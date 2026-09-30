Apple Pay চালু হল ভারতে, PIN ছাড়াই পেমেন্ট হবে যে কোনও POS কাউন্টারে
Apple জানিয়েছে, তারা কোনও ট্রানজাকশনের তথ্যও স্টোর করে না । ট্রানজাকশনের বিষয়ে তথ্য শুধুমাত্র ব্যবহারকারী, মার্চেন্ট ও তাদের ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ।
Published : September 30, 2026 at 3:51 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে চালু হল Apple Pay । দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল । Apple এর তরফেও এই ফিচার চালু করার কথা আগেই জানানো হয়েছিল । নতুন এই ফিচার চালুর ফলে Apple ব্যবহারকারীরা Tap and Pay আরও সহজে ব্যবহার করতে পারবেন । কোনও PIN বা OTP ব্যবহারের প্রয়োজন নেই ।
বর্তমানে ভারতে শুধুমাত্র Axis ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন । কারণ আপাতত অন্য কোনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে Apple Pay-এর সংযুক্তিকরণ হয়নি । আগামীদিনে আরও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ব্যবহারকারীরা এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ।
এই বিষয়ে Apple Wallet এবং Apple Pay এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেনিফার বেইলে বলেন, "ভারত এমন একটি দেশ যেখানে বিপুল পরিমাণে ডিজিট্যাল ও টেক স্যাভি মানুষ বসবাস করেন । আগামীদিনে ক্যাশলেস পরিষেবা আরও বেশি ভাবে কাজ করবে । এরসঙ্গে প্রাইভেসি ও সিকিউরিটি গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রাধান্য পাবে ।"
তিনি আরও বলেন, "Apple অত্যন্ত নিরাপদভাবে পেমেন্ট করে । যেখানে কোনও অতিরিক্ত অ্যাপের প্রয়োজন হয় না । PIN বা OTP-র প্রয়োজনও হয় না ।"
Say hello to Apple Pay in India! 🇮🇳— Greg Joswiak (@gregjoz) September 30, 2026
We’re so excited to bring Apple Pay to India today, and make it easier than ever for our customers to make safe and secure purchases on Apple devices. pic.twitter.com/UmniXVyRfS
Apple Pay কি সত্যিই নিরাপদ ?
কোনও ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ওয়ালেট বা মোবাইলে সেভ রাখা সত্যিই চিন্তার । কারণ কোনও কারণে সেই সার্ভার হ্যাক হলে বা প্রতারকরা স্মার্টফোনের অ্যাকসেস পেলে সব তথ্য চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু Apple এই বিষয়ে জানিয়েছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই । কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্টের যুক্তি, Apple কোনও কার্ড নম্বর, CVV স্টোর করে না । এমনকী কোনও মার্চেন্টের সঙ্গে শেয়ারও করে না । প্রতিটি কার্ডের ভিত্তিতে একটি করে ইউনিক নম্বর তৈরি করে Apple । যা নিজেদের সার্ভারে স্টোর করে । এবং যে সার্ভারে স্টোর রাখে তা অত্যন্ত সিকিওর । ফলে তথ্য চুরির কোনও সম্ভব নয় ।
Apple জানিয়েছে, তারা কোনও ট্রানজাকশনের তথ্যও স্টোর করে না । ট্রানজাকশনের বিষয়ে তথ্য শুধুমাত্র ব্যবহারকারী, মার্চেন্ট ও তাদের ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ।
কীভাবে Apple Pay সেট করবেন ?
খুব সহজেই Apple Pay সেট করা সম্ভব । লেটেস্ট Axix ব্যাঙ্কের অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি Apple Wallet এ কার্ড স্টোর করতে পারবেন । অথবা, iPhone এর ওয়ালেটে ওপেন করে সেখান থেকে কার্ড সংযুক্ত করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ।
পেমেন্ট করার সময় POS সিস্টেমের কাছে ফোনটি নিয়ে যেতে হবে এবং সাইড বাটন অথবা ফেস আইডি অথবা টাচ আইডির মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন ।