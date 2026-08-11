Whoop, Google এর পর এবার স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড লঞ্চ করবে Apple ?
মার্ক গুরম্যান জানিয়েছেন, Apple যদি এই ধরনের কোনও ডিভাইস লঞ্চ করে তাহলে সেটা খুবই সরু ডিজাইনের হবে ৷
Published : August 11, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ডের চাহিদা বাড়ছে ৷ বলা ভালো, এটাই এখন ট্রেন্ডে ইন ৷ একচেটিয়া হুপ বাজার দখল করে থাকলেও সম্প্রতি লঞ্চ করেছে Google Fitbit Band ৷ অন্যদিকে AmezFit, Noise এর মতো একাধিক সংস্থা লঞ্চ করেছে নতুন এই ডিভাইস ৷ সেই তালিকায় এবার যুক্ত হতে চলেছে Apple ?
নিশ্চিত করে এই বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য় পাওয়া যায়নি ৷ তবে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্য়ম Bloomberg এর প্রতিনিধি মার্ক গুরম্য়ান একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন ৷ সেখানে তিনি দাবি করেছেন, Apple তাদের ডিভাইসের তালিকায় যুক্ত করতে পারে একটি স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড ৷ তবে তারসঙ্গে দাবি করা হয়েছে, তবে কখনই Apple Watch বন্ধ করবে না ৷ বরং সেটির রিডিজাইজ করতে পারে ৷ স্ক্রিন সাইজ বা ফর্ম্যাটে পরিবর্তন আনতে পারে ৷
ওই প্রতিবেদনে মার্ক গুরম্যান জানিয়েছেন, Apple যদি এই ধরনের কোনও ডিভাইস লঞ্চ করে তাহলে সেটা খুবই সরু ডিজাইনের হবে ৷ অ্যাপেলের যেকোনও ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করা এবং হাল্কা ওজনের হবে ৷
মূলত Apple Watch ও ফিটনেস ট্র্যাকার হিসেবে কাজ করে ৷ ECG, হার্ট রেট মনিটর, বডি টেম্পারেচর সহ শরীরের বিভিন্ন প্যারামিটার পরিমাপ করতে সক্ষম ৷ এবার তার পাশাপাশি স্ক্রিনলেস একটি ব্যান্ড লঞ্চ করতে পারে সংস্থাটি ৷
বর্তমানে যে সংস্থাগুলি ফিটনেস ব্যান্ড লঞ্চ করেছে তাদের মধ্যে তালিকার শীর্ষে রয়েছে Whoop ৷ ব্যবহারকারীদের ফিডব্যাক যথেষ্ট ভালো হলেও এই ডিভাইসটি অনেকেই কেনেন না ৷ কারণ প্রতিবছর সাবস্ক্রিপশন বাবদ প্রায় 25 হাজার টাকা করে দিতে হয় ৷ অন্যথায় এই ডিভাইসটি কাজ করে না ৷
Whoop-কে প্রতিযোগিতার দৌড়ে পিছনে ফেলতে Google লঞ্চ করেছে Fitbit Air ৷ যাকে অনেকেই বলছেন Whoop Killer ৷ কারণ, Whoop এ যা যা ফিচার রয়েছে তার সিংহভাগ রয়েছে Google এর এই ডিভাইসে ৷ অথচ প্রতিবছর কোনও সাবস্ক্রিপশন রাখা হয়নি ৷ সিঙ্গল টাইম ইনভেস্টমেন্ট ৷ তবে কিছু প্রিমিয়াম ফিচার ব্যবহার করতে চাইলে এক্ষেত্রেও সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে ৷
ইতিমধ্যে আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে Google Fitbit বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ ভারতে এখনও শুরু হয়নি ৷ মনে করা হচ্ছে, অগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এই ডিভাইসটি ভারতেও বিক্রি শুরু হবে ৷