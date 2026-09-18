UPI বিতর্কের মাঝেই বড় খবর, অক্টোবরেই ভারতে চালু হতে পারে Apple Tap and Pay, আপনার কী কী সুবিধা হবে ?
ভারতে চালু হতে চলেছে Apple Tap and Pay ফিচার । আপনার কী কী সুবিধা হতে পারে ?
Published : September 18, 2026 at 7:50 PM IST
হায়দরাবাদ : অনেকদিন ধরেই জানা গিয়েছিল Apple তাদের পেমেন্ট ফিচার চালু করবে ভারতে । কিন্তু নির্দিষ্ট করে কোনও দিন এখনও জানানো হয়নি । তবে একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ আগামী মাস অর্থাৎ অক্টোবর থেকে এই ফিচার চালু হতে পারে ।
2014 সালে প্রথম Apple Pay চালু হয়েছিল । কিন্তু তা শুধুমাত্র আমেরিকার জন্য প্রযোজ্য ছিল । ভারতে এই পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা যেত না । অবশেষে, কয়েক মাস আগেই জানা গিয়েছিল, Apple Pay ভারতেও চালু করতে চলেছে । তারজন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনার বিষয়টিও সামনে এসেছিল ।
এবার এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে Gadgets 360 । তারা জানিয়েছে, নতুন একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে ভারতে অক্টোবর মাসে চালু হতে পারে Apple Pay । এবং Axis এর ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই পরিষেবা চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
অন্যদিকে সংবাদসংস্থা রয়টার্সও এই বিষয়ে তথ্য দিয়েছে । Apple Pay এর সঙ্গে যুক্ত এমন তিনজনের সঙ্গে কথা বলেছেন রয়টার্সের প্রতিনিধি । সংবাদসংস্থার ওই রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে, অক্টোবর থেকেই ভারতে চালু হবে নতুন এই পেমেন্ট সিস্টেম । ট্যাপ অ্যান্ড পে (Tap and Pay) সিস্টেমে চালু হবে পেমেন্ট ব্যবস্থা ।
প্রাথমিকভাবে Axis ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে এই ট্রানজ়াকশন ব্যবস্থা চালু হলেও আগামীতে তা আরও কয়েকটি ব্যাঙ্কের ব্যবহারকারীরা এই সুবিধা পাবেন । ইতিমধ্যে সংস্থার তরফে HDFC এবং ICICI ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করছে বলেও জানা গিয়েছে ।
Apple Tap and Pay কী?
এটি অত্যাধুনিক একটি পেমেন্ট সিস্টেম । যা Apple iPhone ব্যবহারকারীরা নিজেদের পেমেন্টের জন্য ব্যবহার করতে পারেন । এক্ষেত্রে সঙ্গে কোনও ফিজিক্যাল কার্ড রাখার প্রয়োজন নেই । নিজের কার্ডের যাবতীয় তথ্য ফোনে সেভ রাখতে হবে । এবং যেকোনও পেমেন্ট টার্মিনালের POS মেশিনে ওই ফোনটি ট্যাপ করলেই পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ।
পুরো প্রক্রিয়াটি এনক্রিপটেড । অর্থাৎ তথ্য চুরি বা তথ্য লিক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই দাবি কুপার্টিনোর সংস্থাটির ।
ভারতে ইতিমধ্যে UPI ট্রানজাকশনের উপর MDR চার্জ লাগু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । এই পরিস্থিতিতে Apple Pay লঞ্চ হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে ।
কেন ভারতে পেমেন্ট সার্ভিস চালু করতে চায় Apple ?
একদিকে 140 কোটিরও বেশি জনসংখ্যা অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে iPhone কেনার ঝোঁক ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতে ৷ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত Apple প্রডাক্ট ব্যবহার করতেন শুধুমাত্র ধনী বা উচ্চবিত্তরা ৷ কিন্তু বর্তমানে সেই ধারণা বদলেছে ৷ উচ্চবিত্তদের পাশাপাশি মধ্যবিত্তরাও ব্যবহার করছেন iPhone ৷ এমনকি, নিম্ন মধ্যবিত্তদেরও অনেকে EMI এর মাধ্যমে iPhone কিনছেন ৷ যেহেতু ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে ভারতে সেই কারণে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য পেমেন্ট সার্ভিস চালু করা ৷