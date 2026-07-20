Apple ব্যবহারকারীদের জন্য খারাপ খবর, এবার বাড়ল এই খরচও
Apple এর বিভিন্ন সাবক্রিপশন প্ল্যানগুলির মধ্যে রয়েছে Apple Music ৷ যেখানে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে গান শুনতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷
Published : July 20, 2026 at 4:06 PM IST
হায়দরাবাদ : ফের Apple ব্যবহারকারীদের জন্য খারাপ খবর ৷ কারণ, এবার একধাক্কায় খরচ বাড়ল Apple Music এর ৷ আমেরিকা, লন্ডন, ইউরোপের পাশাপাশি ভারতেও নতুন দাম কার্যকর হবে ৷ ইতিমধ্যে Apple Music এর নতুন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান লাইভ হয়েছে ৷
Apple এর বিভিন্ন সাবক্রিপশন প্ল্যানগুলির মধ্যে রয়েছে Apple Music ৷ যেখানে নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে গান শুনতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷ এটি একটি পেইড সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান ৷ অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে গান শোনার সুযোগ পাওয়া যায় ৷
ভারতে Apple Music লঞ্চ হওয়ার পর এটি দ্বিতীয়বারের জন্য দাম বৃদ্ধি করল ৷ 2022 সালে এই প্ল্যাটফর্মটি সর্বশেষ দাম বৃদ্ধি করেছিল ৷ সর্বপ্রথম Apple Music এর সাবস্ক্রিপশন প্রাইস ছিল 99 টাকা ৷ তারপর 2022 সালে সেই অঙ্ক বাড়িয়ে করা হয়েছিল 119 টাকা ৷ বর্তমানে ওই একই প্ল্যানের দাম করা হল 139 টাকা ৷
প্ল্যানের খরচ বিস্তারিত-
বর্তমানে Apple Music এর দাম রয়েছে প্রতি মাসে 139 টাকা ৷ এর পাশাপাশি রয়েছে আরও দুটি প্ল্যান ৷ সেগুলির মধ্যে একটি হল ফ্যামিলি প্ল্যান ৷ যার জন্য খরচ প্রতি মাসে 229 টাকা ৷ এবং অপর একটি রয়েছে স্টুডেন্ট প্ল্যান ৷ যার জন্য খরচ প্রতি মাসে 69 টাকা ৷
প্ল্যানের খরচের তুলনার হিসেবে Apple এর এই প্ল্য়ানের খরচ এবং Spotify এর প্ল্যানের খরচ প্রায় কাছাকাছি ৷ তবে Youtube Music Premium এর খরচ তুলনামূলক কম ৷ দেখে নিন বিভিন্ন সংস্থার প্রিমিয়াম প্ল্যানের খরচ-
|Individual
|Family
|Student
|Other
|Youtube Music
|₹119.00
|₹179.00
|₹59.00
|₹149.00 (For Two Persons)
|Apple Music
|₹139
|₹229
|₹69
|Apple One
|Spotify
|₹139
|-
|₹69
|₹299 (Platinum)
Apple যে শুধু Music প্ল্যানের দাম বৃদ্ধি করেছে এমনটা নয় ৷ iPad ও Mac এর জন্য AppleCare+ এর খরচও বৃদ্ধি করেছে ৷ অন্যদিকে সংস্থাটির হার্ডওয়ার সেগমেন্টের দামও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ যদিও iPhone এর নতুন দাম এখনও ভারতে প্রযোজ্য হয়নি ৷
Youtube এবং Spotify তে ফ্রি প্ল্যান রয়েছে ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে অ্যাড বা বিজ্ঞাপন শোনানো হয় ৷ ফলে এই অ্যাপগুলিথেকে বিনামূল্যে গান শোনার অভিজ্ঞতাও পাওয়া যাবে ৷