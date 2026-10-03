ডেটা চুরি রুখতে নয়া পদক্ষেপ Apple এর, Mac এ চালু নয়া প্রাইভেসি পলিসি

ডেটা চুরি রুখতে নয়া পদক্ষেপ Apple এর, Mac এ চালু নয়া প্রাইভেসি পলিসি
Apple জানিয়েছে, Mac-এ কোনও অ্যাপকে ‘Full Disk Access’ দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন কন্ট্রোল দেওয়া হবে ।
Published : October 3, 2026 at 8:42 PM IST
হায়দরাবাদ : অ্যাপেল-এর প্রতিটি ডিভাইসের নিরাপত্তা অন্য যে কোনও কনজিউমার প্রডাক্টের থেকে বেশি । বিশেষজ্ঞদের মত এমনই । এবার Mac ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা আরও শক্তিশালী করতে নতুন পলিসি তৈরি করেছে এই সংস্থাটি । বিশেষ করে থার্ড পার্টি সফ্টওয়ার এবং AI agent-কে Mac-এর সমস্ত ডেটা অ্যাকসেস দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও কড়া নিয়ম চালু করতে চাইছে । Apple-এর বক্তব্য, AI এজেন্টগুলির ব্যবহার যেমন বাড়ছে তেমনই ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অ্য়াকসেস দেওয়ার ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে ।
Apple জানিয়েছে, Mac-এ কোনও অ্যাপকে ‘Full Disk Access’ দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন কন্ট্রোল দেওয়া হবে । কোনও AI এজেন্টকে যদি কোনও ব্যবহারকারী এই অনুমতি দিতে চান তাহলে তাঁকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট অনুমতি দিতে হবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র কোনও app-এর স্বাভাবিক সেটআপের অংশ হিসেবে যাতে এই অনুমতি দেওয়া না হয়ে যায়, সেদিকে নজর দেওয়া হবে।
Mac-এ Full Disk Access দেওয়ার অর্থ হল কোনও অ্যাপকে ওই নির্দিষ্ট সিস্টেমের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ফাইলের অ্যাকসেস দেওয়া। এর মধ্যে সিস্টেম ফাইলের পাশাপাশি মেইল, মেসেজ, ব্রাউজিং হিস্ট্রি এবং আরও বিভিন্ন ডেটা থাকতে পারে।
Apple-এর iPhone এবং iPad-এ সাধারণত একটি অ্যাপ ডিফল্টভাবে অন্য অ্যাপের ভিতরের ডেটা অ্যাকসেস করতে পারে না। তবে Mac-এ Full Disk Access নামে আলাদা পারমিশন রয়েছে। ব্যবহারকারীর অনুমতি নিয়ে backup app-এর মতো software-কে প্রয়োজনীয় কাজ করার সুযোগ দিতে এই ফিচার ব্যবহার করা হয়।
তবে Apple-এর দাবি, কিছু ডেভেলপার এই পারমিশন এমনভাবে ব্যবহার করছেন, যার ফলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের অজান্তে বা পুরো বিষয়টি না বুঝেই তাঁদের Mac-এর প্রায় সমস্ত ডেটার অ্যকসেস দিয়ে দিতে পারেন।
Apple-এর এই সিদ্ধান্তের সময়েই AI agent নিয়ে privacy সংক্রান্ত আলোচনা নতুন করে সামনে এসেছে। Meta-র AI agent Muse-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, Full Disk Access permission না দিয়েও সেটি Mac-এর private messages পড়তে পারছে।
তবে Apple এই সম্ভাবনা অস্বীকার করেছে। সংস্থার বক্তব্য, Apple Messages app-এর access সম্পূর্ণভাবে opt-in এবং ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়া এই access পাওয়া সম্ভব নয়।