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Apple Pay চালু হল ভারতে, PIN ছাড়াই পেমেন্ট হবে যে কোনও POS কাউন্টারে

Apple জানিয়েছে, তারা কোনও ট্রানজাকশনের তথ্যও স্টোর করে না । ট্রানজাকশনের বিষয়ে তথ্য শুধুমাত্র ব্যবহারকারী, মার্চেন্ট ও তাদের ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ।

Apple Pay
Apple Pay চালু হল ভারতে (ছবি - Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 3:51 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে চালু হল Apple Pay । দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল । Apple এর তরফেও এই ফিচার চালু করার কথা আগেই জানানো হয়েছিল । নতুন এই ফিচার চালুর ফলে Apple ব্যবহারকারীরা Tap and Pay আরও সহজে ব্যবহার করতে পারবেন । কোনও PIN বা OTP ব্যবহারের প্রয়োজন নেই ।

বর্তমানে ভারতে শুধুমাত্র Axis ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন । কারণ আপাতত অন্য কোনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে Apple Pay-এর সংযুক্তিকরণ হয়নি । আগামীদিনে আরও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ব্যবহারকারীরা এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ।

এই বিষয়ে Apple Wallet এবং Apple Pay এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেনিফার বেইলে বলেন, "ভারত এমন একটি দেশ যেখানে বিপুল পরিমাণে ডিজিট্যাল ও টেক স্যাভি মানুষ বসবাস করেন । আগামীদিনে ক্যাশলেস পরিষেবা আরও বেশি ভাবে কাজ করবে । এরসঙ্গে প্রাইভেসি ও সিকিউরিটি গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রাধান্য পাবে ।"

তিনি আরও বলেন, "Apple অত্যন্ত নিরাপদভাবে পেমেন্ট করে । যেখানে কোনও অতিরিক্ত অ্যাপের প্রয়োজন হয় না । PIN বা OTP-র প্রয়োজনও হয় না ।"

Apple Pay কি সত্যিই নিরাপদ ?

কোনও ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ওয়ালেট বা মোবাইলে সেভ রাখা সত্যিই চিন্তার । কারণ কোনও কারণে সেই সার্ভার হ্যাক হলে বা প্রতারকরা স্মার্টফোনের অ্যাকসেস পেলে সব তথ্য চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু Apple এই বিষয়ে জানিয়েছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই । কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্টের যুক্তি, Apple কোনও কার্ড নম্বর, CVV স্টোর করে না । এমনকী কোনও মার্চেন্টের সঙ্গে শেয়ারও করে না । প্রতিটি কার্ডের ভিত্তিতে একটি করে ইউনিক নম্বর তৈরি করে Apple । যা নিজেদের সার্ভারে স্টোর করে । এবং যে সার্ভারে স্টোর রাখে তা অত্যন্ত সিকিওর । ফলে তথ্য চুরির কোনও সম্ভব নয় ।

Apple জানিয়েছে, তারা কোনও ট্রানজাকশনের তথ্যও স্টোর করে না । ট্রানজাকশনের বিষয়ে তথ্য শুধুমাত্র ব্যবহারকারী, মার্চেন্ট ও তাদের ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ।

কীভাবে Apple Pay সেট করবেন ?

খুব সহজেই Apple Pay সেট করা সম্ভব । লেটেস্ট Axix ব্যাঙ্কের অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি Apple Wallet এ কার্ড স্টোর করতে পারবেন । অথবা, iPhone এর ওয়ালেটে ওপেন করে সেখান থেকে কার্ড সংযুক্ত করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ।

পেমেন্ট করার সময় POS সিস্টেমের কাছে ফোনটি নিয়ে যেতে হবে এবং সাইড বাটন অথবা ফেস আইডি অথবা টাচ আইডির মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন ।

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