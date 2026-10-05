MacBook Pro-তে এবার টাচস্ক্রিন ! ওজন কমিয়ে নতুন ডিজাইনে প্রকাশ পাবে Apple এর এই প্রিমিয়াম ল্যাপটপ

MacBook Pro-তে এবার টাচস্ক্রিন ! ওজন কমিয়ে নতুন ডিজাইনে প্রকাশ পাবে Apple এর এই প্রিমিয়াম ল্যাপটপ
ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফিডব্যাক নিয়েছে Apple । তারপর ডিজাইনে পরিবর্তন করছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ।
Published : October 5, 2026 at 5:23 PM IST
হায়দরাবাদ : Apple MacBook Pro-ব্যবহারকারীদের সহজ স্বীকারোক্তি, "অত্যন্ত ভালো" । এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই বলেই মত বিশেষজ্ঞদের । সংস্থার তরফে যতগুলি ল্যাপটপ লঞ্চ করা হয়েছে তার মধ্যে এটি অত্যন্ত প্রিমিয়াম মডেলের একটি ল্যাপটপ । কিন্ত সমস্যা যে নেই সেটাও হলফ করে বলা সম্ভব নয় । কারণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে একাংশ জানিয়েছেন এই ল্যাপটপটির ওজন অন্য মডেলগুলির তুলনায় বেশ কিছুটা বেশি ।
ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফিডব্যাক নিয়েছে Apple । তারপর ডিজাইনে পরিবর্তন করছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি । জানা যাচ্ছে Apple আগামীতে যে MacBook Pro মডেল লঞ্চ করবে তার ওজন তুলনামূলক হাল্কা ও পাতলা হবে । সঙ্গে টাচস্ক্রিনের সুবিধাও থাকতে পারে ।
Bloomberg এর প্রতিনিধি মার্ক গুরম্যান Power on নিউজলেটারে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন । যেখানে তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন । তিনি লিখেছেন, নেক্সট জেনারেশন ম্যাকবুক প্রো মডেলগুলিতে ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে চলেছে । ইন্টারন্যাল ডিজাইন পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন কম্পোনেন্টের অবস্থান পরিবর্তন করা হতে পারে ।
বর্তমানে যে MacBook Pro বাজারে রয়েছে সেখানে রয়েছে M5 Max চিপ । ওজন 2.15 কেজি । অন্যদিকে MacBook Air 15 ইঞ্চির ওজন দেড় কেজি । নতুন যে ম্যাকবুক লঞ্চ করা হবে সেখানে একাধিক পরিবর্তন করা হবে । যাতে ডিভাইসটি দেখতে আরও আকর্ষণীয় হয় পাশাপাশি ওজনও কম হয় ।
শুধু MacBook Pro-র ওজন কমানো অথবা ডিজাইনে পরিবর্তন নয় । প্রযুক্তিগতভাবেও পরিবর্তন আনতে চলেছে Apple । মার্ক গুরম্যানের ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, Apple এর তরফে পরবর্তী যে MacBook Pro লঞ্চ করা হবে সেখানে টাচ স্ক্রিন দেওয়া হতে পারে । যা MacBook এর ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবহার করা হচ্ছে ।
2026 সালের 1 সেপ্টেম্বর থেকে Apple এর CEO পদে দায়িত্ব নিয়েছেন জন টার্নাস । তার আগে তিনি ছিলেন সংস্থার হার্ডওয়ার সেগমেন্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট । বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যেহেতু হার্ডওয়ার সেগমেন্টে তাঁর কাজ করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই কারণেই MacBook Pro-র ডিজাইন ও হার্ডওয়ারগত পরিবর্তন আনতে চলেছেন তিনি ।