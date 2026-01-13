Siri - এবার আরও স্মার্ট, Apple intelligence এর সঙ্গে জোট বাঁধছে Google AI
Gemini AI and Apple Intelligence : এই চুক্তির মাধ্যমে গুগল জেমিনির AI মডেল এবং ক্লাউড টেকনোলজি একত্রে নেক্সট জেনারেশন অ্য়াপল ফাউন্ডেশনেশন মডেল তৈরি করবে ৷
Published : January 13, 2026 at 3:47 PM IST
হায়দরাবাদ : হাত মেলাতে চলছে অ্যাপল এবং গুগল জেমিনাই ৷ দুটি সংস্থা মিলে তৈরি করবে নতুন AI মডেল যা Apple-এর ফাউন্ডেশন মডেলে ব্যবহার করা হবে ৷ দুটি সংস্থার সঙ্গে আগামী কয়েক বছরের জন্য এই চুক্তি করা হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে এই চুক্তির মাধ্যমে গুগল জেমিনির AI মডেল এবং ক্লাউড টেকনোলজি একত্রে নেক্সট জেনারেশন অ্য়াপল ফাউন্ডেশনেশন মডেল তৈরি করতে সহায়তা করবে ৷ যা Apple Intelligence এর একটি অংশ হিসেবে কাজ করবে ৷ এর ফলে Siri -র অ্য়াডভান্সড সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে ৷
এই চুক্তির পর দুটি টেক জায়ান্টের তরফে একটি জয়েন্ট স্টেটমেন্ট তৈরি করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, Google AI এর বিভিন্ন মডেল পর্যালোচনা করা হয়েছে ৷ এবং তারপরই এই চুক্তিতে সম্মতি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ Google AI এবং Apple যৌথ ভাবে যে AI মডেল তৈরি করবে তা iPhone, iPad এবং Mac এ ব্যবহার করা হবে ৷ এই মডেলটি আরও পার্সোনালাইজড, কনটেক্সচুয়াল এবং আরও দক্ষ হবে বলে জানিয়েছে উভয় সংস্থা ৷
চলতি বছরেই অর্থাৎ 2026 সালেই নতুন এই মডেলটি লঞ্চ করা হবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে প্রাইভেড ক্লাউড কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে Apple intelligence ব্যবহার করা হবে ৷
দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন খবর প্রকাশ্যে আসছিল ৷ যেখানে জল্পনা উঠেছিল, অ্য়াপল ও গুগল যৌথ উদ্যোগে কিছু আনার চেষ্টা করছে ৷ এমনকি, বিভিন্ন টেকনোলজি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, Siri-তে Google AI মডেল সংযুক্তিকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ সেই জল্পনাই সত্যি হল ৷ জেমিনি এমন একটি মডেল লঞ্চ করেছে যা শুধুমাত্র Apple প্রডাক্টে ব্যবহার করা হবে ৷ সেইমতো সোমবার অর্থাৎ 12 জানুয়ারি রাতেই দুই সংস্থার তরফে যৌথ বিবৃতি দিয়ে জানানো হল ৷
এদিকে WWDC 2024 এ iOS 18 ফ্রেমওয়ার্ক ও নতুন AI সুইটের বিষয়ে জানানো হয়েছিল ৷ এরই মাঝে দুই টেক জায়ান্টের নতুন AI মডেল প্রকাশ্যে এল ৷ মনে করা হচ্ছে নতুন এই AI মডেল SIRI-র কার্যক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলবে ৷