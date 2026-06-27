ল্যাগিংয়ের চান্সই নেই, আপকামিং আইফোনে ব্যবহার করা হতে পারে নতুন এই ফিচার ?

ল্যাগিংয়ের চান্সই নেই, আপকামিং আইফোনে ব্যবহার করা হতে পারে নতুন এই ফিচার ?
অ্যাপল অ্যানালিস্ট মিং-চি কুও (Ming-Chi Kuo) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ কী জানানো হয়েছে ওই রিপোর্টে ? জানুন-
Published : June 27, 2026 at 1:25 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরের স্প্রিং ইভেন্ট অতি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে Apple এর জন্য ৷ কারণ এই ইভেন্টেই লঞ্চ হবে Apple 18 সিরিজ ৷ এছাড়াও সংস্থার প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোনও লঞ্চ হবে বলে একপ্রকার নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷ এবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে ৷
অ্যাপল অ্যানালিস্ট মিং-চি কুও (Ming-Chi Kuo) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, iPhone 18 সিরিজ চলতি বছরে লঞ্চ করা হলেও এই সিরিজের বেস মডেল অর্থাৎ iPhone 18 এবং iPhone 18 e চলতি বছর লঞ্চ হবে না ৷ বদলে 2027 সালে এই দুটি মডেল লঞ্চ হবে ৷ সেক্ষেত্রে দুটি মডেলেরই RAM এ বড়সড় পরিবর্তন আনা হতে পারে ৷
iOS 27 will bring tighter system-level integration with Apple Intelligence. My latest industry checks suggest Apple's lower-end 1H27 iPhones, powered by the A20 chip, will move to 9GB DRAM (1.5GB × 6 dies), up from 8GB (2GB × 4 dies) in the current A19 models, to keep the system…— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) June 26, 2026
ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই দুটি ডিভাইসে 9GB-র RAM ব্যবহার করা হতে পারে ৷ যদিও Apple এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি ৷ বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, যদি আপকামিং ওই দুটি মডেলে 9 GB RAM ব্যবহার করা হয় তাহলে Apple ডিভাইসে তা সর্বপ্রথম ৷
Apple মূলত 2GB করে RAM ব্যবহার করে ৷ ফলে (2GB x 4 dies) 8 GB RAM ব্যবহার করতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷ কিন্তু নতুন iPhone 18 সিরিজে 2 GB-র বদলে 1.5GB-র স্লট ব্যবহার করা হবে ৷ সেক্ষেত্রে iPhone 18 এবং iPhone 18 e মডেলে 1.5GB করে 6 ডাইস ব্যবহার করা হবে ৷ অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা 8GB-র পরিবর্তে 9 GB RAM ব্যবহার করার সুবিধা পাবেন ৷
কেন এই সিদ্ধান্ত ?
যেহেতু Apple আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়ে কিছুই জানায়নি সেই কারণে কেন RAM বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেই বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, iPhone 18 সিরিজ AI ফিচার্সে ঠাসা থাকতে পারে ৷ ফলে ডাটা প্রসেস যেমন ক্লাউড সার্ভারে হবে তেমনই লোকাল ডিভাইসেও একাধিক AI অ্যাপ ডাটা প্রসেস করবে ৷ যার জন্য তুলনামূলক বেশি RAM প্রয়োজন হবে ৷ আর সেই কারণেই এই মডেল দুটির RAM বৃদ্ধি করা হতে পারে ৷ তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফোনদুটি লঞ্চ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷