TV 4K, HomePod, HomePod mini-র াদাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ কিন্তু iPhone, AirPods এর দাম বৃদ্ধির বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সেপ্টেম্বর মাসে iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে তখনই দাম বৃদ্ধি করা হবে ৷

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