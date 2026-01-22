ChatGPT, Gemini এর মতোই চ্যাটবট হিসেবে কাজ করবে Siri, রিপোর্টে প্রকাশ
Apple Siri : ChatGPT যেভাবে কাজ করে ঠিক একইভাবে Siri AI চ্যাটবট কাজ করবে ৷ আপাতত এই চ্যাটবটটিকে Campos - কোডনেম দেওয়া হয়েছে ৷
Published : January 22, 2026 at 1:39 PM IST
হায়দরাবাদ : যারা Apple প্রডাক্ট ব্যবহার করেন তাঁরা স্বভাবতই পরিচিত থাকবেন Siri-র সঙ্গে ৷ অ্য়াসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে Siri ৷ কিন্তু এবার অন্য রূপে দেখা যেতে পারে এই অ্য়াসিস্ট্য়ান্টকে ৷ স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের বদলে AI চ্যাটবট হিসেবে কাজ করবে Siri ৷ ব্লমবার্গের মার্ক গুরম্যান এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট করেছেন ৷
ChatGPT যেভাবে কাজ করে ঠিক একইভাবে Siri AI চ্যাটবট কাজ করবে ৷ আপাতত এই চ্যাটবটটিকে Campos - কোডনেম দেওয়া হয়েছে ৷ 2026 সালের জুন মাসে রয়েছে WWDC ৷ সম্ভবত ওই অনুষ্ঠানেই এই চ্যাটবটটি প্রকাশ করা হতে পারে ৷ তবে সব iOS এ এই চ্যাটবটটি ব্যবহার করা সম্ভব নয় ৷ iOS 27 থেকে এই চ্যাটবটটি সংযুক্ত করা হবে ৷ ভয়েস এবং টেক্সট ইনপুট নিয়ে কাজ করতে পারবে Siri AI ৷
অ্য়াপেলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রেইগ ফেডরিগি আগে জানিয়েছিলেন, Siri কে চ্যাটবটে উন্নীতকরণের কোনও পরিকল্পনা এই মুহূর্তে নেই ৷ বদলে Apple AI লঞ্চ করার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীতে যেহেতু AI চ্যাটবটের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই কারণে সংস্থার সিদ্ধান্তে বদল করা হয়েছে ৷
এদিকে প্রথমে AI চ্যাটবট দিয়ে প্রযুক্তির দুনিয়ায় হাতেখড়ি করলেও বর্তমানে একাধিক হার্ডওয়ার ডিভাইস লঞ্চ করার পরিকল্পনা রয়েছে Open AI এর ৷ যার মূল দায়িত্বে রয়েছেন Apple এর প্রাক্তন প্রধান ডিজাইনার জনি ইভ ৷ আর সেই কারণে Siri কেও চ্যাটবটে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এগোচ্ছে Apple ৷
AI এর দৌড়ে Apple অনেকটাই পিছিয়ে সেকথা প্রায় প্রকাশ্যেই ৷ প্রথম থেকেই Siri ডেভলপমেন্টের দিকেই নজর দিয়েছে সংস্থাটি ৷ অন্যদিকে Apple Intelligence ও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সম্প্রতি Apple এর সঙ্গে Google Gemini এর যৌথ উদ্যোগে একটি AI মডেল লঞ্চ করার বিষয়েও জানা গিয়েছিল ৷ যা Apple এর ডিভাইসে AI চ্যাটবট হিসেবে কাজ করবে ৷ দুটি সংস্থার তরফে যৌথ বিবৃতি দিয়ে এই বিষয়ে জানানো হয়েছিল ৷ এবার Siri কেই AI চ্যটবটে উন্নীতকরণের খবর প্রকাশ্য়ে এল ৷